Consuelo Duval respaldó a la familia Derbez y evitó emitir juicios sobre el expediente penal al señalar que carece de información jurídica directa sobre el caso. (@consueloduval)

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La actriz Consuelo Duval externó su respaldo a la familia de Eugenio Derbez ante las investigaciones penales por presunto abuso sexual que enfrenta el actor Vadhir Derbez en la capital y en instancias federales.

El actor enfrenta dos denuncias formales por presunta agresión sexual, mientras sostuvo que terceras personas le exigieron 350 mil dólares para evitar la difusión pública del caso.

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La comediante rompió el silencio público para manifestar solidaridad a la dinastía artística, con la que mantiene vínculos laborales y de amistad desde hace más de dos décadas.

Consuelo Duval respaldó a la dinastía Derbez y defendió el trato del actor

Durante un encuentro con reporteros este domingo, la conductora evitó profundizar en los detalles ministeriales de las carpetas de investigación al señalar que carecía de información jurídica directa sobre las indagatorias.

La actriz dirigió un mensaje a los familiares del comediante: “Es un tema del que no queremos hablar, no tenemos la información adecuada. Solamente es un buen momento para demostrarle a la familia Derbez que aquí estamos los Duval, que los amamos profundamente y que la ley del cielo es la más poderosa de todas”.

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Consuelo Duval compartió créditos con Vadhir Derbez en la serie televisiva “Mariachis”, grabada en Guadalajara, donde forjó una relación cercana con el intérprete durante las semanas de filmación.

La actriz describió el trato que recibió del cantante en los foros: “Tiene la edad de mi hijo, o sea, y es también de mis consentidos. Tuve la fortuna de trabajar con él en Mariachis y conmigo en lo personal, un caballero, un tipazo, un hijazo y muy perrero”.

La comediante recordó el apego del artista hacia su perra Nala: “Ya ven que Nala, bueno, le ponen a Nala y él se vuelve loco. Entonces, verlo en esta etapa de papá de perro me encantó”.

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Consuelo Duval compartió créditos con Vadhir Derbez en la serie televisiva "Mariachis", producción donde destacó la faceta personal y el trato respetuoso del intérprete. Foto: Getty Images

El vínculo de Consuelo Duval con la familia Derbez surgió en la televisión

El vínculo entre la comediante y la dinastía Derbez comenzó a finales de la década de 1990 en proyectos de comedia como Derbez en cuando y alcanzó proyección continental con La Familia P. Luche, donde Duval y Eugenio interpretaron a los personajes de Federica y Ludovico a lo largo de tres temporadas.

La relación trascendió los foros de grabación y se extendió a los hijos del productor, con apariciones compartidas en producciones televisivas y un trato cercano fuera de las pantallas que ambos actores han refrendado de manera pública a lo largo de los años.

La mancuerna entre Consuelo Duval y Eugenio Derbez suma más de dos décadas de colaboración desde programas como Derbez en cuando y La Familia P. Luche. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía de la CDMX buscó notificar al actor en diez domicilios

La titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales capitalina Michelle Flores Ayala confirmó que la dependencia integró una carpeta de investigación contra el actor por el presunto delito de violación.

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Los hechos denunciados habrían ocurrido en abril de 2026 en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, durante la grabación de un video musical en el que participaba una modelo estadounidense de 19 años de edad.

La fiscal Michelle Flores Ayala señaló que el Ministerio Público acudió a más de diez domicilios para entregar citatorios al imputado, sin conseguir su comparecencia formal ante la autoridad ministerial.

Un juez de control del fuero común giró una orden de aprehensión el 6 de noviembre de 2026, pero la medida cautelar quedó sin efectos luego de que el artista obtuvo una suspensión provisional mediante juicio de amparo.

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La autoridad ministerial capitalina precisó que el amparo frenó la detención momentánea, pero no extinguió la investigación penal ni determinó la inocencia o culpabilidad del denunciado.

La FGJCDMX expuso además que los abogados que actuaron como voceros del imputado carecían de acreditación jurídica formal dentro del expediente judicial al no haber rendido protesta de ley.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación por presunta violación y aclaró que la defensa del actor no rindió protesta formal en la carpeta ministerial. (IG: vadhird)

La FGR indaga una segunda denuncia y el actor acusó extorsión

El frente judicial del actor y cantante sumó una segunda denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la FGR.

El representante legal Adrián Arellano presentó la denuncia a nombre de una adolescente mexicana de 15 años de edad por presuntos hechos ocurridos a bordo de un barco turístico en aguas internacionales.

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El litigante promovente afirmó que la acusación federal no persigue acuerdos monetarios ni guarda relación con las indagatorias radicadas en la Ciudad de México.

Vadhir Derbez enfrenta una segunda denuncia ante la Fevimtra en el fuero federal, mientras sostiene que las imputaciones derivan de un intento de extorsión por 350 mil dólares.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor publicó un mensaje en video y declaró que las imputaciones en su contra derivaron de un intento de extorsión económica por 350 mil dólares.

La fiscalía capitalina recibió la carpeta por extorsión canalizada desde el ámbito federal, pero precisó que la defensa del actor no aportó registros telefónicos, mensajes o pruebas técnicas para sostener la acusación.

El artista sostuvo que cuenta con elementos de prueba para desacreditar los señalamientos en los juzgados y mantiene su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial definitiva.

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