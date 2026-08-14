Novia del “Cholo Iván”: militares ejecutaron a la reina de belleza pese a que se rindió, según revelaciones a 14 años de su muerte

María Susana Flores Gámez, coronada Mujer Sinaloa y pareja del ‘Cholo Iván’, no murió en un enfrentamiento como se dijo en 2012, según nuevas revelaciones. (Redes sociales/Cuartoscuro)

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A María Susana Flores Gámez la habían coronado en concursos de belleza desde que era niña. Fue Mujer Sinaloa, representó a México en un certamen internacional en China y, años después, su nombre quedó ligado al de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero la madrugada del 24 de noviembre de 2012, la reina de belleza de Guamúchil no llevaba una corona. Estaba escondida en una casa abandonada de El Palmar de Los Leal, Mocorito, mientras soldados rodeaban el inmueble después de una persecución que había comenzado kilómetros atrás.

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Eran las 5:30 de la mañana. Los militares le gritaron que saliera: “Sal, hija de tu pinche madre”, y ella obedeció. Según los testimonios incorporados al expediente judicial, salió con las manos en alto y pidió que no dispararan. Minutos después, estaba muerta.

A Susana se le acusó de salir con uno de los hombres de confianza de El Chapo. (Foto: Especial)

Durante casi 14 años, la versión que quedó instalada fue otra: que la joven había muerto en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado y que incluso había disparado un rifle AK-47. Ahora, los documentos judiciales cuentan una historia distinta, según revelaciones publicadas por el medio Riodoce.

En 2026, dos soldados del Ejército Mexicano, identificados como José Manuel y Miguel Ángel, enfrentan un proceso por el homicidio doloso de Flores Gámez. El Tribunal de Apelación confirmó en junio el auto de formal prisión contra ambos y concluyó que existen elementos para considerar que su actuación pudo haber sido deliberada.

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El expediente reconstruye una persecución de tres tramos, en la que también murieron civiles y militares, hasta llegar a la escena que durante años quedó reducida a unas cuantas líneas en los reportes oficiales: una reina de belleza, relacionada con uno de los hombres más cercanos a “El Chapo”.

La persecución que empezó antes del amanecer y terminó con tres muertos

Todo comenzó en un camino del poblado El Progreso, también en Mocorito. Un grupo de elementos de la Sedena avanzaba cuando se cruzó con una camioneta que circulaba a alta velocidad. Desde el vehículo les dispararon. Los soldados repelieron la agresión y arrancó la persecución.

En el primer tramo, la camioneta frenó. Dos sujetos bajaron y despojaron de su vehículo a tres hombres, uno de ellos identificado como Rosario. La versión del Ejército dice que los sicarios volvieron a disparar y que Rosario murió en fuego cruzado. Quienes lo acompañaban dijeron otra cosa: que los soldados llegaron disparando y él cayó sin haber tomado parte en nada.

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Los sicarios siguieron en dos camionetas. La persecución llegó a su tercer tramo en El Palmar de Los Leal. Ahí, según los militares, hubo una nueva agresión: tres soldados resultaron heridos y uno murió posteriormente a causa de las heridas. Fue en ese mismo punto donde también murió la novia del “Cholo Iván”.

Una de las camionetas civiles cayó en un hoyo y quedó atascada. Un vehículo militar la impactó por la parte trasera. Susana bajó y entró a la vivienda deshabitada. Los soldados rodearon el lugar. El resto lo narran los testigos.

Lo que dice el Tribunal: los disparos no fueron para repeler una agresión

Militares del Ejército de México realizan un operativo de seguridad nocturno en una calle con vehículos blindados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos judiciales en poder del semanario Ríodoce, publicados el 10 de agosto de 2026, establecen que cuando Flores Gámez salió de la vivienda con las manos en alto, no representaba una amenaza activa. El Tribunal de Apelación analizó los testimonios y concluyó que los disparos de los soldados no tuvieron como propósito repeler una agresión.

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“Los datos de prueba evidencian que el actuar de los coinculpados probablemente fue doloso”, señala la resolución.

La prueba de rodizonato de sodio practicada al cuerpo de Flores Gámez dio positivo, lo que indica que disparó un arma en algún momento durante el operativo. Los documentos precisan que ese resultado no corresponde al momento de su muerte: cuando los militares le dispararon, estaba desarmada.

La figura jurídica aplicada es la de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada: ambos soldados dispararon, pero no fue posible establecer cuál de los dos efectuó los tiros que la mataron.

Por la muerte de Rosario, el civil despojado de su camioneta, los mismos soldados enfrentan un cargo de homicidio culposo: el Tribunal determinó que no hubo intención de matarlo, sino que las balas alcanzaron a un hombre que no estaba armado ni disparaba contra nadie.

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La versión oficial que duró 14 años: escudo humano, AK-47 y una prueba de laboratorio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el caso se conoció en noviembre de 2012, las primeras versiones filtradas por un funcionario de la Fiscalía Federal señalaron que Flores Gámez había sido usada como escudo humano por los sicarios al bajar del vehículo. Días después, el delegado de la Fiscalía en Sinaloa, Enrique Feregrino, sostuvo que la prueba de rodizonato confirmaba que ella había disparado el rifle AK-47 encontrado junto a su cuerpo.

La Fiscalía estatal terminó por declinar la investigación a la PGR por incompetencia y entregó todas las diligencias. El procurador del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que no podían revelar ningún dato de la averiguación. Durante casi 14 años no hubo un solo acusado.

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El auto de formal prisión contra José Manuel y Miguel Ángel se dictó el 29 de enero de 2026. El Tribunal lo ratificó en junio. En su declaración ante la jueza, el soldado José Manuel se dijo inocente y contó que durante el enfrentamiento recibió heridas de bala que lo dejaron con discapacidad.

“Yo me di de alta a los 15 años de edad pensando siempre en servir a la patria”, declaró, según los documentos citados por el medio antes citado. “Serví al instituto armado 24 años y sinceramente me siento mal, desprotegido por parte de la Sedena. Se me hace injusto porque después de servir tanto tiempo en el Ejército ahorita se me tenga como detenido y acusado de un asesinato que yo en ningún momento cometí. Toda mi vida se la entregué al Ejército, mi juventud se la entregué al Ejército y hasta el momento me considero una persona de bien.”

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La mujer que ganó coronas desde los 4 años

María Susana Flores, participante de Nuestra Belleza Sinaloa 2012. (Facebook: Mexicana Universal Sinaloa)

María Susana Flores Gámez nació en diciembre de 1992 en Guamúchil, Sinaloa, hija de Mario Flores y Carmen Gámez. Creció en escuelas privadas: el Colegio Renacimiento, de educación católica, la vio pasar de primaria a secundaria; el Colegio Sinaloa la recibió en preparatoria. Sus maestros la describían, según Noroeste, como una jovencita responsable, seria y dedicada al estudio.

Ganó su primer concurso de belleza a los 4 años, coronada como Reina de la Cruz Roja en su ciudad natal. A los 9 se llevó el título de Niña Fantasía y Belleza, organizado por una televisora estatal. Intentó ser Reina de los Charros de Guamúchil, pero el requisito era ser hija de socio del Lienzo Charro, condición que no cumplía. Los títulos de Reina de la Primavera de secundaria y preparatoria, y el de Modelo del Año —en un evento organizado en 2009 por Leopoldo Sánchez Soto— se fueron sumando.

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Cuando tenía 6 años, su padre Mario Flores murió acribillado, el 4 de junio de 1998. Noroeste documentó la coincidencia: Susana murió el 24 de noviembre de 2012, el día en que su padre habría cumplido años.

Para su fiesta de XV años, el padrino designado era Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”. Elizalde fue asesinado a balazos en Tamaulipas el 25 de noviembre de 2006, un mes antes de la celebración. Su hermano, “El Flaco” Elizalde, cumplió lo que habría sido la voluntad del cantante: asistió a la fiesta y le regaló a Susana un vehículo último modelo. Aun así, ella llegó a la iglesia escoltada por 10 jóvenes disfrazados de guardias reales.

Susana y El Cholo Iván

Susana y "El Cholo" Iván.

Flores Gámez estudió cosmetología en Culiacán sin dejar el modelaje. Después ingresó a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad de la misma ciudad. En febrero de 2012 ganó el certamen Mujer Sinaloa, con el que clasificó a Miss Turismo Oriental México, competencia en la que participaron 50 jóvenes de todo el país y que también ganó. En mayo de ese año viajó a China para la edición internacional del certamen. No obtuvo título, pero compitió como representante de México.

Intentó después Nuestra Belleza Sinaloa, de donde sale la representante del estado al concurso nacional. No quedó entre las finalistas. Ese mismo 2011 vivió otra sacudida: su madre y sus dos hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Doce días después liberaron a su hermana menor y a su madre, pero retuvieron a su hermano hasta que la familia pagó rescate.

La última vez que se le vio en público fue el 30 de octubre de 2012, como jurado en la Expo Canaco Guamúchil. Esa noche la corona la recibió Mariela López Inzunza. Menos de un mes después, Susana estaba muerta.

En 2011, mientras estudiaba en Culiacán, comenzaron a circular rumores sobre la relación de Flores Gámez con “El Cholo Iván”. Entre la gente de Guamúchil existía temor de hablar sobre cómo se conocieron.

Gastélum Cruz se distinguía de sus compañeros del cártel por vestir al estilo hip hop —pantalones holgados y playeras sin mangas— en lugar de los clásicos blue jeans y botas vaqueras. En 2005 fue acusado de posesión ilegal de armas; salió libre tras pagar fianza y fue arrestado de nuevo meses después.

El Cholo Iván y su jefe, Joaquín "El Chapo" Guzmán. (AP)

En 2009 escapó de la cárcel de Aguaruto, en Sinaloa, vestido de mujer. Sus hazañas quedaron registradas en el narcocorrido “Gente del General ‘Cholo Iván’”, que narra su fuga con la frase: “porque el jefe me ocupaba para pelear… siempre firmes con El Chapo.”

Durante el operativo de Mocorito, Gastélum Cruz escapó. No fue detenido sino hasta el 9 de enero de 2016, en Los Mochis, junto con Guzmán Loera, en la tercera y última captura del capo. Ambos huyeron por una alcantarilla, robaron un vehículo y fueron detenidos en la carretera Los Mochis-Navojoa. La fotografía que muestra al “Cholo Iván” sin playera junto a El Chapo al interior de un vehículo fue tomada esas mismas horas.

Tras su captura, Gastélum Cruz estuvo recluido en el penal del Altiplano y después en la cárcel de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Fue extraditado a Estados Unidos el 1 de abril de 2023. Enfrenta cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana, y de portar y disparar un arma de fuego en relación con tráfico de drogas. La pena máxima es cadena perpetua. Actualmente está recluido en la prisión de Alexandria, Virginia, donde su defensa ha señalado que solo tiene dos horas al día fuera de su celda y que tiene problemas para dormir.