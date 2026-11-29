El exmandatario sostiene que los aspirantes deben atender demandas sociales y advierte que el blanquiazul perderá respaldo electoral si privilegia acuerdos internos en los comicios de ese año, según su mensaje reciente. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

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El sábado 28 de noviembre, el expresidente Felipe Calderón lanzó un mensaje al PAN sobre los perfiles que llegarán a la boleta en 2027. Morena le respondió recordando que renunció al partido en 2018 por el conflicto por la candidatura presidencial entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya. La reacción reabrió una pregunta: ¿qué llevó a un expresidente panista a romper con su propio partido?

Lo esencial: una candidatura que no llegó

Margarita Zavala dejó la militancia tras acusar a Ricardo Anaya de dividir al partido, mientras el entonces dirigente obtuvo la postulación interna para competir en los comicios federales de aquel año (Instituto Nacional Electoral via REUTERS)

La renuncia de Calderón ocurrió después de que Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN, le cerró el paso a Margarita Zavala, esposa del expresidente, hacia la candidatura presidencial. El PAN votó internamente su abanderado y el único elegible en la lista era Anaya, quien fue el candidato.

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Ese episodio es el eje de la ruptura, aunque no el único factor.

Una distancia que venía de antes

Desde que dejó la presidencia en 2012, Calderón había mantenido una postura crítica hacia dirigentes como Gustavo Madero, Ricardo Anaya y Damián Zepeda. El distanciamiento no nació con la pugna de 2018: se fue acumulando durante las dirigencias posteriores a su sexenio.

Zavala y Anaya: cómo se construyó la pugna

La renuncia de Margarita Zavala al partido que militó durante 33 años no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una disputa interna que tensó las estructuras del panismo desde que Ricardo Anaya asumió la dirigencia en 2015

La línea de tiempo ayuda a entender el desenlace:

Junio de 2015: Zavala adelantó que buscaría la candidatura del PAN a la Presidencia para 2018.

Agosto de 2015: Anaya llegó a la dirigencia del partido con 81% de los votos de la militancia.

Septiembre de 2017: Zavala publicó un video en el que exigió la renuncia de Anaya, al que calificó de factor de división, y señaló que no había un método claro rumbo a 2018.

6 de octubre de 2017: Zavala entregó su carta de renuncia al PAN, con lo que terminó una militancia de 33 años.

Ese día, Calderón retuiteó el mensaje de despedida de su esposa y notas en las que ella acusaba a Anaya de dividir al PAN. Los senadores Roberto Gil y Javier Lozano, cercanos al expresidente, también señalaron a Anaya como responsable de la salida.

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La postura de Anaya

La negativa del entonces dirigente a ceder el liderazgo de la candidatura y su llamado fallido al diálogo revelaron una tensión interna que, según la versión panista, terminó por beneficiar al Partido Revolucionario Institucional en aquella contienda. (Captura)

El entonces dirigente rechazó esa lectura. Hizo un llamado a Zavala para un “último esfuerzo de diálogo” y calificó su decisión como un error que solo beneficiaría al PRI en 2018. Es decir, la versión del panismo dirigente fue que la salida debilitaba al partido frente a su rival electoral.

La candidatura independiente que no prosperó

Zavala buscó la Presidencia por la vía independiente. Sin embargo, renunció a esa aspiración semanas antes de la elección. Lo hizo el 16 de mayo de 2018 y no aclaró si declinaba a favor de otro aspirante.

La renuncia de Calderón, en noviembre de 2018

El expresidente dejó el partido meses después. Su salida se dio a conocer el mismo día de la elección interna para definir al nuevo líder del PAN. Ese día se impuso Marko Cortés, cuya candidatura fue impulsada por el grupo afín a Anaya.

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Los argumentos de Calderón fueron claros. Aseguró que una “camarilla” que controla el partido abandonó los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN. Sostuvo que el blanquiazul dejó de ser un instrumento de participación ciudadana para construir el país que pensaron sus fundadores.

El CEN del PAN respondió que lamentaba la decisión, pero respetaba las razones de quien siente que una organización va por un camino distinto.

Qué pasó después: México Libre

Tras su renuncia, Calderón impulsó junto con Zavala un nuevo proyecto partidista llamado México Libre. Según Morena, esa organización no obtuvo su registro electoral por irregularidades en la fiscalización de sus recursos.

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Del reclamo de 2018 al mensaje de 2026

El reclamo central no ha cambiado. En su mensaje reciente, Calderón afirmó que las elecciones de 2027 son una de las últimas oportunidades para rescatar la democracia. Dijo que las candidaturas deben responder a las demandas de la sociedad y no a pactos de cúpula; de lo contrario, el PAN seguirá perdiendo la confianza de los votantes.

La contrarréplica de Morena fue directa. Argumentó que Calderón carece de autoridad para cuestionar decisiones de cúpula, porque durante su gobierno él mismo mantuvo el control interno del PAN. Ariadna Montiel agregó que defender la democracia no equivale a resolver con acuerdos cupulares las candidaturas.

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Un posible regreso en el horizonte

El expresidente ha vuelto a aparecer en eventos del panismo. Participó en el foro “América Libre”, donde coincidió con el líder nacional del PAN, Jorge Romero. Romero ha abierto la puerta a que Calderón y Vicente Fox regresen al partido rumbo a 2027.

Claves para entender la ruptura

Detonante: la candidatura presidencial de 2018, que Zavala no obtuvo y Anaya sí.

Fondo: una crítica al control del partido por un grupo reducido.

Antecedente: diferencias previas con Madero, Anaya y Zepeda.

Desenlace: renuncia de Calderón en noviembre de 2018 y el proyecto México Libre.

Vigencia: el mismo reclamo sobre candidaturas de cúpula reaparece rumbo a 2027.