Por qué las cicatrices nunca se borran completamente del cuerpo humano

Las cicatrices en la piel humana persisten porque el tejido cicatricial prioriza la protección del cuerpo sobre la restauración estética (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas esperan que desaparezcan con el tiempo, las cicatrices están diseñadas para permanecer. Lejos de ser un defecto, son el resultado de un mecanismo de defensa del cuerpo que prioriza la protección por sobre la regeneración estética de la piel.

Según Corey Maas, profesor asociado de la University of California, San Francisco y citado por Popular Science, este tejido cumple una función clave: actúa como una barrera frente a agresiones externas, asegurando la integridad del organismo aunque eso implique dejar una marca permanente.

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Aunque con el tiempo pueden atenuarse, las cicatrices no desaparecen por completo. Tras una herida profunda, el organismo reemplaza la zona dañada por tejido cicatricial rico en colágeno, diseñado para cerrar y reforzar el área afectada.

Este material es resistente, pero no reproduce las propiedades de la piel original: carece de glándulas sudoríparas y folículos pilosos, y sus fibras se organizan de manera distinta, lo que impide que se integre por completo con el tejido circundante.

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La piel humana es el órgano más grande y está formada por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vale destacar que la piel humana es el órgano más grande del cuerpo y se compone de tres capas fundamentales. La capa externa es la epidermis, seguida por la dermis y, finalmente, la capa interna denominada hipodermis.

Según el Dr. Maas, la integridad de estas capas resulta esencial para mantener la función protectora de la piel. Su continuidad permite que la piel actúe como una eficaz defensa frente a microbios y otros elementos perjudiciales, detalló Popular Science.

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Cómo se forma una cicatriz

El proceso de cicatrización se inicia de inmediato tras una lesión. En primer lugar, el cuerpo genera un coágulo sanguíneo para frenar la hemorragia. Luego, se crea una costra que protege la herida durante las primeras fases de curación.

Poco después, el sistema inmunitario entra en acción. Envía células especializadas a la zona afectada, que liberan citocinas, moléculas que coordinan la respuesta defensiva y alertan al resto del organismo para contener infecciones potenciales.

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Más adelante, los fibroblastos —células claves de la piel— liberan matriz extracelular. Esta sustancia está formada por largas proteínas fibrosas, principalmente colágeno, que proporcionan rigidez y resistencia al tejido cicatricial.

El cierre superficial de la piel puede ocurrir en pocos días, pero la reconstrucción completa de las capas internas puede extenderse por meses o incluso años.

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Por qué algunas heridas dejan cicatriz

Las cicatrices en la piel aparecen cuando las lesiones afectan capas más profundas como la dermis o la hipodermis (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las lesiones en la piel terminan con una cicatriz visible. Si solo se daña la epidermis, la capa más superficial, la piel suele regenerarse sin dejar señales.

En cambio, si una herida sobrepasa la epidermis y afecta la dermis o la hipodermis, el cuerpo actúa rápidamente para cubrir el área con nuevo tejido cicatricial. El objetivo principal es restablecer la defensa contra el entorno, y no preservar la textura o el aspecto original.

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Por este motivo, cortes profundos, quemaduras severas y lesiones que comprometen capas internas de la piel casi siempre dejan una huella permanente.

Qué hace diferente al tejido cicatricial

El tejido cicatricial se distingue por su composición y funcionalidad. Está formado por haces densos de colágeno y tejido conjuntivo, pero carece de glándulas sudoríparas y de folículos pilosos. Esto implica que la cicatriz no transpira ni produce vello, y el recambio celular es escaso.

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Como explicó el Dr. Maas a Popular Science, las moléculas de colágeno que integran las cicatrices “están ahí para siempre”. Esa permanencia explica por qué nunca se elimina del todo la diferencia entre el tejido cicatricial y la piel sana.

La organización de estas fibras también difiere, lo que otorga a la cicatriz una textura y color propios. Aunque suelen aplanarse y suavizarse con los años, su aspecto nunca es idéntico al del resto de la piel.

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Qué son las cicatrices queloides e hipertróficas

A veces, el proceso natural de cicatrización resulta excesivo y genera lesiones anómalas. Entre los principales tipos, se encuentran las cicatrices hipertróficas y las queloides.

Las cicatrices hipertróficas y las queloides surgen cuando la cicatrización excede el proceso natural del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las cicatrices evolucionan de la misma manera, y algunas pueden volverse más visibles o problemáticas con el tiempo. Las hipertróficas, por ejemplo, son abultadas y enrojecidas, pero se mantienen dentro de los límites de la herida original.

En cambio, las queloides van un paso más allá: pueden expandirse más allá de la lesión inicial, generar molestias o dolor e incluso limitar el movimiento si aparecen cerca de una articulación. Según Popular Science, su tratamiento también presenta desafíos, ya que la extirpación quirúrgica puede hacer que reaparezcan con mayor tamaño.

Cómo cuidar una cicatriz

El correcto cuidado de la herida influye en la apariencia final de la cicatriz. Según Maas, es fundamental mantener la limpieza y, en caso de heridas abiertas, cubrirlas con apósitos nuevos para evitar infecciones.

Si la herida está cerrada, se recomienda aplicar una fina capa de pomada durante la fase de sanación. Con el tiempo, los depósitos de colágeno se reorganizan, permitiendo que la cicatriz se aplane y se mime en parte con la piel que la rodea.

Sin embargo, incluso con tratamientos médicos, como el uso de esteroides para reducir el enrojecimiento, no es posible borrar completamente las diferencias entre cicatriz y piel normal. La importancia reside en la atención adecuada tras la lesión para disminuir la visibilidad posterior de la marca.