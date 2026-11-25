La Selección Mexicana lleva paso perfecto en el Mundial Sub 17 que se celebra en Catar tras golear 4 a 0 a Camerún e imponerse por la mínima ante Rumanía.

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La Selección Mexicana lleva paso perfecto en el Mundial Sub 17 que se celebra en Catar tras golear 4 a 0 a Camerún e imponerse por la mínima ante Rumanía.

Con estos dos triunfos, el equipo juvenil suma 6 puntos, lidera el grupo K y ya tiene asegurada su clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

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El jugador de los Rayos quiere ser determinante en este mundial. (TW @miseleccionsubs)

Los dos triunfos de México en el Mundial Sub 17

El Tricolor abrió el torneo con una victoria de 1-0 frente a Rumanía. El conjunto mexicano tuvo dificultades para imponerse ante un rival físico y ordenado, aunque controló el balón durante buena parte del encuentro.

México generó peligro desde el primer minuto con Adán Sánchez, quien robó una pelota cerca del área rumana. Jonathan de la Fuente marcó al minuto 14, pero el árbitro anuló la jugada por una infracción sobre un defensor.

El cuadro nacional volvió a ver un gol invalidado al inicio del segundo tiempo. Alan Hernández apareció en fuera de lugar antes de asistir a Sánchez, por lo que el marcador se mantuvo sin cambios hasta el minuto 54.

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El conjunto mexicano quiere regresar a lo más alto del futbol internacional de la categoría. (TW @miseleccionsubs)

Sánchez rompió el empate con un remate de pierna izquierda al ángulo. El gol permitió que México administrara el cierre del partido y consiguiera sus primeros tres puntos dentro del grupo K.

La segunda fecha presentó un partido distinto. Camerún presionó desde el inicio y buscó espacios detrás de la defensa mexicana, pero los juveniles mexicanos resistieron el arranque y se acomodaron con el paso de los minutos.

Miguel de Jesús abrió el marcador al minuto 51 al cerrar la pinza después de un tiro de esquina. Adán Sánchez aumentó la ventaja seis minutos más tarde, mientras Gerson Gutiérrez firmó un doblete en el tramo final para sentenciar el 4-0.

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Ahora, México llega al duelo ante Venezuela con seis puntos y mejor diferencia de goles. Un empate le bastará para conservar el primer lugar del sector.

México quiere meterse entre los equipos tricampeones del mundo. (TW @miseleccionsubs)

México goleó a Camerún 5-0 (Miseleccionsubs)

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub 17?

México y Venezuela jugarán este viernes 27 de noviembre en el Aspire Zone, Campo 7, de Doha, Catar. El encuentro comenzará a las 10:30 horas del Centro de México, a las 11:00 del Este de Estados Unidos y a las 8:00 del Pacífico.

El partido enfrentará a dos selecciones que ya se midieron dos veces en la categoría Sub-17 y en ninguno de esos antecedentes el conjunto mexicano logró imponerse a la escuadra sudamericana.

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La transmisión en México estará disponible por Canal 9, TUDN y ViX.