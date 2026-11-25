El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán (Agencias)

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Mary Luz Herrán, exesposa del expresidente Gustavo Petro, cuestionó la defensa de dirigentes de izquierda señalados por presuntas irregularidades en sus títulos académicos y hojas de vida. A través de sus redes sociales, afirmó que el proyecto político no puede justificar conductas que contradigan sus postulados de transparencia.

El mensaje fue publicado durante la mañana del 25 de noviembre de 2026. Sin mencionar nombres, sostuvo que los sectores de izquierda deben asumir una exigencia ética mayor frente al acceso a cargos públicos, contratos estatales y curules en el Congreso.

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“La ética no puede ser negociable”

La exesposa de Petro advirtió que la obtención de títulos universitarios mediante engaños no puede normalizarse ni relativizarse por razones políticas. “De la derecha podemos esperar muchas cosas, pero nosotros no podemos utilizar sus prácticas como excusa para justificar las nuestras”, expresó.

También planteó que ocupar un cargo público no concede privilegios ni habilita a engañar a los ciudadanos. Según escribió, la representación política implica una responsabilidad frente a la sociedad y debe ejercerse con honestidad, transparencia y dignidad.

La exesposa de Gustavo Petro cuestionó a la izquierda por irregularidades en títulos académicos (@MaryLuzHerran/X)

En su publicación, vinculó la discusión con las demandas históricas de la izquierda por una educación pública de calidad y con mayores oportunidades de acceso a las universidades. “¿Con qué autoridad reclamamos esas transformaciones si nosotros mismos terminamos dando un ejemplo contrario?”, cuestionó.

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Recordó su experiencia académica tras salir de prisión

La autora del mensaje relató parte de su formación académica luego de recuperar la libertad. Aseguró que terminó la secundaria, obtuvo un resultado superior en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y se presentó a la universidad cuando tenía nueve meses de embarazo.

Según su relato, estudió en dos universidades y se graduó en una de ellas con la calificación más alta. Mencionó que Gustavo Petro la acompañó en ese proceso y llevaba a sus hijos a las clases para que ella pudiera amamantarlos y continuar con sus estudios.

“No necesitamos inventarnos títulos para demostrar lo que somos”, afirmó. Agregó que la formación académica debe servir para comprender la realidad, ejercer pensamiento crítico y aportar a las transformaciones sociales.

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La exesposa del expresidente cerró con un llamado a revisar la conducta de los integrantes del sector político. “La defensa de un proyecto político no puede convertirse en la defensa de las irregularidades de sus integrantes”, señaló.

La exesposa de Petro advirtió que la obtención de títulos universitarios mediante engaños no puede normalizarse ni relativizarse por razones políticas (@MaryLuzHerran/X)

Petro defendió a Verónica Estrada y cuestionó su suspensión provisional

El expresidente colombiano Gustavo Petro defendió a la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada, integrante del Pacto Histórico, y cuestionó la decisión de la Procuraduría de suspenderla provisionalmente mientras avanza una investigación disciplinaria. El proceso está relacionado con la presunta falsificación de documentos académicos y profesionales atribuidos a la congresista.

La medida fue ordenada el 23 de noviembre por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría. Según los antecedentes citados en la información, los documentos cuestionados corresponderían a un título de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional y a la tarjeta profesional asociada con esa carrera, supuestamente utilizados durante 2021.

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Petro dirigió sus críticas contra el procurador Gregorio Eljach y afirmó que la actuación contra Estrada representa una vulneración de la Constitución. “Lo que ha hecho el procurador frente al caso de la representante por Antioquia, Verónica, del Pacto Histórico, es una flagrante ruptura de la Constitución”, sostuvo el exmandatario.

Gustavo Petro negó saber sobre las inconsistencias en los títulos falsos de la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada - (Colprensa)

El expresidente también interpretó la suspensión como una medida con efectos políticos contra la bancada oficialista. “La intención es destruir la bancada del Pacto”, afirmó, sin presentar en el texto suministrado elementos adicionales para respaldar esa acusación.

Petro argumentó que los títulos universitarios no son una condición general para ocupar cargos de elección popular. “Los congresistas y miembros de corporaciones públicas no tiene mayor requisito que la edad y no ser condenados por delitos”, declaró. A partir de esa posición, sostuvo que exigir formación profesional limitaría la representación de amplios sectores de la población colombiana.

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