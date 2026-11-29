En Colombia hay alrededor de 9.470 colegios privados (establecimientos educativos no oficiales) registrados ante el Ministerio de Educación Nacional (@Educacionbogota/X)

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Las matrículas y pensiones de colegios privados en Colombia podrán aumentar hasta 11,24% para el año escolar 2027, pero ese tope solo aplica a los establecimientos que acumulen todos los factores previstos por la Resolución 020309 del Ministerio de Educación Nacional, expedida el 31 de julio de 2026.

El punto de partida común es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación anual a junio de 2026, fijado en 6,14% por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y los porcentajes adicionales dependen del régimen tarifario de cada institución, los resultados de permanencia estudiantil, la atención a población con discapacidad o trastornos del aprendizaje y las condiciones salariales de sus docentes.

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El 11,24% funciona como techo y no como tarifa uniforme ni obligatoria. “Cada consejo directivo puede aprobar un ajuste inferior al autorizado, por lo que las familias deben revisar la tarifa aprobada para su colegio antes de calcular el impacto en su presupuesto”, dice la norma. Como ejemplo, en un establecimiento habilitado para aplicar el incremento máximo, una pensión de $1.000.000 aumentaría $112.400 y llegaría a $1.112.400 mensuales. Si el colegio cobra 12 mensualidades con ese valor, el gasto adicional anual sería de $1.348.800 frente al valor anterior.

La Resolución 020309 fija las reglas para los establecimientos privados de preescolar, básica y media en el año escolar 2027 (Ministerio de Educación)

Cómo se calcula el aumento de matrícula y pensión en 2027

La fórmula máxima suma el IPC de 6,14%, un 1% por libertad regulada con certificación o acreditación de calidad, 0,4% por educación inclusiva, 3,2% por reconocimiento a la labor docente y 0,5% por índice de permanencia alto. Los colegios que no cumplan uno o varios requisitos deben excluir esos componentes de su incremento.

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Dicha clasificación institucional determina el porcentaje adicional vinculado al régimen tarifario. La resolución fija:

1% para libertad regulada por certificación o acreditación de calidad.

0,83% para libertad regulada mediante el manual de autoevaluación.

0,66% para libertad vigilada.

0% para régimen controlado.

El régimen controlado también cobija a los colegios que no presenten su información y los documentos de soporte dentro de los plazos establecidos. “En esos casos, la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada fija la tarifa, y el establecimiento debe elaborar un plan de mejoramiento, dirigido por el rector, para corregir las causas de su clasificación”, añade la resolución.

A estos valores se les pueden sumar otros porcentajes. Son de este tipo:

Educación inclusiva: es de 0,4% para instituciones que atiendan estudiantes con discapacidad o con trastornos específicos del aprendizaje y del comportamiento, siempre que estén caracterizados conforme a las reglas aplicables. Ese porcentaje representa un aumento frente al 0,3% reconocido anteriormente.

Remuneración docente: pasó de 2,2% a 3,2%. Para acceder a ese componente, el colegio debe demostrar que al menos el 80% de sus educadores recibe salarios conforme al escalafón del Decreto Ley 2277 de 1979, o acreditar una estructura salarial equivalente o superior.

Índice de permanencia: otorga 0,16% en nivel bajo, 0,33% en nivel medio y 0,5% en nivel alto. El Ministerio calcula ese indicador con la permanencia de estudiantes durante el año, su continuidad entre un año y otro y la tasa de aprobación, a partir de los registros del Sistema Integrado de Matrícula (Simat) de 2024 y 2025.

En Colombia, generalmente se pagan 10 pensiones por año lectivo en un colegio privado, además de una matrícula anual (Luisa González/Reuters)

La norma amplió los umbrales de ese índice, una modificación que puede ubicar a más planteles en la categoría alta. La medición se hace de manera diferenciada en ocho regiones:

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Amazonía.

Caribe.

Central.

Eje Cafetero y Antioquia.

Llanos y Orinoquía.

Pacífico.

Santanderes.

Seaflower, correspondiente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Requisitos, controles y autorización de las tarifas

De igual manera, la resolución dejó claro qué colegios no podrán sumar el factor de permanencia:

Colegios creados a partir de 2026 que no registren matrícula en 2024 y 2025.

Si tampoco tuvieron matrícula en 2025, tampoco podrán aplicar el porcentaje de educación inclusiva, ya que ambos incentivos dependen de información previa reportada en Simat.

Otros puntos señalan que:

Los establecimientos de libertad regulada pueden fijar libremente la tarifa del primer grado autorizado o del ciclo lectivo especial integrado (Clei).

Para los demás grados, deben aplicar el incremento sobre la tarifa autorizada del año anterior. En educación de adultos, los Clei V y VI se consideran un solo año escolar y pueden recibir un aumento único, con hasta un 10 % adicional por las cuatro semanas previstas.

La Guía 4, versión 11, es de aplicación obligatoria para la fijación de tarifas por medio de la aplicación para la evaluación institucional y reporte financiero de establecimientos privados (EVI). El Consejo Directivo debe aprobar la autoevaluación, el estudio de costos y la propuesta tarifaria en al menos dos sesiones separadas por un mínimo de tres días.

Los colegios deben presentar esos documentos ante la secretaría competente con una antelación mínima de 60 días al inicio de las matrículas.

Las secretarías expedirán los actos administrativos antes de ese período, y la falta de autoevaluación o de soportes dentro del plazo clasificará al establecimiento en régimen controlado.

En Colombia hay alrededor de 1,56 millones de estudiantes matriculados en colegios privados según el reporte preliminar del Simat de febrero de 2026 (Alcaldía de Bogotá)

Qué cobros están regulados y qué pueden reclamar las familias

Los colegios pueden ofrecer descuentos sobre las tarifas autorizadas, pero deben detallarlos en el contrato de matrícula y registrarlos de forma posterior en el formulario 2 de EVI:

Transporte, alimentación y alojamiento escolar tienen disposiciones específicas en el Decreto 1075 de 2015, por lo que no deben considerarse automáticamente sujetos al mismo porcentaje de aumento de matrículas y pensiones.

Los cobros periódicos deben figurar expresamente en el reglamento o manual de convivencia, responder a criterios de pertinencia y razonabilidad, y derivarse directamente del servicio educativo. La resolución precisa que su objeto es “establecer los parámetros para la fijación de tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos” para el año escolar que comienza en 2027.

Las listas de útiles, textos, uniformes e implementos requieren la aprobación del consejo directivo y deben cargarse en EVI. La Resolución 020309 prohíbe que los establecimientos limiten la elección de las familias: “no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores”.

Sobre las irregularidades, la resolución precisó que “las familias que detecten tarifas o cobros no autorizados pueden acudir a la secretaría de Educación municipal o departamental correspondiente y usar los canales del Ministerio”. La norma permite retener informes de evaluación por mora, salvo que se pruebe imposibilidad de pago por justa causa, pero impide suspender clases, excluir al estudiante de actividades académicas o bloquear su participación en evaluaciones.

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Por último, estableció que la falta de pago no puede convertirse en una barrera para que un alumno continúe su trayectoria escolar. “Aunque existan obligaciones económicas pendientes, los colegios deben preservar el acceso del estudiante a las clases, las actividades pedagógicas y el proceso educativo”, finalizó.