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Túnel Churubusco-Xochiaca entra en operación para reducir inundaciones en el oriente del Edomex

La obra hidráulica beneficiará a más de un millón de habitantes de cuatro alcaldías y tendrá capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo

Edomex
Ponen en operación el Túnel Churubusco-Xochiaca para evitar que haya inundaciones en zona oriente del Valle de México (Gob. Edomex)
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El Túnel Churubusco-Xochiaca ya se encuentra en operación, una obra hidráulica que busca reducir de manera significativa el riesgo de inundaciones en municipios del oriente del Estado de México y en zonas de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La infraestructura beneficiará a más de un millón de personas de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, así como de Iztapalapa, al mejorar la capacidad de desalojo de agua durante la temporada de lluvias y evitar la saturación del sistema de drenaje.

La obra forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y desarrollado en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

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Túnel podrá desalojar 16 mil litros de agua por segundo

Túnel Churubusco-Xochiaca Edomex Delfina Gómez Edomex Inundaciones
Ponen en marcha el Túnel Churubusco-Xochiaca y se busca evitar inundaciones en 3 municipios del Edomex y la alcaldía Iztapalapa (Gob. Edomex)

Uno de los principales objetivos del Túnel Churubusco-Xochiaca es atender los problemas de inundaciones que durante años han afectado a diversas comunidades del oriente del Valle de México.

La infraestructura cuenta con un túnel de cinco metros de diámetro, además de un colector de 2.44 metros y un cárcamo equipado con ocho bombas.

En conjunto, el sistema tiene capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo, lo que permitirá disminuir la presión sobre la red de drenaje cuando se registren lluvias intensas.

De acuerdo con la información proporcionada, esta infraestructura también permitirá reducir el tiempo durante el cual permanece acumulada el agua en zonas que históricamente han presentado afectaciones durante las precipitaciones.

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La construcción representó una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, aportada por los gobiernos de México, del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

Rehabilitan vaso regulador El Salado en Iztapalapa

Infografía del Gobierno de la Ciudad de México con el título Vaso Regulador El Salado, textos sobre inversión y capacidad, e imágenes del proyecto
La infografía del Gobierno de la Ciudad de México detalla la duplicación de la capacidad del Vaso Regulador El Salado a 400 millones de litros de agua y la inversión para su infraestructura hidráulica. (Gobierno CDMX/Instagram)

Como parte de las acciones para reforzar la infraestructura hidráulica de la región, también se rehabilitó el vaso regulador El Salado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Los trabajos permitieron duplicar su capacidad de almacenamiento, al pasar de 200 a 400 millones de litros de agua.

Con esta ampliación se busca contar con una mayor capacidad para almacenar agua durante las lluvias y reducir la presión sobre el sistema de drenaje.

La estrategia también permitirá disminuir el riesgo de inundaciones en zonas de La Paz, Nezahualcóyotl y áreas cercanas de la Ciudad de México, particularmente durante episodios de precipitaciones intensas.

Plan Oriente busca atender una deuda histórica

El Plan Integral de la Zona Oriente contempla acciones en distintos puntos de municipios mexiquenses que históricamente han enfrentado problemas de inundaciones.

Entre las demarcaciones contempladas se encuentran Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco y Tlalnepantla.

El objetivo es fortalecer la infraestructura hidráulica, mejorar la capacidad de conducción y almacenamiento de agua y disminuir los riesgos para la población durante la temporada de lluvias.

Con la entrada en operación del Túnel Churubusco-Xochiaca y la rehabilitación del vaso regulador El Salado, las autoridades buscan avanzar en la atención de una problemática que durante años ha generado afectaciones a viviendas, vialidades y actividades cotidianas de millones de habitantes del oriente del Valle de México.

Las nuevas obras forman parte de una estrategia de infraestructura hidráulica orientada a prevenir inundaciones y mejorar la respuesta ante lluvias intensas, con énfasis en las zonas que históricamente han registrado mayores niveles de riesgo.

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