Tras hallar restos de 3.500 años, la ciencia reabre el debate sobre el origen de la sífilis

Los autores sostienen que los restos óseos por sí solos no alcanzan para confirmar sífilis venérea en debates sobre el origen de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un análisis de restos humanos hallados en Vietnam detectó señales de infección congénita en tres niños que vivieron hace entre 4.000 y 3.200 años. El estudio plantea que esa transmisión de madre a hijo no habría ocurrido únicamente en casos de sífilis venérea (por vía sexual). También pudo darse en otras enfermedades del mismo grupo, como pian, una infección bacteriana tropical que se contagia por contacto directo con la piel.

La investigación fue encabezada por Melandri Vlok, docente de Anatomía y Fisiología en la Escuela de Odontología y Ciencias Médicas de Charles Sturt, junto con especialistas de Australia y Vietnam.

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El estudio se publicó en la revista International Journal of Osteoarchaeology y se centró en restos procedentes de yacimientos arqueológicos del norte y del sur vietnamita.

Según detalló Charles Sturt University, los expertos revisaron 309 individuos de 16 sitios arqueológicos, con una antigüedad de entre 10.000 y 1.000 años. Dentro de ese conjunto, tres niños presentaban alteraciones dentales y lesiones óseas compatibles con treponematosis congénita, nombre que recibe un grupo de infecciones causadas por bacterias emparentadas.

Los tres menores presentaban lesiones óseas y dentales compatibles con treponematosis congénita por contagio maternoinfantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese grupo incluye a la sífilis, el pian y la sífilis endémica. Todas están asociadas a bacterias del género Treponema pallidum, responsable de varias de estas enfermedades. El hallazgo no radica solo en la antigüedad de los casos, sino en la interpretación epidemiológica del contexto. Los autores sostienen que el patrón observado en la población estudiada no encaja con una propagación predominante por vía sexual, sino con una enfermedad no venérea transmitida por contacto estrecho de piel.

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El patrón detectado en Man Bac

Dos de los tres niños procedían de Man Bac, un yacimiento del norte de Vietnam en el que trabajos previos ya habían detectado una presencia elevada de patologías treponémicas. Allí, la distribución por edades llamó la atención de los investigadores: la mayor cantidad de señales apareció entre menores y adolescentes, una característica más asociada al p que a la sífilis venérea.

“Durante décadas, la infección congénita en restos arqueológicos se ha tomado como una prueba sólida de sífilis venérea”, señaló Melandri Vlok al presentar los resultados. La especialista añadió que sus datos indican que esa premisa no siempre se sostiene.

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La investigación analizó restos de 309 personas en 16 yacimientos del norte y del sur de Vietnam (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Charles Sturt University, ese punto modifica un criterio utilizado con frecuencia en paleopatología, la disciplina que estudia enfermedades antiguas a partir de restos óseos. En muchos debates sobre la historia de la sífilis, la presencia de señales congénitas fue empleada como argumento para afirmar que la dolencia existía fuera de América antes de los viajes de Cristóbal Colón.

El estudio señala que, si esa forma de transmisión también pudo darse en enfermedades no sexuales, los restos óseos por sí solos no alcanzan para afirmar que se trata de sífilis venérea. Esa distinción es central en el debate sobre el origen de la enfermedad.

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Qué cambia en la discusión sobre el origen de la sífilis

“La epidemiología del sitio apunta con fuerza a una forma no venérea de enfermedad treponémica”, afirmó Vlok. La investigadora remarcó que, aun en ese contexto, aparecieron señales compatibles con contagio de madre a hijo.

El patrón hallado en Man Bac mostró más señales entre menores y adolescentes, un rasgo más asociado al pian que a la sífilis venérea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de la universidad indicó además que hasta ahora no existe evidencia biológica o genética confirmada de sífilis venérea precolombina ni dentro ni fuera del continente americano. En cambio, estudios genéticos previos sobre restos arqueológicos de Europa y América sí detectaron señales de varias enfermedades treponémicas, un panorama que sugiere una evolución más compleja de estos patógenos.

La investigación también expuso las dificultades técnicas que enfrenta este campo. En regiones tropicales como el sudeste asiático, el ADN antiguo suele conservarse en malas condiciones, lo que limita la posibilidad de identificar con precisión qué bacteria afectó a una población del pasado. A eso se suman debates éticos sobre el muestreo destructivo de restos humanos.

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Las limitaciones del ADN antiguo

La investigadora sostuvo que los próximos estudios deberán apoyarse en vínculos reales con las comunidades relacionadas con esos restos y evaluar primero las condiciones de preservación antes de cualquier trabajo biomolecular.

La falta de ADN antiguo bien conservado en el sudeste asiático limita la identificación precisa de bacterias del grupo Treponema pallidum (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los autores, el hallazgo también muestra la capacidad de adaptación de Treponema pallidum a distintos entornos humanos. En vez de limitar la discusión a un único punto de origen para la sífilis, el equipo propone examinar cómo distintas enfermedades treponémicas evolucionaron junto con cambios sociales, ambientales y demográficos a lo largo de milenios.

Un debate histórico con impacto actual

En esa línea, Vlok sostuvo que la historia de las enfermedades treponémicas es más compleja de lo que se suponía y vinculó esa revisión con desafíos sanitarios actuales. El estudio recuerda que el yaws aún afecta a más de 150.000 personas en regiones tropicales y puede dejar discapacidades permanentes, un dato que conecta la evidencia arqueológica con problemas médicos vigentes.

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La identificación de estos tres casos infantiles en Vietnam, con una antigüedad mínima de 3.500 años, deja abierta una nueva etapa de investigación sobre las infecciones treponémicas y sobre los criterios con los que la ciencia interpreta las huellas de enfermedad en restos humanos del pasado.