Ciencia

Qué son los astrocitos, los héroes defensores de la salud cerebral

Los avances científicos revelan que estas silenciosas células, antes ignoradas, cumplen roles clave en la memoria y el comportamiento. Su mal funcionamiento se asocia a patologías como el Alzheimer, el Parkinson y la epilepsia

Guardar
Los astrocitos representan una cuarta
Los astrocitos representan una cuarta parte del tejido cerebral y contribuyen a la memoria, el comportamiento y la salud cerebral- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la neurociencia ignoró el papel de los astrocitos en el cerebro, relegándolos a un segundo plano frente a las neuronas. Según un artículo publicado esta semana por Nature, una nueva generación de investigaciones está transformando esa visión y revelando que estas células, que representan una cuarta parte del tejido cerebral, son mucho más que simples elementos de soporte.

Los astrocitos son las células más abundantes y misteriosas del cerebro, responsables de regular la comunicación entre neuronas y contribuir al mantenimiento de la barrera hematoencefálica, define la Universidad Johns Hopkins. Son fundamentales para la salud cerebral y forman su andamiaje. Su mal funcionamiento está vinculado a enfermedades, como el Alzheimer y el Parkinson.

La neurobióloga Nicola Allen, del Instituto Salk de Estudios Biológicos en La Jolla, resumió así el interés que han despertado estas células: “Las neuronas y los circuitos neuronales son las principales unidades de computación del cerebro, pero ahora está claro en qué medida los astrocitos influyen en esa computación”, afirmó en Nature. Su observación refleja un cambio de paradigma, donde los astrocitos emergen como actores clave en la salud, el comportamiento y la memoria, según los científicos.

El avance de la microscopía y las herramientas moleculares han permitido a los científicos observar la arquitectura de los astrocitos con una precisión inédita.

Estas células, con estructura estrellada,
Estas células, con estructura estrellada, regulan la comunicación neuronal y participan en el mantenimiento de la barrera hematoencefálica (Foto Johns Hopkins University)

Estas células, lejos de limitarse a una función pasiva, presentan una estructura compleja, con ramificaciones que se extienden hacia diminutas estructuras llamadas folíolos, de apenas decenas de nanómetros de ancho. Los astrocitos reciben su nombre por su forma estrellada. De su cuerpo central se extienden varios brazos con los que se unen a las neuronas y las nutren para que puedan hacer su función.

En palabras del neurocientífico Baljit Khakh, de la Universidad de California en Los Ángeles, “En biología, la forma sigue a la función”, una premisa que su laboratorio ha explorado al desarrollar técnicas para activar o desactivar vías de señalización del calcio en los astrocitos y así desentrañar su función específica.

Su forma estrellada es esencial para todos estos procesos, y se sabe que algunas de sus funciones dependen completamente de la forma, pero esto también ha sido un problema para los investigadores. Cuando intentan cultivar los astrocitos, pierden sus brazos y se vuelven redondeados.

Recientemente, un desarrollo logrado por equipos de la Universidad Johns Hopkins y el Consejo Nacional de Investigación de Italia, publicado en la revista Advanced Science, logró que los astrocitos mantengan su forma original fuera del cuerpo humano. El avance es fundamental para la comprensión de procesos relacionados con enfermedades neurodegenerativas.

Neuronas y astrocitos, socios en la salud cerebral

La microscopía avanzada permitió observar
La microscopía avanzada permitió observar la compleja arquitectura ramificada de los astrocitos, más allá de un rol pasivo en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurocientífico Hongkui Zeng, director del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro en Seattle, lo explicó así en un artículo en Nature: “Las neuronas podrían transmitir las señales que impulsan la función cerebral, pero ahora está claro que los astrocitos afinan esas señales alterando el entorno que rodea las sinapsis”. Esta capacidad de ajuste fino es fundamental para comprender cómo se procesan la información y los estados cerebrales.

La investigación sobre el aprendizaje y la memoria también ha dado un giro gracias a los astrocitos. La neurocientífica Inbal Goshen y su equipo observaron que, en ratones, la actividad del calcio en los astrocitos aumentaba gradualmente cuando el animal se acercaba a una recompensa previamente aprendida, pero no cuando la recompensa se encontraba en un entorno nuevo. El resultado plantea preguntas interesantes sobre cómo los astrocitos están involucrados en la codificación de la memoria espacial.

El impacto de los astrocitos se extiende incluso a los ritmos biológicos. El biólogo circadiano Michael Hastings, del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, recuerda el escepticismo inicial ante la posibilidad de que estas células participaran en el reloj biológico maestro, el núcleo supraquiasmático. “Le dije a Marco que sería una pérdida de tiempo, porque no habría”, relató Hastings, en referencia a la propuesta de su colega Marco Brancaccio de buscar glutamato en el cerebro de ratón. El hallazgo de niveles rítmicos de glutamato, cuya fuente eran los astrocitos, revolucionó la comprensión del ciclo circadiano.

El neurocientífico Jun Nagai, del Centro RIKEN para la Ciencia del Cerebro en Wako, Japón, aporta una imagen elocuente sobre la función de estas células en la consolidación de recuerdos:

Los astrocitos presentan brazos que
Los astrocitos presentan brazos que nutren a las neuronas y mantienen la organización del tejido nervioso a través de una red tridimensional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piense en ellos como la cámara de larga exposición del cerebro: capturan el rastro de eventos significativos que de otro modo podrían desvanecerse demasiado rápido”, afirmó. Esta propiedad, derivada de la lentitud de las señales de los astrocitos en comparación con las eléctricas de las neuronas, los convierte en piezas esenciales para cerrar la brecha temporal entre el aprendizaje y el recuerdo.

A medida que se profundiza en el estudio de los astrocitos, los investigadores comienzan a preguntarse si estas células podrían estar implicadas en enfermedades tradicionalmente atribuidas solo a las neuronas.

Lo que se sabe hasta hoy de los astrocitos

Según la Clínica Universidad de Navarra el astrocito es un tipo de célula glial del sistema nervioso central (SNC), cuya función principal es proporcionar soporte estructural, metabólico y funcional a las neuronas.

Los astrocitos forman parte esencial
Los astrocitos forman parte esencial de la barrera hematoencefálica mediante sus pies perivasculares, protegiendo al encéfalo de toxinas y patógenos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la diferencia entre astrocito y neurona?

La neurona es una célula especializada en la transmisión del impulso nervioso, mientras que el astrocito es una célula glial que proporciona soporte, regula el entorno y participa indirectamente en la neurotransmisión.

¿Los astrocitos tienen alguna función inmune?

Sí. Participan en la inmunovigilancia cerebral mediante la secreción de citoquinas, modulación de la inflamación y regulación de la actividad de otras células gliales como la microglía.

Los astrocitos cumplen múltiples funciones esenciales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central:

El mal funcionamiento de los
El mal funcionamiento de los astrocitos está vinculado a enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y tumores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sostén estructural: proporcionan una red tridimensional que mantiene la organización del tejido nervioso.
  • Regulación del entorno extracelular: controlan el equilibrio iónico y eliminan neurotransmisores sobrantes como el glutamato.
  • Formación y mantenimiento de la barrera hematoencefálica: colaboran con las células endoteliales y los pericitos para preservar la homeostasis cerebral.
  • Metabolismo energético: captan glucosa de los capilares y la convierten en lactato, que es entregado a las neuronas como fuente energética.
  • Participación en la neurotransmisión: liberan gliotransmisores como ATP o D-serina y modulan la actividad sináptica.
  • Respuesta a daño cerebral: en lesiones o patologías, sufren una transformación conocida como reactividad astrocitaria, que puede ser beneficiosa o patológica.
Las neuronas transmiten impulsos eléctricos,
Las neuronas transmiten impulsos eléctricos, mientras los astrocitos modulan su entorno y participan en la comunicación indirecta sináptica (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la relación entre los astrocitos y barrera hematoencefálica?

La barrera hematoencefálica es una estructura fisiológica que regula el paso de sustancias entre la sangre y el sistema nervioso central. Los astrocitos forman parte esencial de esta barrera gracias a sus pies perivasculares, que rodean los capilares cerebrales.

Esta función es clave para:

  • Proteger al encéfalo de toxinas y patógenos.
  • Regular la entrada de nutrientes esenciales.
  • Mantener el microambiente neuronal estable.
Los astrocitos están implicados en
Los astrocitos están implicados en la epilepsia y la ELA, ya que su disfunción altera el equilibrio de neurotransmisores y favorece procesos tóxicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los astrocitos están implicados en el desarrollo y progresión de diversas patologías del sistema nervioso:

  • Epilepsia: por disfunción en la captación de glutamato o potasio.
  • Esclerosis lateral amiotrófica (ELA): mediante liberación de factores tóxicos para motoneuronas.
  • Enfermedad de Alzheimer: su hiperactividad puede contribuir a la inflamación neurotóxica.
  • Esclerosis múltiple: participan en la desmielinización y cicatrización glial.
  • Tumores cerebrales: como el astrocitoma, que deriva de estas células.

Temas Relacionados

Astrocitos Neurociencia Cerebro MemoriaSalud mentalAlzheimerParkinsonúltimas noticias

Últimas Noticias

Hasta cuándo se podrá observar la superluna llena de diciembre

Este evento astronómico se produce cuando el astro alcanza su plenilunio y se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. La intensidad en su brillo no se repetirá hasta 2042

Hasta cuándo se podrá observar

Dónde ver el streaming del CONICET que muestra el ciclo reproductivo de las aves marinas en la Patagonia Azul

La señal, disponible las 24 horas, muestra la rutina, la crianza y el comportamiento de especies clave en uno de los refugios de biodiversidad más importantes de Argentina

Dónde ver el streaming del

Cuáles son los beneficios y los riesgos de la resonancia magnética de cuerpo completo, según los expertos

En casos específicos, como síndromes hereditarios o personas con antecedentes familiares, permite la detección temprana de tumores sin exposición a radiación. Pero su uso en individuos sanos genera debate por posibles sobrediagnósticos y hallazgos incidentales

Cuáles son los beneficios y

Expertos desarrollan embriones de mono sin óvulos ni esperma para estudiar el origen de órganos y tejidos

Los resultados publicados en la revista Nature abren posibilidades para entender trastornos congénitos, entre otros factores

Expertos desarrollan embriones de mono

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios en Bolivia: “Muestran una diversidad y comportamientos nunca vistos”, dijo el líder del estudio

El paleontólogo español Raúl Esperante contó a Infobae los detalles de la investigación que identificó miles de rastros fósiles en un sitio del Parque Nacional Torotoro, en Bolivia. A qué tipo de dinosaurios habrían pertenecido

Descubrieron 16.600 huellas de dinosaurios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol,

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, rendirá indagatoria en Fiscalía por la compra de lujoso penthouse en Bogotá

La OCU alerta de que la factura de la luz subirá 15,03 euros en 2026 por los peajes y cargos del suministro

La Bolsa argentina sube 2% y llega a un nuevo récord en medio del optimismo de los inversores

Crimen en Huaycán: asesinan a balazos a animador de eventos en su vivienda

Madres de Soacha le hicieron el trabajo a Miguel Polo Polo y reconstruyeron el monumento con botas a las víctimas de los falsos positivos: “La memoria no se bota, se respeta”

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno prevé que la factura

Gobierno prevé que la factura de la luz baje en 2026 entre un 4% y un 10% por el menor coste de la energía

Gilead impulsa 'The moVIHe' para evidenciar el estigma y desconocimiento "que persisten" en torno al VIH

UNICEF alerta de que más de 15 millones de niños necesitan ayuda urgente por la "emergencia silenciosa" en Sudán

Ucrania confirma contactos con Witkoff tras la cita de Moscú y asegura que el plan de paz sigue abierto

Israel finaliza su operación 'Cinco Piedras' tras diez días de incursiones en el norte de Cisjordania

ENTRETENIMIENTO

La llamada al 911 que

La llamada al 911 que revela el estado de Tara Reid durante un preocupante incidente en un hotel de Chicago: “No está respondiendo”

La hermandad entre actrices impulsó el fenómeno “Sinners” en la industria cinematográfica

La contundente reacción de Sean ‘Diddy’ Combs a su documental de Netflix: “Es injusto e ilegal”

Tom Felton reveló su lado más humano tras Harry Potter: “Tengo mucha compasión por Draco”

Netflix compró Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones: incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO