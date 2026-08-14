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La ciencia logró desarrollar un mapa del nervio vago y abre la puerta a tratamientos más seguros

Un equipo analizó 30 cuerpos humanos, rastreó miles de fibras y desarrolló una base de datos que puede guiar intervenciones de estimulación, mejorar la colocación de dispositivos y reducir efectos no deseados en pacientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nervio vago conecta el cerebro con órganos internos y regula funciones como la respiración, la digestión y la respuesta inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El nervio vago constituye una de las estructuras centrales del cuerpo humano, ya que resulta fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, pero, al mismo tiempo, permanece como una de las menos comprendidas por la ciencia, señala Scientific American.

Su función es conectar el cerebro con algunos de los órganos más importantes y, además, interviene directamente en procesos fundamentales como la respiración, en la digestión y en la respuesta que da el organismo a los agentes inmunológicos.

A pesar de que los científicos conocen desde hace varios años que este nervio desempeña un papel central dentro del sistema nervioso autónomo y que resulta imprescindible, todavía existen muchos interrogantes y dudas acerca de cuál es su funcionamiento exacto. La complejidad de su red de fibras, junto a las múltiples ramificaciones, ha vuelto especialmente difícil seguir su trayecto y conocerlo con precisión.

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En la actualidad, un estudio reciente citado por Scientific American pone a los investigadores frente a una aproximación mucho más detallada y profunda al funcionamiento de esta verdadera “autopista” biológica. El descubrimiento podría permitir en el futuro abrir la puerta a nuevas alternativas y tratamientos médicos que sean mucho más precisos y seguros.

Una red que une cerebro y órganos

El nervio vago nace en el cerebro y se divide en ramas que recorren ambos lados del cuerpo. Desde allí, pequeños haces de fibras nerviosas se dirigen hacia órganos internos y transmiten información de ida y vuelta entre el tronco encefálico y distintas zonas del organismo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nervio vago cumple un papel central en el sistema nervioso autónomo y coordina procesos involuntarios como la frecuencia cardíaca y la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su influencia es enorme. Forma parte del sistema nervioso autónomo, encargado de regular funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión y los procesos inflamatorios. Por eso, entender cómo está organizado resulta clave para comprender mejor cómo se coordina el cuerpo internamente.

Sin embargo, mapear ese trayecto no es una tarea sencilla. El nervio vago contiene alrededor de 200.000 fibras nerviosas, lo que convierte su estudio en un desafío anatómico de gran complejidad.

El nuevo mapa del nervio vago

En un trabajo reciente, investigadores analizaron las ramas izquierda y derecha del nervio vago en 30 cadáveres humanos para construir un mapa más preciso de su estructura. El estudio permitió rastrear miles de fibras individuales y detectar patrones comunes en una anatomía que, al mismo tiempo, presenta características únicas en cada persona.

Según explicó Stavros Zanos, neurocientífico de los Feinstein Institutes for Medical Research y líder del proyecto, a Scientific American, cada nervio vago tiene una organización propia, pero muchos comparten principios generales sobre la ubicación de ciertas fibras y la manera en que estas llegan a los órganos.

Para construir este mapa, el equipo combinó varias herramientas: imágenes por ultrasonido para registrar la estructura general, microtomografía computada para seguir el recorrido específico de los fascículos y microdisección para observar directamente los nervios y estudiar sus funciones. Además, usaron un modelo de aprendizaje automático para analizar en detalle 60 ramas nerviosas individuales.

Cuatro científicos con batas de laboratorio observan tres monitores con imágenes de anatomía humana. Se ven microscopios y otros equipos de laboratorio.
La ciencia logró mapear con mayor precisión el nervio vago, una red de unas 200.000 fibras nerviosas con múltiples ramificaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance con impacto clínico

El resultado del trabajo es una base de datos pública que podría convertirse en una herramienta clave para futuras investigaciones. La importancia del hallazgo no es solo anatómica: también tiene consecuencias concretas para la medicina.

En la actualidad, el nervio vago ya es un objetivo terapéutico en tratamientos para epilepsia, dolor crónico e incluso depresión. Contar con mapas anatómicos más precisos podría mejorar esas intervenciones y ayudar a que la estimulación nerviosa sea más efectiva.

Zanos señaló que esta información permitirá a los cirujanos colocar con mayor exactitud los dispositivos de estimulación sobre el nervio vago. A la vez, también podría ayudar a ingenieros biomédicos a diseñar aparatos más seguros y eficaces.

Una frontera en expansión

La investigación sobre el sistema nervioso autónomo atraviesa, según los especialistas, una etapa de fuerte crecimiento. En ese contexto, el nervio vago aparece cada vez más como una pieza central para entender la conexión entre cerebro, órganos y salud general.

Lo que hasta hace poco era un territorio difícil de cartografiar empieza ahora a revelar su lógica interna. Y con ella, nuevas oportunidades para tratar enfermedades desde una comprensión más profunda del cuerpo humano.

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