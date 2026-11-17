El estudio publicado en PLOS One incluyó muestras de monos nocturnos, monos ardilla y monos capuchinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio determinó que las huellas de pies y palmas de tres especies de monos varían entre individuos, de manera similar a las huellas dactilares humanas. La investigación, liderada por Juliana Vieira Flores Sales de la Universidade de Brasília y sus colaboradores, analizó muestras de 116 ejemplares en cautiverio en Brasil.

Las crestas de fricción —las diminutas elevaciones en la superficie de manos y pies que ayudan a agarrar objetos y superficies resbaladizas— están presentes tanto en humanos como en otras variedades de primates. Estudios previos ya habían sugerido que estos patrones podrían variar entre individuos, pero la evidencia era preliminar. Esta investigación profundizó en ese fenómeno con una muestra significativa.

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De acuerdo con el trabajo publicado en PLOS One, los científicos trabajaron con monos nocturnos (Aotus infulatus), monos ardilla (Saimiri collinsi) y monos capuchinos (Sapajus spp.), recolectados en el Centro Nacional de Primates de Pará y en el Centro de Primates de la Universidad de Brasilia, además del Hospital Veterinario de la misma institución.

Ninguno de los 116 monos presentó huellas idénticas

El equipo científico evaluó 39.258 minucias y diferenció 17 tipos en las marcas de manos y pies (Gentileza, estudio: Variación relacionada con el taxón en los patrones de crestas de fricción palmares y plantares entre Aotus infulatus , Saimiri collinsi y Sapajus spp.: Variación a nivel individual e implicaciones para la identificación, publicado en PLOS One)

El equipo analizó los patrones de crestas en cada huella de mano y pie, identificando tres formas básicas: arcos, bucles y espirales, figuras geométricas que se forman naturalmente en la piel de las extremidades, junto con detalles más minuciosos de cada muestra.

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El análisis incluyó dos niveles de detalle. El primero observó la forma general de las crestas, mientras que el segundo examinó las llamadas minucias: rasgos pequeños, como terminaciones, bifurcaciones y puntos sobre una cresta. En total, el equipo evaluó 39.258 minucias y distinguió 17 tipos en las impresiones de manos y pies.

El resultado fue contundente: ninguno de los 116 monos analizados presentó huellas de pies o palmas idénticas. Esto refuerza la idea de que la variación individual en los patrones dérmicos no es exclusiva de los seres humanos, sino una característica compartida con otras variedades de primates.

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Además de las diferencias entre individuos, los investigadores hallaron variaciones consistentes entre las tres especies, lo que podría estar vinculado con sus distintos hábitos de vida y entornos.

Los monos nocturnos mostraron patrones menos variados que los diurnos

Los monos nocturnos registraron menor variedad en sus configuraciones dérmicas respecto a las especies diurnas (Gentileza, estudio: Variación relacionada con el taxón en los patrones de crestas de fricción palmares y plantares entre Aotus infulatus , Saimiri collinsi y Sapajus spp.: Variación a nivel individual e implicaciones para la identificación, publicado en PLOS One)

Una de las diferencias más notables se observó entre los monos nocturnos y las especies activas de día. Los Aotus infulatus, que son nocturnos, presentaron más deltas (otro tipo de figura en los patrones de crestas) y espirales, con menor variedad general en sus configuraciones en comparación con los monos ardilla y los capuchinos, ambos diurnos.

Según los autores, estas diferencias entre variedades podrían reflejar sus distintas ecologías, es decir, la manera en que cada tipo interactúa con su ambiente, se mueve y utiliza sus extremidades en la vida cotidiana.

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Según el artículo divulgado en Phys.org, Sales señaló: “Nuestros hallazgos demuestran que los patrones de las crestas palmares y plantares varían entre los primates no humanos y revelan diferencias que podrían estar asociadas a sus características ecológicas”.

La identificación individual aún requiere más investigación

Ninguno de los 116 ejemplares evaluados en el trabajo presentó huellas palmares o plantares idénticas. (Gentileza, estudio: Variación relacionada con el taxón en los patrones de crestas de fricción palmares y plantares entre Aotus infulatus , Saimiri collinsi y Sapajus spp.: Variación a nivel individual e implicaciones para la identificación, publicado en PLOS One)

Los autores del estudio destacaron que esta variación podría tener aplicaciones prácticas para conservacionistas, científicos y especialistas en ciencias forenses de fauna silvestre, es decir, investigadores que analizan evidencias biológicas en casos legales o de protección animal.

Sin embargo, advirtieron que aún se necesita investigación adicional para confirmar si las huellas de los monos son lo suficientemente únicas como para identificar individuos de forma confiable, tal como ocurre con las huellas dactilares en humanos.

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La investigadora agregó que “más allá de sus posibles aplicaciones en la identificación individual, estos patrones ofrecen la oportunidad de explorar cómo se desarrollan y varían los rasgos dermatoglíficos entre las especies de primates”.

Los dermatoglifos, término científico que designa los patrones de crestas en la piel de manos y pies, fueron estudiados en humanos durante décadas, pero su análisis comparativo entre primates es un campo relativamente reciente y con potencial para ampliar el conocimiento sobre la biología evolutiva de estos animales.