Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 14 de agosto de 2026

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este viernes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)
Guardar

Debido a las recientes modificaciones en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante saber qué autos no tienen permitido circular este viernes 14 de agosto en Medellín.

La Secretaría de Movilidad de Medellín detalla que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 3, 6,.

Motos:, ,.

Taxis: no aplica,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

PUBLICIDAD

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas de cómo aplicará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del año.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

Para vehículos particulares, la rotación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la aplicación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Policía Nacional adelantó una velatón por las víctimas de la tragedia, que ya deja 281 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Policía Nacional adelantó una velatón por las víctimas de la tragedia, que ya deja 281 muertos

Corte Constitucional ordena a EPS entregar sillas de ruedas y apoyos técnicos a niños con discapacidad cuando la familia no pueda costearlos

La institución recordó que las EPS no pueden restringir apoyos técnicos por motivos administrativos o financieros cuando se trata de menores en situación de vulnerabilidad

Corte Constitucional ordena a EPS entregar sillas de ruedas y apoyos técnicos a niños con discapacidad cuando la familia no pueda costearlos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró si los sismos pequeños pueden evitar un terremoto mayor y por qué se perciben distinto según la región

La ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico mantiene una actividad constante, aunque la mayoría de los eventos pasan inadvertidos y son detectados por la red de monitoreo nacional

El Servicio Geológico Colombiano aclaró si los sismos pequeños pueden evitar un terremoto mayor y por qué se perciben distinto según la región

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Los jugadores y el presidente del equipo cardenal pusieron manos a la obra en el centro de acopio del club, que será enviado para los damnificados del sismo del 10 de agosto de 2026

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Manizales implementó Pico y placa temporal para particulares por la emergencia del sismo: incumplir la medida implicará esta multa

El esquema reducirá el flujo de autos privados durante 18 días consecutivos, incluidos festivos, para facilitar ambulancias, bomberos y recolección de escombros, además de inspecciones estructurales en puntos críticos

Manizales implementó Pico y placa temporal para particulares por la emergencia del sismo: incumplir la medida implicará esta multa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

Santa Fe avanza con su recolección de ayudas tras el terremoto en Colombia: Hugo Rodallega y Eduardo Méndez dieron el ejemplo

América de Cali tendría nuevo estadio mientras arreglan el Pascual Guerrero: Once Caldas y Pereira revisarían tres opciones

Johan Mojica fue oficializado por el Getafe y sigue ampliando su récord en el fútbol español

James Rodríguez anunció donaciones para los damnificados por el terremoto en Colombia: así se puede sumar

Jhon Arias habló de los problemas de Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026: “Se necesitan cambios, cambios actitudinales”