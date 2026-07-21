Deseo, la atrevida película de la actriz mexicana Ludwika Paleta, se convierte en un éxito internacional

Tráiler oficial de "Deseo", una producción de Netflix/Youtube

Deseo, la nueva producción de Netflix disponible desde el 17 de julio, se convirtió en la película más popular de la plataforma a nivel global apenas un día después de su estreno, encabezando la clasificación en 27 territorios, entre ellos España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Austria, Bélgica y Grecia.

La cinta marca el papel más audaz en la carrera de Ludwika Paleta, actriz nacida en Cracovia (Polonia) y nacionalizada mexicana que desde niña construyó su trayectoria en el cine y la televisión del país.

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Una abogada perfecta al borde del abismo

Todo se desencadena cuando Matías, el joven entrenador de natación de sus hijos, irrumpe en su vida. (IG: @ludwika_paleta)

Paleta interpreta a Lucero, una abogada de 47 años con dos décadas de matrimonio, estabilidad económica y dos hijos. Detrás de esa fachada, la protagonista arrastra una profunda insatisfacción personal.

Todo se desencadena cuando Matías, el joven entrenador de natación de sus hijos, irrumpe en su vida. Lo que empieza como una atracción se transforma en una relación secreta que amenaza su matrimonio, su carrera y la estabilidad familiar.

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El conflicto se agudiza cuando Viviana, la hija de Lucero, también desarrolla sentimientos por Matías. El triángulo emocional que se forma eleva la tensión hasta un punto en que los secretos comienzan a salir a la luz y los celos y la obsesión toman el control.

Un elenco de dos países para una historia de límites

Deseo es una coproducción entre México y España rodada en su totalidad en Ciudad de México. La dirige Teresa Simone en su debut al frente de un largometraje. (Netflix Oficial/Redes Sociales)

La producción reúne a Óscar Casas en el papel de Matías, José María Yazpik como Fernando —el esposo de Lucero— y Pilar Pascual como Viviana. Completan el reparto Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón y Gabi Zamora.

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Deseo es una coproducción entre México y España rodada en su totalidad en Ciudad de México. La dirige Teresa Simone en su debut al frente de un largometraje.

Antes de llegar a la plataforma, la película tuvo estreno comercial en cines de ambos países.

Thriller emocional más que erótico, según la crítica

Aunque fue promocionada como un thriller erótico, diversas reseñas coinciden en que la película pone el peso en el drama psicológico antes que en las escenas explícitas. Simone construye la tensión a partir de los secretos, las decisiones impulsivas y sus consecuencias dentro de una familia que parecía estable.

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La actuación de Paleta fue uno de los puntos más valorados por los críticos, junto con la fotografía y la química entre la actriz y Casas. En el lado opuesto, varias reseñas cuestionaron giros argumentales que no terminan de convencer y conflictos que pudieron desarrollarse con mayor profundidad.

Deseo tiene una duración aproximada de 98 minutos y está disponible en Netflix para todos sus suscriptores.

Una mujer de cabello rubio abraza a un hombre por la espalda en un espacio exterior con césped y una piscina. (Oscar Casas/Instagram)

Una carrera de más de tres décadas frente a las cámaras

En esa época, Gael y Ludwika fueron entrevistados para la revista TVyNovelas. Ahí señalaron qué significó su beso infantil (Foto: Televisa)

Ludwika Paleta debutó en la televisión mexicana en 1989, a los ocho años, con el papel de María Joaquina en Carrusel, la telenovela infantil que la convirtió en un rostro reconocido en toda América Latina. Seis años después protagonizó María la del Barrio junto a Thalía, consolidando su lugar en la industria.

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Con el paso del tiempo, Paleta migró hacia proyectos de mayor complejidad dramática. En 2016 recibió una nominación al Premio Ariel a Mejor Actriz por Rumbos paralelos, y en 2023 ganó el Ariel a Mejor Actriz de Reparto por Todo el silencio, filme en el que también fungió como productora delegada.

Ese doble rol —actriz y productora— lo había ejercido ya en 2013 con No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, comedia negra que marcó su apuesta por narrativas más arriesgadas fuera del circuito de las telenovelas.

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En televisión, su trabajo más reciente antes de Deseo fue la serie Isla Brava (2025), donde interpretó a Camila Soler en ocho episodios. También participó en Madre solo hay dos, comedia de Netflix en la que encarnó a Ana durante tres temporadas entre 2021 y 2022, acumulando 27 episodios en la plataforma donde hoy lidera las listas con el thriller de Teresa Simone.