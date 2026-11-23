Fenalco propuso aplazar la reducción de la tarifa de renta corporativa para conservar seis billones de pesos en recaudo fiscal. (Colprensa)

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El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, propuso reemplazar los nuevos impuestos sobre bienes de consumo masivo por medidas que preserven el recaudo sin aumentar la carga sobre los hogares de menores ingresos y las tiendas de barrio.

El dirigente gremial planteó aplazar la reducción de la tarifa de renta para las empresas, prevista del 35% al 31%, y usar esos recursos para modificar los gravámenes a la cerveza y a las bebidas sujetas a los llamados impuestos saludables. “Gravar el consumo es gravar a las clases menos favorecidas”, afirmó Cabal en una entrevista con El Tiempo.

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Según el directivo mantener de forma temporal la tasa corporativa permitiría conservar $6 billones en recaudo. La propuesta apunta a abrir espacio fiscal sin trasladar el ajuste a productos de alta rotación en el comercio minorista.

Cabal sostuvo que el aumento de tributos sobre esos bienes afectaría con mayor fuerza a quienes tienen menor poder adquisitivo. También advirtió sobre las consecuencias para los pequeños comerciantes, debido a que buena parte de sus ventas depende de productos de consumo frecuente.

El gremio alertó por el efecto de los impuestos en las tiendas de barrio

La preocupación de Fenalco se concentra en la cerveza y en las bebidas alcanzadas por los impuestos saludables. Cabal señaló que son categorías con un peso considerable dentro de los ingresos de las tiendas de barrio.

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El gremio de los comerciantes advirtió que el nuevo impuesto sobre la cerveza multiplicaría por cinco la tarifa actual y afectaría a las tiendas de barrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En el caso de la cerveza, estamos hablando de un impuesto que llegaría a ser cinco veces el actual”, aseguró. El dirigente añadió que el canal tradicional conserva una alta relevancia para el abastecimiento de los hogares: “Las tiendas son el canal en el que se abastece el 48% de los colombianos”.

El gremio considera que el Gobierno debería reconsiderar esos incrementos. Para Cabal, la discusión no puede limitarse a la necesidad de recaudo, porque los impuestos indirectos recaen sobre compradores y comercios que enfrentan márgenes reducidos.

La posición de Fenalco parte de que el consumo masivo funciona como una fuente central de ingresos para miles de negocios pequeños. Un aumento de precios, de acuerdo con el dirigente, puede reducir las ventas y modificar las decisiones de compra de los consumidores.

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Cabal respaldó que la canasta familiar permanezca sin IVA

El presidente de Fenalco también respaldó la decisión de no gravar con impuesto al valor agregado (IVA) los productos de la canasta familiar. Consideró que la medida evita efectos sobre los hogares y sobre las tiendas que no cuentan con factura electrónica.

“Fue una decisión sensata del presidente”, señaló Cabal. Explicó que la devolución prevista inicialmente dependía de la factura electrónica, un mecanismo que, a su juicio, podía dejar fuera a más del 80% de las tiendas del país.

Jaime Alberto Cabal respaldó la exclusión del IVA a la canasta familiar porque la devolución electrónica dejaba por fuera a más del 80% de las tiendas pequeñas. (Fenalco/X)

El dirigente sostuvo que los clientes de esos negocios podían trasladar sus compras a establecimientos con facturación electrónica para recuperar el IVA pagado. “Con la expectativa de recuperar lo que habían pagado, sus clientes podían trasladarse a otros establecimientos”, explicó en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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Para Fenalco, esa alternativa habría creado una diferencia entre los comercios con capacidad tecnológica y aquellos que operan en el canal tradicional. Cabal afirmó que el resultado habría sido una disminución de ventas para las tiendas de barrio.

Las alternativas incluyen bonos obligatorios y una menor exención para compras externas

Ante el planteo del Gobierno de que cualquier cambio en la reforma debe estar acompañado por recursos sustitutos, Cabal enumeró varias opciones. Una de ellas consiste en eliminar la exención de IVA que beneficia las compras realizadas en plataformas del exterior.

El presidente de Fenalco dijo que esa decisión serviría para recaudar recursos y corregir una desventaja frente al comercio organizado. Sectores como confecciones, calzado, artículos de cuero y juguetería han sentido el avance de plataformas chinas, según el dirigente.

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Otra alternativa, atribuida por Cabal a Santiago Pardo, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), plantea bonos de suscripción obligatoria por el 20% de las utilidades empresariales. El mecanismo entregaría liquidez inmediata al Gobierno y permitiría a las compañías recuperar esos recursos con intereses en el mediano y largo plazo o negociarlos en el mercado.

La federación de comerciantes planteó la eliminación de la exención de IVA para compras realizadas en plataformas digitales del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabal también dejó abierta la puerta a sobretasas empresariales. “Se podría pensar en sobretasas que los empresarios estarían dispuestos a aceptar a cambio de que se evite gravar el consumo”, afirmó.

Fenalco descartó una baja inmediata de la tarifa general del IVA

El dirigente no ve margen para reducir en el corto plazo la tarifa general del IVA del 19% al 17%. Explicó que el costo fiscal de esa medida sería elevado frente a las necesidades de financiación que ha planteado el Ejecutivo.

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“El Gobierno y el ministro hablan de la necesidad de conseguir $94 billones. La reforma tributaria más fuerte que ha habido en Colombia ha sido de $25 billones”, declaró Cabal. Bajo ese escenario, propuso mantener la tarifa actual hasta que el país logre mejorar sus finanzas públicas.

El presidente de Fenalco pidió, además, que el esfuerzo fiscal alcance a otras ramas del Estado. Mencionó al Congreso, la Rama Judicial, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Registraduría como entidades donde, según afirmó, existe margen para reducir burocracia y gasto.

“El Gobierno debería hacer un mayor esfuerzo por apretarse el cinturón”, sostuvo. Añadió que un ajuste de esa naturaleza depende de acuerdos políticos entre las instituciones involucradas.

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La desaceleración económica complica las perspectivas de empleo para diciembre

Fenalco descartó la viabilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19% al 17% frente a la meta fiscal de 94 billones de pesos del Gobierno. (Colprensa)

Cabal analizó el panorama comercial tras un crecimiento económico de 0,5% en el tercer trimestre. Indicó que el comportamiento de las ventas ha sido desigual: vehículos, tecnología y electrodomésticos han tenido resultados favorables, mientras que rubros como confecciones, calzado, cuero y juguetería registran caídas o avances cercanos a cero.

Las tasas de interés altas también han encarecido las compras con tarjeta de crédito, según el gremio. Fenalco espera que las promociones de noviembre y diciembre ayuden a mejorar el consumo, aunque el presidente de la entidad anticipó dificultades para alcanzar las cifras habituales de empleo temporal.

Durante la temporada de fin de año, el comercio puede generar entre 300.000 y 500.000 empleos temporales. “Este año va a ser muy difícil alcanzar ese nivel”, advirtió Cabal.

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El dirigente pidió que el proyecto no incremente los costos parafiscales y reclamó incentivos para la formalización. Propuso un régimen tributario especial que permita diferir pagos durante varios años, con el objetivo de facilitar el acceso de pequeños comercios al crédito bancario y a otros beneficios de la formalidad.

Respecto de la negociación del salario mínimo, Cabal dijo que la posición de Fenalco parte de reconocer la inflación y la productividad. “Si nos acogemos a esos dos criterios, el aumento sería de un solo dígito”, afirmó. También expresó que ve un ambiente más favorable para alcanzar un acuerdo con las centrales obreras.