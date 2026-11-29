La CDMX registra solo 31 días con aire limpio y siete contingencias ambientales en lo que va de 2026. (Jesús Avilés/Infobae México)

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La Ciudad de México registró únicamente 31 días con aire limpio en lo que va de 2026 y declaró siete contingencias ambientales, de acuerdo con datos de la Iniciativa Climática de México (ICM).

La contaminación atmosférica en la capital no es solo un problema estacional. Mientras la exposición aguda eleva las hospitalizaciones, las crisis de asma y los fallecimientos prematuros, el contacto prolongado con el smog aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y diabetes, además de vincularse con eventos cerebrovasculares y partos prematuros.

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Según estimaciones del informe State of Global Air de 2023, más de 5,800 muertes prematuras en la Ciudad de México y 8,800 en el Estado de México fueron atribuibles a la contaminación del aire ese año. Las infancias, las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares conforman los grupos con mayor vulnerabilidad a enfrentar malestares.

La ausencia de contingencias no garantiza que el aire sea respirable

Uno de los señalamientos centrales de ICM es que el sistema de alertas no refleja la magnitud real del problema. La ausencia de contingencias ambientales no equivale a aire saludable: la contaminación atmosférica es un fenómeno permanente que exige atención continua, no solo en episodios críticos.

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Una gráfica con el pronóstico del tiempo para la Ciudad de México se presenta sobre una vista urbana del Ángel de la Independencia. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Un estudio elaborado por la Escuela de Salud Pública de Harvard en colaboración con el gobierno capitalino estimó que las mejoras sostenidas en la calidad del aire durante 25 años generaron un aumento de 3.2 años en la esperanza de vida al nacer en la capital. Las políticas asociadas a esa ganancia incluyen la verificación vehicular, el uso de combustibles más limpios y la reubicación de industrias.

Autoridades, empresas y ciudadanos comparten la responsabilidad de reducir emisiones

Las fuentes de contaminación son diversas: el tráfico vehicular, la industria, los comercios, los solventes domésticos, las fugas de gas LP, la quema de residuos y la resuspensión de polvo. Por eso, ninguna acción aislada puede resolver el deterioro del aire; se requiere una estrategia que involucre a los tres sectores.

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La mala calidad del aire causó más de 5,800 muertes prematuras en la CDMX y 8,800 en el Estado de México durante 2023. (Cuartoscuro)

Las autoridades deben diseñar políticas públicas y garantizar sistemas de monitoreo atmosférico. Las empresas tienen la responsabilidad de incorporar tecnologías de control de emisiones y transparentar sus datos. La ciudadanía puede contribuir dando mantenimiento a sus vehículos, optando por alternativas de movilidad y evitando la quema de residuos y el uso de pirotecnia.

Un estudio realizado en Londres encontró que, tras implementar una zona de emisiones ultrabajas que restringe la circulación de vehículos altamente contaminantes, las infancias recuperaron el ritmo de crecimiento pulmonar que la exposición al smog vehicular había frenado.