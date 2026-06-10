Ciencia

Por qué la NASA va a investigar las tormentas tropicales desde el espacio: claves de una misión inédita

El proyecto permitirá a expertos anticipar escenarios críticos en infraestructuras y recursos agrícolas gracias a datos inéditos sobre la evolución atmosférica

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Modelo de nave espacial o satélite con aislamiento dorado y paneles solares negros, montado sobre una estructura de metal gris. Fondo azul liso
Una foto divulgada en el sitio oficial de la NASA de cara a la misión INCUS. El ensamblaje y pruebas de dos satélites concluyeron entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en las instalaciones de Blue Canyon Technologies

La NASA confirmó que en 2027 lanzará la misión INCUS, un ambicioso proyecto diseñado para estudiar el origen y desarrollo de las tormentas tropicales desde el espacio. Esta iniciativa representa un avance fundamental en la investigación meteorológica y en la mejora de la gestión global del agua.

El propósito de observar las tormentas convectivas tropicales desde la órbita terrestre es entender con precisión dónde, cuándo y por qué se producen estos fenómenos. Estas tormentas generan más de la mitad de las precipitaciones mundiales, tienen un impacto directo en el suministro de agua dulce y pueden desencadenar situaciones meteorológicas extremas, lo que motiva a la misión a buscar métodos que permitan predecir mejor estos riesgos y proteger comunidades.

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La misión INCUS estará liderada por Sue van den Heever, investigadora principal de la Universidad Estatal de Colorado. Constituye el primer estudio espacial dedicado a analizar la dinámica completa de las tormentas convectivas tropicales y cómo influyen factores ambientales como temperatura, humedad, presión y viento en su formación y desarrollo.

ozone layer hole, O3, planet Earth - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La misión INCUS buscará determinar dónde, cuándo y por qué se forman las tormentas convectivas tropicales que generan más de la mitad de las precipitaciones mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCUS desplegará una constelación de tres satélites que operarán en órbita terrestre baja. Estos satélites analizarán el flujo de masa convectivo, es decir, el movimiento vertical simultáneo de aire y agua dentro de las tormentas.

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Volando en estrecha formación, los satélites mantendrán una separación de 30 segundos entre el primero y el segundo, y de 90 segundos entre el segundo y el tercero. Este diseño permitirá comparar la evolución de las tormentas en intervalos cortos, generando información única sobre su desarrollo.

Infografía detallada sobre la misión INCUS de NASA, mostrando datos clave del proyecto, el lanzamiento en 2027 y la importancia de las tormentas convectivas tropicales.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Tecnología de los satélites y su coordinación en órbita

Cada satélite incorpora un radar espacial desarrollado por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), junto a un reflector de malla plegable. El satélite central cuenta, además, con un radiómetro de microondas producido también por el JPL, que aporta datos adicionales sobre el perfil de las precipitaciones.

El ensamblaje y pruebas de dos satélites concluyeron entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en las instalaciones de Blue Canyon Technologies. El tercer satélite completará sus pruebas antes de septiembre, todo ello buscando garantizar la resistencia de los sistemas al lanzamiento y al entorno espacial.

Durante esta etapa, los satélites superaron exámenes de vibración y vacío térmico, además de pruebas de despliegue de los reflectores. Luego serán almacenados temporalmente y, finalmente, trasladados en 2027 al centro de lanzamiento de Wallops Flight Facility, en Virginia.

Impacto en la predicción y la gestión de recursos hídricos

Gracias a INCUS, se obtendrá información detallada que favorecerá el avance de la previsión meteorológica y permitirá anticipar condiciones de riesgo con mayor precisión. Estos datos beneficiarán directamente la gestión del agua dulce, indispensable para comunidades, agricultura y ecosistemas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La misión INCUS buscará determinar dónde, cuándo y por qué se forman las tormentas convectivas tropicales que generan más de la mitad de las precipitaciones mundiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con observaciones casi en tiempo real sobre cómo se originan y evolucionan las tormentas ayudará a informar decisiones estratégicas sobre infraestructuras, cultivos y protección de vidas humanas. Así, INCUS ofrecerá herramientas cruciales para mitigar los efectos de fenómenos meteorológicos de alto impacto.

Colaboración internacional y marco institucional de la misión

INCUS es una de las misiones clave del Observatorio del Sistema Terrestre de la NASA, cuyo objetivo es estudiar la dinámica de los sistemas naturales del planeta y su interacción global. Además, la misión forma parte de la flota FALCON, que integra esfuerzos de la NASA, universidades y socios comerciales para mejorar la observación atmosférica desde el espacio.

El desarrollo técnico y científico de INCUS ha implicado una estrecha colaboración entre el Laboratorio de Propulsión a Chorro, Tendeg, Blue Canyon Technologies y la Universidad Estatal de Colorado, lo que garantiza la calidad y la innovación en esta empresa internacional.

La información inédita que recabará la misión INCUS facilitará que científicos y responsables de políticas diseñen estrategias más efectivas de respuesta y prevención, incrementando la capacidad de anticipar y reducir los daños asociados a tormentas severas y optimizando la administración global del recurso hídrico.

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