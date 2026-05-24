Por qué tantas personas se despiertan justo a las 3 de la mañana y qué recomienda la ciencia para dormir mejor

El insomnio y los despertares a las 3 de la mañana preocupan cada vez más a quienes buscan dormir bien (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es una inquietud creciente para muchas personas. El insomnio y los despertares recurrentes a las 3 de la mañana preocupan a quienes buscan recuperar su descanso, un fenómeno sobre el que la especialista en insomnio y fundadora de Insomnia Clinic, Kathryn Pinkham, ofrece respuestas detalladas en una entrevista con Hello Magazine. Sus observaciones desmontan mitos habituales y repasan estrategias científicas y prácticas para mejorar la calidad del sueño.

Despertarse a las 3 o 4 de la mañana es frecuente y suele repetirse porque el cerebro crea una asociación entre ese momento y la preocupación o la alerta. Según Pinkham, la clave para revertir este patrón es evitar mirar el reloj, no intentar dormir a la fuerza y, en cambio, levantarse unos minutos si no se logra conciliar el sueño.

PUBLICIDAD

También recomienda mantener una hora de despertar constante cada día, lo que ayuda al cuerpo a volver a percibir la cama como un espacio de descanso seguro.

Diferencias entre insomnio y “ser mal dormidor”: alertas y mitos

Durante la conversación con Hello Magazine, la especialista advierte que muchas personas se describen como “malas para dormir” cuando, en realidad, experimentan síntomas propios del insomnio. “Existe una superposición considerable entre ambos conceptos, y quienes se consideran ‘mal dormidos’ a menudo enfrentan algún tipo de insomnio, sobre todo si el sueño ya afecta su estado de ánimo o sus actividades diarias”, explica Pinkham.

PUBLICIDAD

Sostiene que noches difíciles ocasionales son normales, en especial en situaciones de estrés. “Incluso quienes duermen bien pueden tener noches agitadas; la diferencia está en no obsesionarse y confiar en que el sueño regresará de modo natural”, señala.

En cambio, el insomnio se caracteriza por problemas persistentes para conciliar o mantener el sueño, despertares precoces, preocupación excesiva por el descanso y cambios de hábitos para intentar “arreglar” la situación.

PUBLICIDAD

La especialista advierte que muchas personas confunden ser 'mal dormidos' con padecer insomnio, según Hello Magazine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pinkham recalca que el círculo de alerta, presión y ansiedad que rodea al sueño es el núcleo del problema: “La buena noticia es que el insomnio tiene solución. Entender qué perpetúa ese ciclo permite una mejora significativa, incluso tras mucho tiempo de dificultades”, afirma en Hello Magazine.

Por qué te despiertas a las 3 de la mañana y cómo romper el ciclo

Despertar durante la madrugada es habitual, pero el fenómeno se agrava cuando la mente comienza a calcular las horas que quedan para dormir y a preocuparse por el rendimiento al día siguiente. “En ese momento, el cerebro asocia la cama con ansiedad, consolidando el patrón de despertar a las 3 am”, indica la especialista.

PUBLICIDAD

“Evita mirar la hora. Si sientes frustración, es preferible salir de la habitación unos minutos, realizar una actividad tranquila y regresar solo cuando sientas sueño. Forzar el descanso en la cama suele ser contraproducente”, aconseja Pinkham.

La experta remarca la utilidad de establecer una hora estable para despertarse y de no acostarse temprano para “recuperar” sueño perdido. “Extender el tiempo en cama debilita el impulso natural de sueño. Un horario constante fortalece el descanso y lo hace menos fragmentado”, explica.

PUBLICIDAD

Despertar a las 3 am está asociado a la ansiedad y afecta la calidad del sueño, según especialistas en descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Hello Magazine, la dificultad aumenta cuando el temor a pasar una mala noche anticipada genera más vigilancia, manteniendo el estado de alerta durante la madrugada y el resto del día.

Estrés, hormonas y otros factores que pueden afectar tu descanso

Al ser consultada sobre los factores físicos y emocionales que influyen en el insomnio, Kathryn Pinkham reconoce el papel de las hormonas, algo especialmente relevante para las mujeres en perimenopausia. “Las fluctuaciones hormonales hacen que el sueño se vuelva más superficial y que el sistema nervioso permanezca en estado de vigilancia. Muchas mujeres despiertan con mayor facilidad y encuentran complicado volver a dormir”, detalla en la entrevista.

PUBLICIDAD

Aunque la terapia de reemplazo hormonal ayuda en ciertos casos, Pinkham aclara que no siempre resuelve los patrones de insomnio arraigados. “El cerebro puede aprender a estar pendiente en la cama, anticipar despertares y reforzar el ciclo de alerta”, añade.

El estrés cotidiano, la sobrecarga de responsabilidades y las dificultades para regular las emociones pueden potenciar el agotamiento físico y mental, afectando directamente la calidad del descanso.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, Pinkham remarca la importancia de incorporar hábitos simples como controlar el estrés diario, exponerse a la luz natural por la mañana y evitar la obsesión por dormir cierta cantidad de horas. “Muchas molestias son temporales y la presión excesiva por dormir solo incrementa la tensión”, advirtió en Hello Magazine.

Soluciones y mitos sobre el insomnio: lo que dice la ciencia

La terapia cognitivo-conductual para insomnio cuenta con el mayor respaldo científico como tratamiento eficaz contra los problemas de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los tratamientos efectivos, Pinkham resalta que la terapia cognitivo-conductual para insomnio es el método con mayor respaldo científico. “Este abordaje rompe los patrones de pensamiento y conducta que sostienen el insomnio, no se limita a aliviar los síntomas temporales”, precisa.

PUBLICIDAD

Insiste en que uno de los grandes mitos es creer que todas las personas necesitan ocho horas perfectas de sueño cada noche. “Perseguir la optimización y el control del descanso genera ansiedad y puede dificultar aún más dormir bien”, afirma. Además, desaconseja pasar más tiempo en la cama para intentar recuperar el sueño perdido, ya que esto debilita la asociación entre cama y descanso.

Pinkham también recomienda cuidado con aplicaciones para monitorizar el sueño, remedios naturales y una obsesión extrema con la higiene del sueño. Según la experta en Hello Magazine, el objetivo debe ser reducir el control y la vigilancia, permitiendo que el sueño surja de manera natural.

Muchos prueban decenas de trucos, suplementos o rutinas sin éxito, ya que el principal obstáculo suele ser una mente entrenada para mantenerse alerta durante la noche.

Dormir mejor cuando la vida no ayuda: guías para padres, mujeres y más

Las circunstancias especiales, como la crianza de hijos o la transición a la menopausia, añaden retos particulares para quienes tratan de dormir mejor. Pinkham recomienda adaptar las expectativas y comprender que, en ciertas etapas como la maternidad, el sueño se fragmenta y no debe vivirse con culpa o frustración.

La maternidad introduce cambios importantes en los patrones de sueño debido a la crianza de hijos pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La presión por dormir igual que antes de tener hijos puede empeorar el proceso”, afirma la especialista a Hello Magazine. Recomienda evitar acostarse temprano para compensar el cansancio, ya que esto suele originar más tiempo despierto y frustración.

En vez de centrarse en obtener más horas de sueño, Pinkham destaca la importancia de regular el estrés, exponerse a la luz natural y priorizar actividades que favorezcan la recuperación. Para las personas que mantienen patrones de alerta tras años de responsabilidades, el enfoque debe ser enseñar al cerebro a asociar nuevamente la cama con seguridad y descanso profundo.

Según la experta, la proliferación de mitos en redes sociales puede aumentar la ansiedad. “La presión por alcanzar una noche ‘perfecta’, el uso obsesivo de dispositivos o prácticas estrictas, pueden alejar el objetivo real, que es dormir de forma natural”, señaló Pinkham, quien aconseja desconfiar de promesas milagrosas y optar por respuestas basadas en la ciencia y el autoconocimiento.

El insomnio y los despertares a las 3 de la mañana derivan de un ciclo aprendido en el que el cerebro anticipa no dormir bien y responde con vigilancia. Modificar rutinas, no obsesionarse con el tiempo en la cama y priorizar la relajación en el día puede ayudar a romper este patrón.