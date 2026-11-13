Luis de Llano reacciona al rechazo de Sasha Sokol por sus disculpas: “El perdón público emitido se ajusta a la sentencia”

Luis de Llano sostiene en YouTube que su mensaje acata la resolución de la Suprema Corte ante los reclamos de Sasha Sokol. (CUARTOSCURO)

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Luis de Llano defiende su perdón ante el rechazo de Sasha Sokol y advierte que los reclamos son una trampa del equipo legal de la cantante para auto incriminarse.

El productor mexicano Luis de Llano, de 81 años, publicó el 13 de noviembre de 2026 un nuevo video en su canal de YouTube para rechazar las críticas de la cantante Sasha Sokol tras el video de disculpa que difundió el 5 de noviembre, y asegurar que su mensaje cumple íntegramente con la sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de un nuevo incumplimiento judicial

La cantante señala la omisión de tres puntos en el mensaje, entre ellos su edad de 14 años y la asimetría de poder. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Horas después de que Luis de Llano publicó el video de perdón, Sasha Sokol lo rechazó públicamente. “Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”, escribió la artista de 56 años en sus redes sociales.

Sasha Sokol detalló tres ausencias concretas en el contenido del video: que a sus 14 años no podía consentir una relación con él, que Luis de Llano actuó desde una posición de poder, y que sus padres no fueron cómplices. “Nada de eso aparece en el video que publicó”, afirmó la cantante. La sentencia definitiva que fijó ese texto quedó firme en enero de 2026, según indicó la propia artista.

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La intérprete de Rueda mi mente también señaló que la publicación del video constituye una infracción adicional:

El despacho Zinser y Asociados asume la representación legal de Sasha Sokol para llevar el caso a la vía penal. (Infobae México)

“Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarme públicamente, salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”. Tras ese anuncio, informó que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo para llevar el caso también por la vía penal, luego de casi cinco años de litigio civil.

Luis de Llano argumenta que el texto modificado evitaría una autoincriminación penal

El productor admite en su declaración del 5 de noviembre que minimizó el impacto de sus actos durante una entrevista con Yordi Rosado. (Foto: Cuartoscuro)

En el video publicado el 13 de noviembre, Luis de Llano sostuvo que su declaración no incumple ningún mandato judicial. “El perdón público emitido se ajusta a la sentencia ratificada, no al capricho doloso de la actora lesionando los derechos humanos básicos”, expresó el productor, con esas palabras resaltadas en rojo dentro del comunicado.

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Sobre la ausencia de la edad de Sasha Sokol al momento de los hechos, Luis de Llano argumentó que incluirla habría constituido “un intento de autoincriminación y confesión coaccionada”. También descartó mencionar a los padres de la cantante con el argumento de que “ni ellos ni su esfera jurídica son parte de la litis”. Respecto a la información que Sasha Sokol hizo pública sobre el expediente, el productor sostuvo: “La revelación viola el sigilo jurídico del expediente 642, en curso de sentencia”.

Luis de Llano también descartó la categoría de “disculpa” aplicada al acto judicial: “No hay ‘disculpa que ofrecer’, la condena indica puntualmente PERDÓN PÚBLICO”. En ese mismo comunicado, calificó el anuncio de acciones penales por parte de Sasha Sokol y su equipo como una muestra de una presunta trampa tendida en su contra.

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El perdón publicado el 5 de noviembre incluyó tres puntos formales ante la SCJN

La Suprema Corte ratificó por unanimidad la condena por daño moral contra el productor en junio de 2025.

En el video original del 5 de noviembre, Luis de Llano estructuró su mensaje en tres apartados. En el primero reconoció su “responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetrí a temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años ochenta”.

En el segundo señaló: “Reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo de 2022 en el programa La Entrevista de Yordi Rosado, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022, fueron desafortunadas e inexactas, y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted”.

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En el tercer punto, Luis de Llano se comprometió a no volver a mencionar a Sasha Sokol en ningún medio de comunicación ni red social y expresó su “voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”. El productor afirmó que el acto constituía “acatamiento voluntario e incondicional a las medidas de satisfacción decretadas” por el Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México.

La SCJN ratificó la condena en junio de 2025 y hubo una detención en septiembre de 2026

Elementos de la policía de la CDMX trasladaron a Luis de Llano al centro San Fernando por dos órdenes de arresto en septiembre de 2026. (Foto: Instagram)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó por unanimidad el amparo solicitado por Luis de Llano el 25 de junio de 2025, con lo que quedó firme la condena civil. Las obligaciones incluían ofrecer un perdón público mediante video difundido en YouTube y redes sociales, pagar una indemnización por daño moral y abstenerse de mencionar públicamente a Sasha Sokol fuera de los términos autorizados por la resolución.

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En septiembre de 2026, el productor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando, en Tlalpan, en cumplimiento de dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia. Cada orden establecía un arresto de 15 horas acumulables. El 5 de noviembre de 2026, Luis de Llano publicó el video de perdón en el canal de YouTube Cumplimiento Luis de Llano, espacio abierto junto a su equipo legal para compartir información vinculada con el expediente 642/2022.