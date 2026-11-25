En "La Mañanera del Pueblo", la presidenta dio espacio para el top 5 de la sección "El detector de Mentiras". | @Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles 25 de noviembre que lanzará una plataforma adicional al ‘Detector de Mentiras’ presentado durante las conferencias de prensa matutinas, para fortalecer el desmentido de noticias falsas difundidas en contra del Gobierno.

“Entonces, vamos a hacer una página especial, unas cuentas de red, donde ahí se van a estar subiendo todos los desmentidos”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

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Esta noticia surge, de acuerdo a la mandataria, debido a que el espacio del Detector de Mentiras que se realiza los miércoles no tiene capacidad para abordar todos los contenidos que su gobierno busca desmentir. Por ello, dijo, abrirán una página especial y perfiles en redes sociales para concentrar esas respuestas.

‘Detector de mentiras’ tendrá página y cuentas en redes sociales

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que la sección ‘Detector de Mentiras’ no sería presentada este miércoles debido a la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la mandataria señaló que están preparando otro espacio.

“Son tantas que no nos dan los miércoles del detector de mentiras”, afirmó Sheinbaum al justificar la creación de la nueva herramienta digital.

La mandataria sostuvo que algunos medios, columnistas y comentócratas critican a su administración sin importar las decisiones que adopte. También acusó que existen publicaciones con información falsa y señaló que es necesario responder a esos señalamientos para evitar que permanezcan como verdades.

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“Es importante desmentir, porque si no se queda la idea de que es verdad lo que se planteó en los medios”, dijo.

Sección Detector de Mentiras, fake news sobre la elección judicial y otras

Así nació el ‘Detector de Mentiras’ de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum estrenó el 9 de octubre de 2024 la sección “El detector de mentiras” en su conferencia matutina, con el objetivo de cuestionar información que su gobierno consideró falsa o engañosa. La iniciativa retomó una dinámica aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta encargó la sección a Miguel Ángel Elorza, periodista y coordinador de Infodemia, una iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Elorza sustituyó a Ana Elizabeth García Vilchis, quien encabezó el espacio “Quién es quién en las mentiras de la semana” durante el gobierno anterior.

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La nueva sección se programó para los miércoles e incluyó videos con desmentidos. A diferencia del formato previo, Elorza contemplaría participación ciudadana para identificar y responder a contenidos que, según el gobierno, afectaban la conversación pública y podían aumentar riesgos de conflicto o violencia.

En su primera emisión, el espacio abordó versiones sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos; la hospitalización y fallecimiento de Ifigenia Martínez; la disculpa pública por la masacre de Tlatelolco de 1968, y los apoyos a damnificados por el huracán Otis. El gobierno afirmó que había destinado más de $35,000 millones a personas afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez.

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Gobierno de México desmiente el alza en los precios de combustibles | Foto: Presidencia

Sheinbaum destaca comentarios de José Antonio Meade sobre cumplimiento de metas fiscales

Durante la conferencia, la presidenta también se refirió a las declaraciones de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y presidente del consejo de HSBC México, quien, de acuerdo con el planteamiento de una periodista, consideró que el país puede cumplir e incluso superar las metas fiscales previstas para 2027.

Sheinbaum consideró que esas expresiones reflejan el desempeño de la política económica del Gobierno de México. “Vamos bien”, sostuvo.

La presidenta afirmó que, durante una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, recibió un reconocimiento a la política de su administración y la certeza de que se están tomando decisiones adecuadas.

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“Vale la pena escuchar a una persona como José Antonio Meade, que es un economista reconocido y que está reconociendo los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de México y nuestra política económica”, declaró.