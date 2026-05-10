Colombia

Ernesto Samper se pronunció sobre el fallecimiento de Germán Vargas Lleras y resaltó su trabajo político: “Era una figura muy importante”

El exmandatario asistió a las honras fúnebres del exvicepresidente, que se llevaron a cabo en el Palacio de San Carlos de Bogotá

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Ernesto Samper explicó cómo fue la cercanía que tuvo con la familia de Germán Vargas Lleras - crédito Lina Gasca/Colprensa y David Aguilar/EFE
Ernesto Samper explicó cómo fue la cercanía que tuvo con la familia de Germán Vargas Lleras - crédito Lina Gasca/Colprensa y David Aguilar/EFE

Desde el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos de Bogotá (sede de la Cancillería), el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano se pronunció ante los medios de comunicación sobre el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que fungió como tal durante la administración del exmandatario Juan Manuel Santos.

En medio de la velación del también exministro, destacó la labor política que llevó a cabo durante décadas. Resaltó, sobre todo, sus aportes en materia de infraestructura vial y su trabajo como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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“Germán era, ante todo, un gran servidor público. La gente lo ve como político, como parlamentario, pero el que quiera saber qué era Germán Vargas, que mire las autopistas 4G y las 5G, que mire las casas de vivienda de interés social que inauguró, las leyes sobre justicia que sacó la ley de víctimas”, explicó.

Las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se llevaron a cabo en el Palacio de San Carlos de Bogotá - crédito Colprensa
Las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se llevaron a cabo en el Palacio de San Carlos de Bogotá - crédito Colprensa

A su juicio, el desempeño que tuvo el político como servidor público debería ser considerado como un ejemplo a seguir para quienes hoy en día aspiran a cargos de alto nivel como los que Vargas Lleras ocupó. Advirtió que los líderes deben tener conocimientos y capacidades que les permitan cumplir con efectividad sus responsabilidades.

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“No basta con tener condiciones personales, sino también se necesita tener unas condiciones administrativas y una capacidad de gobernar”, precisó.

De acuerdo con su pronunciamiento, tuvo cierta cercanía con el exvicepresidente, sobre todo, teniendo en cuenta que estuvo relacionado con miembros de su familia. Trabajó de la mano con José Antonio Vargas, uno de sus hermanos, que fungió como secretario general de la Presidencia durante su administración. Afirmó tener “muchos recuerdos” de las experiencias que compartieron, varios de ellos relacionados con la política.

Carlos Fernando Galán en 2013 como miembro de Cambio Radical junto a Germán Vargas Lleras
Ernesto Samper recalcó que Germán Vargas Lleras tuvo una amplia importancia para el partido Cambio Radical, del cual fue líder - Colprensa

“Teníamos una relación amable, una relación de cercanía, no generacional, porque yo le llevaba algún tiempito, pero sí, de todas maneras, creo que era una figura muy importante, no solamente para el partido (Cambio Radical), para la política en general. Nos va a hacer falta”, expresó el expresidente ante la prensa.

El exmandatario de Colombia no tuvo la oportunidad de volver a conversar con Germán Vargas Lleras, debido a que el exvicepresidente estuvo “un buen tiempo por fuera”. Sin embargo, Samper Pizano aseguró no haberse desligado de su familia y se mantuvo en contacto para saber cómo iba su estado de salud.

Ernesto Samper contó que se mantuvo al tanto del tratamiento que estaba realizando Germán Vargas Lleras para combatir el cáncer que padecía - crédito Colprensa
Ernesto Samper contó que se mantuvo al tanto del tratamiento que estaba realizando Germán Vargas Lleras para combatir el cáncer que padecía - crédito Colprensa

Pues, el político fue diagnosticado con cáncer, tuvo un tumor cerebral y pasó por la menos dos cirugías para combatir la enfermedad. Además, estuvo en tratamiento.

Estaba muy enterado a través de su hermano de cómo iba el tratamiento y de alguna manera también tuve un hermano que se fue por, por las mismas circunstancias y sé lo doloroso que es, que es eso. En fin, pero la, la vida es lo único que no nos dan gratis”, expresó.

En su cuenta de X, el exmandatario compartió un mensaje de despedida, en el que lamentó el fallecimiento del recordado exvicepresidente, haciendo un compilado de sus logros en materia política y social y expresando sus condolencias a su familia y allegados.

El expresidente Ernesto Samper lamentó profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, reconociendo su trayectoria como jefe político y gobernante - crédito @ernestosamperp/X
El expresidente Ernesto Samper lamentó profundamente el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, reconociendo su trayectoria como jefe político y gobernante - crédito @ernestosamperp/X

“Las huellas de su paso por el gobierno quedarán en la memoria del país. Las leyes, las obras de infraestructura, las viviendas de interés social serán testigos de sus condiciones de líder y administrador público. Los sentimientos de solidaridad de mi familia con su hija, su nieto y sus hermanos”

Por otro lado, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado en el que informó que Vargas Lleras estuvo bajo el cuidado del personal médico durante varias semanas. Los profesionales de la salud hicieron seguimiento al estado del exvicepresidente en su misma residencia.

Comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud de Germán Vargas Lleras - créditoFundación Santa Fe de Bogotá
Comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre la salud de Germán Vargas Lleras - créditoFundación Santa Fe de Bogotá

La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor”, informó.

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