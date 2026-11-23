Memes del debate a ocho en RTVE. (X)

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Queda menos de una semana para que se celebren las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A pocos días de la cita con las urnas, se ha celebrado el único debate entre los portavoces de los ocho grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el encuentro más plural de todos los que va a haber durante la campaña electoral. Los participantes han sido Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV)

Durante 90 minutos, se han abordado tres bloques: el primero, Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. En este tiempo, las redes sociales no han dejado pasar ni una y se han hecho eco de los mejores momentos del debate, sin olvidar los clásicos memes que no han tardado en viralizarse.

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Entre los más destacados, los usuarios han mencionado sobre todo el claro distanciamiento de la portavoz del PNV con el resto de participantes del debate.

Memes del debate a ocho de RTVE. (X)

Memes del debate a ocho de RTVE. (X)