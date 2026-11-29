El vehículo de la NASA posee una masa de 6.000 kilogramos y representa la mayor nave enviada por la agencia al espacio profundo (NASA)

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La NASA informó que su misión Europa Clipper realizará el próximo 3 de diciembre un sobrevuelo de la Tierra que le permitirá ganar velocidad en su ruta hacia Júpiter. La maniobra también servirá para que el equipo científico pruebe y ajuste los instrumentos con los que estudiará Europa, una luna cubierta de hielo que podría esconder un océano bajo su superficie.

Según informó NASA Science, la nave pasará a una distancia de entre 3.140 y 3.450 kilómetros del planeta. El punto de máximo acercamiento ocurrirá a las 15.14, hora del este de Estados Unidos, al oeste de África. Desde algunas zonas del sur de Europa y África, el aparato podrá verse con telescopios de aficionados de gran tamaño.

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Con una masa de 6.000 kilogramos, Europa Clipper es la nave más grande que la agencia espacial estadounidense ha enviado al espacio profundo. Fue lanzada para investigar si Europa cuenta con condiciones aptas para la vida, en particular por la posible existencia de agua líquida, componentes químicos y fuentes de energía bajo una capa helada.

La gravedad terrestre permitirá ahorrar combustible

El paso cercano a la Tierra no responde a una escala técnica, sino a una maniobra calculada para modificar la trayectoria de la nave sin depender únicamente de sus propios propulsores. La gravedad del planeta actuará sobre Europa Clipper y la impulsará hacia su próximo destino.

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Este tipo de operación se conoce como asistencia gravitatoria. Una nave aprovecha el movimiento de un planeta o una luna para aumentar o reducir su velocidad y cambiar de dirección. Así, las misiones espaciales pueden ahorrar combustible, que constituye uno de los recursos más limitados durante recorridos de miles de millones de kilómetros.

La maniobra de asistencia gravitatoria en la Tierra modificará la trayectoria de la sonda para reducir el consumo de combustible rumbo a Júpiter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robert Pappalardo, científico del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que el vehículo entrará en el campo gravitatorio terrestre, seguirá la curvatura de esa atracción y saldrá con una ruta modificada y mayor velocidad. La maniobra acercará a Europa Clipper a su llegada a Júpiter, prevista para abril de 2030.

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La nave ya utilizó una estrategia similar en marzo de 2025, cuando pasó a 884 kilómetros sobre la superficie de Marte. En ese caso, la gravedad marciana ayudó a frenar el aparato y a alterar su órbita alrededor del Sol. El sobrevuelo terrestre busca completar ese ajuste con un nuevo impulso rumbo al sistema joviano.

Los nueve instrumentos recogerán datos durante el sobrevuelo

El paso por la Tierra también tendrá una función científica. Los nueve instrumentos de Europa Clipper estarán encendidos y tomarán mediciones durante el recorrido. Los equipos compararán esos resultados con la información disponible sobre el planeta para comprobar que cada dispositivo funciona con precisión antes de que comience la etapa central de la misión.

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“Estamos practicando los detalles de la operación, pero también la manera de trabajar juntos para producir la mejor ciencia”, señaló Erin Leonard, científica del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Las pruebas permitirán corregir calibraciones y preparar al equipo para los futuros sobrevuelos de Europa.

Europa Clipper sobrevoló Marte en marzo de 2025, una maniobra que ayudó a ajustar su trayectoria antes de su próximo paso cerca de la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los equipos que tendrá especial atención será el magnetómetro, diseñado para medir variaciones en los campos magnéticos. Cuando Europa Clipper llegue a Júpiter, ese instrumento analizará cómo interactúa el fuerte campo magnético del planeta con su luna. Los científicos esperan que esa información ayude a confirmar la presencia del océano que se cree existe bajo el hielo.

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La Tierra ofrece un punto de comparación conocido. Al medir el entorno magnético terrestre, los investigadores podrán revisar el ajuste del instrumento y establecer una referencia que facilite la interpretación de los datos que obtendrá a más de 600 millones de kilómetros del Sol.

La misión observará el calor y la atmósfera de la Tierra

El sensor térmico E-THEMIS registrará imágenes infrarrojas del planeta cada ocho horas para probar la detección de fuentes de calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los instrumentos, llamado E-THEMIS, observará la Tierra en infrarrojo cada ocho horas mientras Europa Clipper se aproxima. Su función es detectar temperaturas y localizar zonas de mayor calor. Durante el paso por Marte, este aparato tomó imágenes infrarrojas del planeta rojo.

En Europa, E-THEMIS buscará regiones relativamente cálidas de la superficie helada. Esos puntos podrían indicar sitios donde el agua se encuentra más cerca de la capa exterior o donde pudo haber salido desde el interior. El objetivo es identificar áreas que ayuden a reconstruir la actividad geológica de la luna.

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La misión también aprovechará la oportunidad para estudiar la parte más externa de la atmósfera terrestre, conocida como geocorona. El espectrógrafo ultravioleta de Europa Clipper realizará observaciones que podrán compararse con datos del Lunar Reconnaissance Orbiter, otra misión de la NASA que orientará hacia la Tierra su instrumento LAMP.

La sonda espacial llegará al sistema joviano en abril de 2030 y aprovechará la gravedad de la luna Ganimedes para ingresar en órbita

Kurt Retherford, investigador principal de esos equipos, indicó que Europa tiene una corona atmosférica propia, formada por hidrógeno y otros átomos que escapan de su entorno. Las observaciones simultáneas desde distintos puntos permitirán ensayar métodos que luego se aplicarán alrededor de Júpiter.

Una vez que Europa Clipper alcance el sistema de Júpiter, utilizará la gravedad de Ganimedes, otra de sus grandes lunas, para disminuir su velocidad y quedar atrapada en la órbita del planeta. A partir de entonces, realizará múltiples acercamientos a Europa en lugar de posarse sobre su superficie.

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Durante esos sobrevuelos, la nave medirá el grosor de la capa de hielo, examinará la composición de la luna y estudiará sus formaciones geológicas. Los resultados ayudarán a establecer si Europa reúne los elementos necesarios para un entorno habitable fuera de la Tierra.