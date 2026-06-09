La NASA anuncia la tripulación de Artemis III y redefine el regreso humano a la Luna

La NASA presentará en Houston la tripulación de Artemis III, que pondrá a prueba el acoplamiento entre Orion y módulos lunares comerciales en órbita terrestre (Ben Smegelsky / NASA)

En las próximas horas, el Centro Espacial Johnson de Houston será escenario de un evento que capta la atención de la comunidad científica y el público global: la NASA revelará la tripulación de Artemis III que busca ensayar la nave que descenderá en la Luna y brindará una actualización oficial sobre el estado y los avances de la misión.

El anuncio, que tendrá lugar hoy a las 15.30 GMT (11.30 hora local, 12.30 de Argentina, 10.30 de Colombia, 9.30 de México, 17.30 de España) podrá seguirse en directo a través de las plataformas oficiales de la agencia como NASATV representa uno de los hitos más esperados en la renovada carrera lunar y marcará el inicio de una nueva fase en el programa Artemis.

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La misión Artemis III de la NASA ensayará en 2027 procedimientos clave de acoplamiento en órbita y presentará su tripulación, marcando un paso decisivo hacia el regreso humano a la Luna y la futura exploración de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA confirmó que el equipo de cuatro astronautas será responsable de ejecutar maniobras críticas en órbita terrestre, entre ellas el primer acoplamiento entre la cápsula Orion y los sistemas de aterrizaje desarrollados por la industria privada, un ensayo considerado indispensable antes del regreso real a la superficie lunar.

La misión Artemis III fue rediseñada para validar capacidades de encuentro y acoplamiento, en vez de concretar el primer alunizaje del programa, y la agencia presentará detalles del nuevo enfoque estratégico durante el evento.

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“La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar”, explicó la NASA en su comunicado oficial. La operación servirá como ensayo general para las misiones que buscarán establecer una presencia humana permanente en la Luna durante la próxima década.

Artemis III: la misión que ensaya el futuro lunar y abre camino a Marte

Artemis III tiene previsto su lanzamiento para 2027, la misión validará maniobras clave antes del regreso de astronautas a la superficie lunar (NASA)

La hoja de ruta de la NASA para el regreso humano a la Luna experimentó un giro estratégico en los últimos meses. Jared Isaacman, administrador de la agencia, sorprendió en febrero al anunciar una reestructuración del calendario de Artemis.

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El objetivo es “aumentar la frecuencia de lanzamiento del cohete SLS de Artemis por parte de la NASA, con el objetivo de reducir el intervalo entre misiones de unos pocos años a unos 10 meses”. Entre Artemis 1 y Artemis 2 transcurrieron tres años y medio, pero la meta oficial ahora apunta a operaciones mucho más ágiles.

Artemis III tiene su lanzamiento programado para finales de 2027, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. La nave Orion viajará a bordo del cohete Space Launch System (SLS), cuya etapa central fue recientemente presentada como la “columna vertebral” del sistema de lanzamiento. Esta sección concentra la mayor parte de la estructura y potencia del vehículo, incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, y fue trasladada desde Nueva Orleans hasta Florida para su integración definitiva.

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Artemis III evaluará tecnologías de encuentro y acoplamiento, paso indispensable para futuras misiones que buscan establecer una base en la Luna (NASA)

El plan prevé que la tripulación de Artemis III realice maniobras de acoplamiento y encuentro en órbita terrestre con los módulos de aterrizaje que desarrollan las empresas SpaceX y Blue Origin. Ambos vehículos, Starship y Blue Moon, forman parte de la estrategia de la NASA para diversificar el acceso a la superficie lunar y garantizar la interoperabilidad entre sistemas creados por distintos proveedores privados. El éxito de estas operaciones determinará los pasos siguientes en la exploración lunar.

La agencia espacial estadounidense estableció que solo después de validar los procedimientos de encuentro y acoplamiento en órbita, se dará luz verde al primer alunizaje tripulado del programa, previsto para 2028 con la misión Artemis IV.

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La NASA anunció también nuevos contratos por más de 1000 millones de dólares para el desarrollo de vehículos exploradores, módulos de aterrizaje y tecnología que permitirán construir una base cerca del polo sur de la Luna, un objetivo central de la estrategia a largo plazo.

Los posibles astronautas de Artemis III

El anuncio de la tripulación será transmitido en directo por las plataformas oficiales de la NASA y seguido por la comunidad científica internacional - REUTERS

El anuncio de la tripulación de Artemis III, esperado por la comunidad internacional, incluyó perfiles de astronautas con experiencia en vuelos espaciales previos, formación científica y capacidad de liderazgo en situaciones complejas. Entre los candidatos con mayores posibilidades regulatorias figura el doctor Andre Douglas, de 40 años, quien integró la tripulación de reserva de Artemis II. Su entrenamiento junto al equipo principal lo dotó de un conocimiento profundo de la cápsula Orion, que volverá a usarse en 2027.

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También se destacó la experta astronauta Jessica Meir, de 48 años, veterana con 205 días en órbita terrestre baja y actual comandante a bordo de la Estación Espacial Internacional para la misión SpaceX Crew-12.

La etapa central del cohete SLS fue trasladada a Florida para ser integrada al sistema de lanzamiento que impulsará la nave Orion en Artemis III (NASA)

La científica Jessica Watkins, de 38 años, fue la primera mujer negra en servir en la EEI en una misión de larga duración y suma 170 días de experiencia en el espacio.

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El experimentado piloto militar Randolph Bresnik, de 58 años, asistente del Jefe de la Oficina de Astronautas para la Exploración, acumula más de 7.000 horas de vuelo y participa en la supervisión de sistemas para misiones más allá de la órbita baja.

La NASA no descartó la inclusión de Victor Glover, de 50 años, quien ya pilotó Artemis II. Según la agencia, “no existen normativas que prohíban la reutilización de astronautas en diferentes etapas del programa lunar”. Glover es la única persona en el mundo con experiencia real operando la cápsula Orion en maniobras de aproximación, una destreza idéntica a la que requerirá el acoplamiento con los sistemas de SpaceX y Blue Origin.

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Desafíos tecnológicos, cooperación privada y el salto hacia el espacio profundo

La NASA exige que los módulos de aterrizaje superen pruebas de aterrizaje y despegue no tripuladas antes de autorizar misiones tripuladas a la Luna (NASA)

El programa Artemis atraviesa una etapa de intensos preparativos técnicos y logísticos. El reciente éxito de Artemis II, que llevó a cuatro astronautas en un vuelo de diez días alrededor de la Luna, validó tecnologías críticas y procedimientos de seguridad que serán esenciales en futuras misiones. La NASA enfrenta ahora el desafío de sincronizar vehículos desarrollados por distintos proveedores y superar los problemas técnicos que han surgido en los sistemas de propulsión y transporte.

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, avanza en la construcción de una versión lunar del cohete Starship. El prototipo V3, equipado con motores Raptor 3, representa la apuesta más ambiciosa de la firma para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y preparar el salto a Marte. Por su parte, Blue Origin, encabezada por Jeff Bezos, desarrolla la nave Blue Moon Mark 2, aunque la explosión reciente del cohete New Glenn retrasó sus planes y obligó a la compañía a reprogramar pruebas clave.

Ambos módulos de aterrizaje utilizan propelentes enfriados criogénicamente y requieren tecnologías de almacenamiento y transferencia de combustible nunca antes probadas en el espacio. Además, la NASA exige demostraciones exitosas de aterrizajes y despegues no tripulados en la Luna antes de autorizar el uso de estas naves en misiones con astronautas.

La NASA está ensamblando el cohete Space Launch System y preparando la nave Orion en el Centro Espacial Kennedy para la misión Artemis III, que probará tecnologías clave para el regreso a la Luna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las versiones actuales de Starship y Blue Moon tampoco cuentan con soporte vital certificado para tripulaciones, lo que obliga a rediseños y ensayos adicionales.

Durante una reciente audiencia en el Congreso, Jared Isaacman ratificó que “para satisfacer nuestras necesidades de encuentro, acoplamiento y prueba de la interoperabilidad de ambos módulos de aterrizaje a finales de 2027, antes de un intento de aterrizaje en 2028”.

El cronograma oficial exige que las empresas aceleren el desarrollo y validación de sus naves, mientras la NASA mantiene la flexibilidad de volar con cualquier módulo que esté listo en el momento del lanzamiento de Artemis III.

Artemis III representa un ensayo general para la interoperabilidad de vehículos espaciales de diferentes proveedores en el espacio profundo (NASA)

La presentación de la etapa central del SLS, trasladada desde Nueva Orleans hasta Florida, representa un avance concreto en la preparación técnica de la misión. Esta sección, que incluye los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido, el intertanque y la estructura frontal, es considerada la columna vertebral del sistema de lanzamiento y resulta fundamental para impulsar la nave Orion durante el despegue.

La carrera lunar estadounidense suma ahora un componente de competencia y cooperación privada sin precedentes. El plan de la NASA es utilizar la experiencia adquirida en la Luna como plataforma para preparar el salto a Marte.

“Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, señaló la agencia en su última comunicación.

El presidente Donald Trump junto con los astronautas de Artemis II luego del viaje a la Luna - REUTERS/Evelyn Hockstein

El anuncio de la tripulación y la actualización sobre Artemis III fueron seguidos muy de cerca por la industria, la comunidad científica y el público global. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó de la audiencia parlamentaria y se manifestó optimista: “Tenemos posibilidades. No nos gusta decir ‘definitivamente’, porque entonces dirán: ‘Oh, hemos fracasado, hemos fracasado’. Creo que podemos decir que vamos adelantados. Así que tenemos buenas posibilidades”.

Isaacman, a su lado, agregó: “Sí, señor presidente. Ahora tenemos un plan viable para regresar a la Luna, y hemos retomado los lanzamientos frecuentes de cohetes lunares. Acabamos de enviar la misión Artemis 2 alrededor de la Luna. Lanzaremos la Artemis 3 en 2027. Reservaremos dos oportunidades en 2028 para que los astronautas regresen a la superficie lunar”.

La NASA, la comunidad científica y la industria espacial consideran que el éxito de Artemis III será el punto de partida para una nueva era de exploración espacial. La misión no solo permitirá validar tecnologías de acoplamiento y encuentro en el espacio, sino que consolidará la capacidad estadounidense para coordinar sistemas de distintas empresas y allanar el camino hacia la construcción de una base lunar permanente.

La infografía ilustra el programa Artemis de la NASA, detallando su hoja de ruta para el regreso humano a la Luna en 2028, el establecimiento de una base permanente y futuras misiones a Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tripulación que fue presentada hoy en Houston encarna la experiencia, la diversidad y el conocimiento interdisciplinario necesarios para enfrentar los desafíos de la próxima década. El plan de la NASA prevé que, tras las pruebas de acoplamiento y encuentro de Artemis III, la misión Artemis IV concrete el regreso de los astronautas estadounidenses a la superficie lunar a finales de 2028.

La expectativa generada por la presentación y los avances tecnológicos es alta. La Luna vuelve a ocupar el centro de la agenda espacial, no solo como destino final sino como escala intermedia en la ambición de alcanzar Marte.