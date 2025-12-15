Un estudio revela por qué el arroz necesita estrategias propias para que la edición genética funcione en su cultivo

Investigadores internacionales comprobaron que dos enfoques virales, exitosos en otros cultivos, no logran modificar los genes del arroz, lo que plantea nuevos desafíos científicos (Freepik)

Un estudio conjunto entre el Reino Unido y Brasil, coordinado por Rothamsted Research, concluyó que dos de las técnicas virales más empleadas en la modificación de cultivos resultan ineficaces en el arroz.

Los métodos, basados en los virus del mosaico estriado de la cebada (BSMV) y del mosaico de cola de zorra (FoMV), sí demostraron efectividad en trigo y pasto negro, pero no ocasionaron cambios observables en el arroz, según la publicación realizada en Annals of Applied Biology.

El equipo, que incluyó especialistas de Rothamsted Research y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, evaluó la eficacia de estas estrategias de genética inversa (VERG) en seis variedades distintas de arroz (Oryza sativa). Estas herramientas permiten analizar la función de genes específicos sin alterar permanentemente el ADN de la planta, lo que facilita experimentaciones controladas y reversibles.

En otros cultivos, los procedimientos lograron resultados evidentes, como la pérdida del color verde tras el silenciamiento de genes relacionados con la clorofila o la producción de fluorescencia al activar proteínas específicas. No obstante, en el arroz, los investigadores no constataron ninguna alteración, pese a la aplicación de distintas variantes en los ensayos y ajustes en los protocolos de inoculación.

A diferencia de otras especies, el arroz requiere alternativas personalizadas en manipulación génica debido a la complejidad y especificidad de su genoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia del arroz y diferencias genéticas

El estudio documenta que, si bien las técnicas VERG posibilitaron avances significativos en el análisis funcional de genes en trigo y pasto negro, el arroz mostró una resistencia total ante estos enfoques.

No se observó ni la eliminación del color característico ni la expresión de proteínas fluorescentes, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de mecanismos de defensa propios de esta especie. Esta condición destaca la especificidad de cada cultivo en relación con las alternativas de modificación genética y evidencia la necesidad de métodos diseñados exclusivamente para el arroz.

Guilherme Turra, autor principal y doctorando en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, aseguró: “Aunque no sabemos por qué no funcionaron, es evidente que no lo hacen. Nos enfocamos en probar variantes de los protocolos y métodos de inoculación en distintas variedades de arroz. Al emplear procedimientos científicos sólidos y fenotipos visuales claros, podemos afirmar con certeza que estas herramientas simplemente no funcionan en arroz”.

A su vez, la Dra. Dana MacGregor, investigadora senior en Rothamsted Research, resaltó: “Es fundamental confiar en datos robustos, aunque desafíen la hipótesis original. Como científicos, debemos mantenernos abiertos a la posibilidad de que nuestro enfoque sea incorrecto. Supusimos que lo que funciona en trigo también daría resultado en arroz, pero nuestros datos muestran claramente lo contrario”.

El arroz demuestra una capacidad única para inhibir la acción de virus utilizados en modificaciones genéticas, revelando barreras biológicas no presentes en el trigo o el pasto negro (Freepik)

Relevancia de publicar resultados negativos y perspectivas futuras

Las conclusiones de la investigación reflejan la urgencia de desarrollar nuevas estrategias para modificar la expresión génica en arroz, además de destacar la importancia de publicar resultados negativos.

Compartir estos hallazgos permite evitar la reiteración de experimentos fallidos y fomenta los avances en el diseño de soluciones adaptadas específicamente al arroz.

Rothamsted Research afirma que la difusión de estos datos orienta a la comunidad científica hacia alternativas más eficaces para este cultivo clave.

Difundir resultados que contradicen expectativas iniciales evita duplicar esfuerzos, acelera el progreso científico y orienta el desarrollo de herramientas especializadas para cultivos esenciales (Freepik)

Rothamsted Research, centro agrícola más antiguo a nivel mundial, suma una larga historia de contribuciones pioneras en manejo de cultivos, estadística agronómica e investigación en suelos. Su labor interdisciplinaria genera un impacto económico que supera los 3.000 millones de libras al año en el Reino Unido y abre sus infraestructuras a investigadores de todo el mundo.

La institución recibe financiamiento estratégico del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) y el respaldo de la Lawes Agricultural Trust, consolidándose como referente en innovación agroalimentaria nacional e internacional.

La publicación de estos resultados busca que la comunidad científica avance evitando errores ya identificados y promueva el desarrollo de nuevas alternativas para el mejoramiento genético del arroz.