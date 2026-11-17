Una alargada nube blanca se extiende sobre la superficie de Marte desde el cráter del volcán Arsia Mons hacia la llanura. (NASA)

Guardar

Un microorganismo de la Tierra pudo crecer y reproducirse en un ambiente de laboratorio parecido al que podría existir bajo la superficie de Marte. El resultado no demuestra que haya vida en el planeta rojo, pero suma un dato que las próximas misiones deberán tener en cuenta al buscar organismos vivos bajo el suelo marciano.

El experimento fue dirigido por Adam Robinson, investigador de la Universidad de Florida, junto con Scott Perl, del Museo de Historia Natural de Los Ángeles y del Instituto de Ciencia del Espacio Blue Marble. El estudio se publicó el 5 de noviembre en Applied and Environmental Microbiology.

PUBLICIDAD

Los científicos pusieron a los microbios en un ambiente con mucha menos presión de aire que en la Tierra y en una solución siete veces más salada que el agua de mar. Además, usaron sustancias parecidas a la lejía para que los organismos pudieran obtener energía sin oxígeno. Los microbios se reprodujeron, aunque mucho más despacio que los que se mantuvieron en condiciones normales de la Tierra.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Haloferax volcanii creció durante 160 días sin oxígeno

El microorganismo estudiado se llama Haloferax volcanii. Es un tipo de microbio que puede vivir en condiciones difíciles para otros organismos de la Tierra. El equipo lo eligió porque tolera grandes cantidades de sal, como las que podrían existir cerca de la superficie de Marte.

PUBLICIDAD

Durante 160 días, los investigadores mantuvieron los cultivos sin oxígeno y en una atmósfera con mucho dióxido de carbono. Les dieron nitrato o perclorato, dos sustancias que interesan por su presencia posible en Marte. Allí reemplazaron al oxígeno para que los microorganismos obtuvieran energía.

Los cultivos que no recibieron ninguna de esas sustancias siguieron vivos, pero casi no crecieron. Para los investigadores, esa diferencia es importante: una cosa es sobrevivir y otra es multiplicarse y usar las sustancias del ambiente para mantenerse activo.

Robinson explicó que otros estudios ya habían criado microbios terrestres en alguna condición parecida a la de Marte, como mucha sal o baja presión. También hubo trabajos que probaron si los organismos sobrevivían a varias condiciones extremas a la vez, aunque por horas o pocos días. “Muchos menos han logrado combinar estas condiciones y demostrar que los microorganismos pueden crecer activamente”, dijo el investigador.

PUBLICIDAD

Una capa creada por los microbios pudo ayudar a conservar el agua

En los cultivos que crecieron con baja presión, el equipo encontró biopelículas, capas densas que forman los propios microorganismos. Los científicos creen que esas capas pudieron ayudar a que la solución salada retuviera agua. Durante el experimento, las muestras perdieron muy poca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver cómo actúan los microbios en un ambiente así puede ayudar a distinguir las señales que dejarían células muertas de las que producirían organismos vivos. El estudio también sirve de base para pensar nuevos experimentos que busquen detectar vida en condiciones similares.

Además, el trabajo podría ayudar a reducir el riesgo de llevar microbios de la Tierra a Marte dentro de naves espaciales. Evitar esa contaminación es una de las cuestiones que se analizan cuando se busca vida fuera de nuestro planeta.

PUBLICIDAD

El laboratorio no recreó todas las condiciones de Marte. Los cultivos estuvieron a 21 ℃ (70 ℉), pero gran parte del subsuelo marciano es mucho más frío. También recibieron nutrientes proporcionados por los investigadores.

Tampoco está comprobado que existan en Marte las bolsas de agua líquida que el experimento intentó representar. “El entorno que estamos imitando en este experimento no se ha observado en Marte, pero se cree que existe”, señaló Robinson.

Por eso, los resultados no prueban que hoy haya vida en Marte. Sí muestran que las futuras misiones que estudien su subsuelo podrían buscar organismos activos, además de señales de seres vivos que hayan existido hace miles de millones de años.

PUBLICIDAD

Perl dijo que, para evaluar qué condiciones pueden sostener vida, hay que mirarlo de otra forma. Un microorganismo que hubiera evolucionado en Marte habría tenido miles de millones de años para adaptarse a los cambios del planeta. “Han evolucionado dentro del entorno marciano que consideramos hostil. Por lo tanto, lo que es hostil para nosotros no necesariamente será hostil para esos microbios”, afirmó.

Robinson resumió el alcance del trabajo con un mensaje para quienes preparan esa búsqueda: “Estamos aportando más pruebas que sugieren que deberíamos considerar hoy mismo la posibilidad de vida en Marte”.