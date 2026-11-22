El conductor Facundo grabó un video nocturno tras frenar ante una alcantarilla destapada en la avenida Periférico.

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Facundo dejó a un lado la irreverencia para abordar con seriedad el riesgo potencial que representan para ciclistas, motociclistas y automovilistas los baches y las alcantarillas abiertas en las vialidades de la Ciudad de México.

Durante una transmisión en vivo, el presentador de televisión lanzó una crítica contra las autoridades locales por una alcantarilla abierta ubicada sobre avenida Periférico, en la que estuvo a punto de caer.

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Su denuncia surge días después de la muerte de un motociclista que derrapó tras caer en un bache en la alcaldía Venustiano Carranza.

Facundo arremete contra el gobierno de CDMX

En el video, Facundo señala que, a diferencia de muchas otras personas, pudo ver el hoyo a tiempo. “La neta, no me pasó nada, pero imagino que esta es la historia de muchos güeyes que, igual y como no tienen seguidores, se tienen que ir a su casa con un madrazo, con su bici rota, su moto o su coche, y nadie los va a pelar porque les da igual”.

Aunque el gobierno tiene la obligación legal de mantener las vialidades en buen estado y de indemnizar a los ciudadanos cuando un bache o una alcantarilla abierta sin señalización provoca daños materiales o lesiones, el presentador sostuvo que la realidad es otra: “Haz tu denuncia, a ver a qué hora te atienden”.

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Añadió que la alcantarilla sin señalización que identificó se encontraba en una vialidad primaria, lo que acentuaba la inacción de las autoridades.

“Esto es en Periférico, en una vía rápida donde cualquiera podría caer. De noche ni se ve. Chin***”.

Con sarcasmo, Facundo retomó una frase simbólica de la Cuarta Transformación y denominó los baches como “los hoyos del bienestar”.

El conductor Facundo expone una alcantarilla sin tapa y una bicicleta caída durante un recorrido nocturno en Ciudad de México. (X)

Motociclista muere tras pasar por un bache en Venustiano Carranza

Aunque no mencionó el caso, la denuncia de Facundo adquirió relevancia al coincidir con la muerte de un motociclista en la alcaldía Venustiano Carranza.

Roger Ángel, de 39 años, viajaba en motocicleta con su hijo de 15 años rumbo a la escuela. Tras rebasar a un automóvil, ambos cayeron en un socavón y salieron proyectados contra un árbol.

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El hombre murió en el lugar, mientras que su hijo resultó herido y fue trasladado al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, en Iztacalco.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la capital, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Contraloría capitalina investigar el accidente.

Fiscalía y Contraloría investigarán las causas del accidente

De acuerdo con Brugada Molina, la revisión deberá determinar si hubo omisiones y establecer si existen responsabilidades administrativas o penales.

“Cualquier responsabilidad que se acredite debe tener consecuencias”, señaló la mandataria. También solicitó que se deslinden responsabilidades para garantizar la reparación integral del daño a la familia del motociclista fallecido.

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En una tarjeta informativa emitida el 19 de noviembre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México informó que personal capitalino se reunió con los familiares de la víctima para ofrecerles atención, asesoría y acompañamiento permanente.

Captan el momento en el que un motociclista cayó en un bache y posteriormente falleció tras impactarse en un poste (Redes Sociales) (Redes sociales)

Un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) relaciona la formación del socavón con la ruptura de una tubería de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

La dependencia realiza revisiones en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza para determinar las condiciones de la infraestructura en el punto donde ocurrió el accidente.