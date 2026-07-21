México

¿Quién es Javier Albarrán?, el panista detrás de la polémica del “voto por familia”

El militante del PAN que revive en México el modelo “household voting” de EEUU que la propia Sheinbaum calificó de “absurdo” en la mañanera

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Afirma que en México la decisión en las urnas se compra con apoyos o dinero, y plantea que la prioridad debería ser el núcleo del hogar, en medio del debate por Leo, Nacho y Nat Torres

Un video de Javier Albarrán, militante del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, escaló tanto en la conversación pública que terminó siendo comentado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina. La polémica surgió luego de que el joven panista propusiera sustituir el voto individual por un “voto por familia”, emitido por un solo representante del hogar.

La propuesta que lo hizo viral

En un reel de Instagram, retomando el debate generado por Natalia Torres, Albarrán planteó lo siguiente: “Si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto (...) pensando en su esposa (...) las cosas serían distintas”. Argumentó que el sufragio actual es “tan individual” que deja de lado al núcleo familiar, y lo comparó con prácticas como cambiar el voto por una despensa o 500 pesos.

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Tras la ola de críticas, Albarrán aclaró que el representante del hogar no tendría que ser necesariamente un hombre, sino que podría ser “la madre, el padre o incluso algún hijo”.

¿Quién es Javier Albarrán?

  • Se presenta como politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana.
  • Es coordinador en el Estado de México de Actívate, una organización ciudadana.
  • Es militante panista en Metepec, donde se describe como “el joven más votado del EdoMex”.
  • En 2024 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Toluca, campaña que abandonó días antes de la elección para respaldar a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD.
  • Posteriormente formalizó su afiliación al PAN.
El planteamiento atribuye a una sola persona del hogar la emisión del sufragio en nombre del resto, con la posibilidad de que el esposo defina la decisión, según reportes y especialistas
El planteamiento atribuye a una sola persona del hogar la emisión del sufragio en nombre del resto, con la posibilidad de que el esposo defina la decisión, según reportes y especialistas

El PAN se deslinda

La propuesta generó fracturas dentro de su propio partido. La panista y exdiputada Magui Fisher rechazó la idea y recordó que fue el PAN el partido que impulsó el reconocimiento del voto de las mujeres a nivel federal. El exdiputado Jorge Triana también se pronunció en contra, al señalar que el modelo convertiría a un integrante en “representante forzoso” de los demás. Hasta el momento, el partido no ha fijado una postura institucional.

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Un derecho ganado en 1953

México reconoció el voto de las mujeres a nivel federal apenas en 1953, tras décadas de lucha contra la idea de que dependían políticamente de sus esposos o padres. Ellas votaron por primera vez en una elección federal en 1955.

Sheinbaum responde en la mañanera

El lunes 20 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum calificó la propuesta de “absurda, antidemocrática, regresiva, porfirista y fuera de la realidad”. Recordó que las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto federal hasta 1953 y votaron por primera vez en 1955, tras una larga movilización.

“¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar?”, cuestionó la mandataria, quien además vinculó estas posturas con una visión que, dijo, busca que “gobierne una élite” en México.

Durante la conferencia matutina del lunes 20 de julio, la mandataria federal tacha el planteamiento de “absurdo” y “regresivo”, y sostiene que esa idea está desconectada del país y de su historia política

Un debate con eco internacional

Analistas y medios han señalado que la propuesta de Albarrán no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia conservadora que gana terreno en Estados Unidos —conocida como “household voting”— impulsada por figuras como Erika Kirk, y asociada también al fenómeno tradwife que ha cobrado fuerza en redes sociales.

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