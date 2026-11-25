La compañía busca elevar sus reservas de 2.000 millones de barriles y sostener una producción de 750.000 barriles diarios. (Juan Pablo Bayona/Colprensa)

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Ecopetrol prepara un plan de desinversión para vender activos que no considera estratégicos y concentrar su capital en petróleo, gas y nuevos proyectos de exploración durante los próximos cuatro años; la eventual inclusión de ISA permanece sin confirmación, aunque abriría una operación de alto impacto para el mercado colombiano.

La prioridad de la compañía es aumentar sus reservas, que rondan los 2.000 millones de barriles, y reforzar una producción cercana a 750.000 barriles diarios. La estrategia contempla tanto la venta de participaciones ajenas al negocio central como la compra de activos vinculados con hidrocarburos.

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El plan fue revelado por Valora Analitik, que citó fuentes cercanas a la empresa sobre una reorganización que también prevé acelerar proyectos detenidos, reducir el tamaño de la planta de personal y buscar socios internacionales. No se ha definido qué activos saldrían al mercado ni Ecopetrol confirmó una eventual venta de ISA.

La dimensión de esa revisión abarca un grupo de 128 compañías con presencia en transporte de crudo, generación eléctrica, transmisión de energía y concesiones viales. Cenit, filial de transporte de hidrocarburos, opera cerca de 5.400 kilómetros de oleoductos y poliductos.

Ecopetrol dispone además de unos 980 megavatios de generación eléctrica en operación y otros 1.200 MW en desarrollo. Esos proyectos requerirían inversiones de entre USD 2.500 millones y USD 3.000 millones, recursos que la nueva dirección busca priorizar hacia exploración y producción.

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ISA, el activo que concentra las expectativas del mercado

Ecopetrol evalúa la desinversión de su participación del 51,4% en ISA para obtener liquidez y amortizar deuda. (Luis Jaime Acosta/Reuters)

La posible desinversión en ISA surge porque representa una de las principales participaciones de Ecopetrol fuera de los hidrocarburos. La petrolera controla el 51,4% de la transmisora desde agosto de 2021, cuando compró al Ministerio de Hacienda la participación de la Nación.

La operación se acordó el 11 de agosto de ese año y se cerró nueve días después con un pago de $14,2 billones. Ecopetrol adquirió 569,4 millones de acciones a $25.000 por título como parte de una estrategia para convertirse en un grupo integral de energía.

A través de ISA, la compañía participa en la transmisión eléctrica de Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Chile, además de operar concesiones viales en territorio chileno. La venta total o parcial de esa participación permitiría obtener liquidez, pero también implicaría salir de un negocio regulado con ingresos recurrentes.

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Omar Suárez, jefe de estrategia de renta variable de Aval Casa de Bolsa, dijo a Valora Analitik que una eventual transacción “sería súper relevante para el mercado de capitales” por su magnitud. El analista consideró que los recursos podrían reducir de forma importante la deuda de Ecopetrol, generar ahorros financieros y financiar inversiones en petróleo, gas, refinación y transporte.

Suárez advirtió, sin embargo, que la petrolera perdería diversificación y el flujo de caja generado por la transmisora. “ISA genera muy buena caja”, afirmó, al señalar que una reinversión debería reemplazar esos ingresos y ofrecer una rentabilidad superior para optimizar la asignación de capital.

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El destino de los fondos sería determinante para evaluar los efectos de una operación. Si el dinero se destinara a pagar deuda o financiar el crecimiento de Ecopetrol, la desinversión podría favorecer a la empresa; si se distribuyera principalmente mediante dividendos extraordinarios, sus beneficios serían menores.

Para el Gobierno nacional, la venta supondría una entrada única de recursos, aunque perdería el control de un activo estratégico y el acceso indirecto a los dividendos de ISA. Suárez sostuvo: “Sería una solución de corto plazo a los temas fiscales, no estructural, sino una entrada de dinero de una sola vez”.

Socios para reservas, yacimientos no convencionales y campos maduros

La nueva presidencia de Joaquín Gutiérrez coordina con entidades estatales el desbloqueo de proyectos frenados. (Charlie Cordero/Reuters)

Joaquín Gutiérrez llegó a la presidencia de Ecopetrol tras ser designado por la Junta Directiva hace cerca de dos meses. Las fuentes consultadas por el medio económico lo describieron como un directivo con perfil empresarial y experiencia en ejecución.

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La administración trabaja con el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las autoridades de licencias ambientales y los viceministerios para destrabar iniciativas frenadas en los últimos años. El objetivo central es elevar las reservas de crudo y gas mediante proyectos en Colombia y fuera del país.

La compañía analiza oportunidades en Venezuela, Argentina y la cuenca Permian de Estados Unidos, donde ya opera junto con Occidental, conocida como Oxy. También busca desarrollar yacimientos no convencionales en dos grandes bloques del Magdalena Medio y Catatumbo, asociados a la formación La Luna.

La propuesta es dividir esas áreas entre distintos socios y replicar el desarrollo alcanzado en Vaca Muerta, la formación argentina que llevó a ese país a superar a Colombia con una producción de un millón de barriles y mayores exportaciones, principalmente de gas.

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Ecopetrol busca atraer empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa para desarrollar campos maduros en tierra con tecnología que permita elevar el factor de recobro. Las modalidades de asociación consideradas incluyen alianzas de exploración y producción, coinversiones, contratos de largo plazo, instrumentos financieros, transferencia tecnológica y esquemas adaptados a cada inversionista.

El déficit de gas y la apuesta por Sirius

El proyecto costa afuera Sirius prevé la entrega de su primera molécula de gas en alianza con Petrobras hacia 2031. (Ecopetrol)

Colombia importa cerca del 44% del gas que consume, frente a aproximadamente 5% hace una década. Para atender la escasez, Ecopetrol evalúa soluciones de corto plazo como regasificación de gas natural licuado, importaciones y negociaciones con Venezuela para reactivar el gasoducto binacional, inactivo desde hace cerca de ocho años.

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La alternativa de mediano plazo es Sirius, el mayor descubrimiento de gas costa afuera del país, operado por Petrobras en sociedad con Ecopetrol. La primera molécula se espera hacia 2031, y la expectativa de la empresa es que en tres o cuatro años la escasez de gas sea “un problema del pasado”.

La situación operativa se combina con una cuenta por cobrar del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo mediante el cual el Estado compensa a Ecopetrol por vender combustibles por debajo de los valores internacionales. Ese saldo ronda los $11,8 billones y la empresa trabaja con el Ministerio de Hacienda en alternativas para monetizarlo.

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