De esta forma las poblaciones no pueden acceder a sus derechos políticos. Si la orden es que nadie vote, así lo hacen para no someterse a castigos que van desde el destierro forzado hasta la muerte. Pero, además, el dispositivo electoral tiene unas garantías de seguridad que no permiten que la Registraduría ponga mesas en esas zonas, veto que limita la participación de estos ciudadanos.