Los CDC de Estados Unidos apuestan a “evangelizar” acerca de la confianza y la alta protección de las vacunas contra el COVID

Con postas en espacios públicos, se busca promover la vacunación contra el COVID-19 en Los Angeles, Estados Unidos/ REUTERS/Mike Blake

Desde finales de junio, la pandemia por el coronavirus volvió a golpear más en fuerte en los Estados Unidos. El promedio de casos notificados cada 7 días era de aproximadamente 12.000. Y el 27 de julio, el promedio alcanzó una cifra de más de 60.000. La responsable del repunte de casos de COVID-19 fue la variante Delta del coronavirus que fue avanzando y se convirtió en la predominante y de mayor circulación.

Tras el avance contundente de Delta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) siguieron con las investigaciones sobre la variante y su potencial impacto en la protección que brindan las vacunas COVID-19. Y descubrió que la efectividad de las vacunas sigue siendo alta. Y que éstas reducen el riesgo de hospitalización si una persona vacunada queda expuesta al virus.

La variante Delta del coronavirus fue inicialmente identificada en el Estado de Maharashtra en la India, el 5 de octubre del 2020. Es una variante con doble mutación y fue clasificada como “de preocupación” tanto por la Organización Mundial de la Salud, y por los CDC. Aunque hay otras tres variantes del coronavirus clasificadas en la misma categoría, Delta ha sido la que pudo circular más por el mundo durante este año. Generó rebrotes en Europa en marzo, y ya se la detecta en varios países de América Latina, como México, Brasil y Argentina, con diferentes niveles de circulación.

En la Argentina, se registraron 14 semanas consecutivas de descenso del número de casos, y una tendencia a la baja en las internaciones en terapia intensiva y las muertes. Sin embargo, ya se han detectado casos de personas afectados por la variante Delta en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones . Es decir, en el país, posee una circulación comunitaria no predominante.

En la Argentina, el 62% de la población tiene la primera dosis. El 32% completó el esquema. En México, el 45% de la población tiene la primera dosis, y el 27% tiene el esquema completo. En Uruguay, los porcentajes de vacunas con una dosis llega al 77% y los completamente vacunados al 72%.

En la Argentina, el 62% de la población tiene la primera dosis. El 32% completó el esquema. Hay riesgo de una tercera ola por la variante Delta/Archivo

Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las autoridades siguen recomendando el uso adecuado del barbijo en espacios públicos e insisten en el llamamiento a vacunarse. Aunque tienen disponibilidad de inoculantes, solo el 62% de la población accedió a la primera dosis. El 52% de la población está completamente vacunado . Significa que hay 112 vacunados por cada 10 personas en los Estados Unidos.

Estas son las 5 claves que los CDC brindaron al mundo para tener en cuenta sobre lo que se sabe sobre la variante Delta y la protección de las vacunas contra el COVID-19:

1 -La variante Delta es altamente contagiosa

La variante Delta es altamente contagiosa: casi 2 veces más contagiosa que otras variantes anteriores. Por esto, recomiendan aumentar con urgencia la cobertura de vacunación contra el COVID-19 y que todas las personas en áreas con transmisión sustancial o alta usen mascarilla o barbijo de manera adecuada en lugares públicos cerrados, incluso si están totalmente vacunadas.

2- Aumenta el riesgo de desarrollar cuadros graves

La variante delta puede causar una enfermedad más grave que las variantes anteriores en personas no vacunadas. Según los datos obtenidos en dos estudios diferentes en Canadá y Escocia, la probabilidad de hospitalización de los pacientes infectados por la variante delta fue más alta que la de los pacientes infectados por la variante Alfa o el virus original que causó la pandemia. “La gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes causadas por el COVID-19 se producen en personas no vacunadas”, remarcaron los CDC.

La variante Delta aumenta el riesgo de sufrir casos graves de COVID-19 si la persona no está vacunada/ REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo

3- Las personas que no están vacunadas siguen siendo el grupo de mayor preocupación

El riesgo de transmisión del coronavirus más alto se da entre personas no vacunadas que tienen una probabilidad mucho más alta de infectarse, y por consiguiente, de transmitir el virus, informaron. Las personas totalmente vacunadas se pueden infectar con el virus pero con menor frecuencia que las personas no están vacunadas. Las personas infectadas por la variante Delta, incluidas las que están totalmente vacunadas con infecciones sintomáticas, pueden transmitirla a otras personas.

4- Las vacunas dan protección alta contra Delta

“Desde la introducción de la variante Delta, la eficacia de la vacuna contra la infección oscila entre el 39 y el 84%. Sin embargo, la efectividad contra la hospitalización sigue siendo alta, entre el 75% y el 95%”, dijo Sara Oliver, del Servicio de Inteligencia Epidémica de los CDC. La efectividad general de las vacunas contra el coronavirus aún no ha disminuido mucho para la mayoría de los estadounidenses vacunados.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC (ACIP por su sigla en inglés) se reunió el lunes para debatir sobre la posible necesidad eventual de dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, aunque no votaron. La Casa Blanca ha dicho que planea ofrecer dosis de refuerzo a fines de septiembre, aunque depende de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por su siglas en inglés) y los CDC.

La efectividad general de las vacunas contra el coronavirus aún no ha disminuido mucho para la mayoría de los estadounidenses vacunados, según los CDC/ REUTERS/Paul Ratje/Archivo

Hasta ahora, en los datos que van hasta julio, las vacunas todavía parecen brindar una protección sólida, según la doctora Oliver de los CDC a la ACIP. “Independientemente de la vacuna evaluada, todas las vacunas siguen siendo eficaces para prevenir hospitalizaciones y enfermedades graves. Pero pueden ser menos eficaces para prevenir infecciones y enfermedades leves recientemente”, añadió Oliver. “Estas razones de menor efectividad probablemente incluyen tanto la disminución con el tiempo como la variante Delta”.

Un estudio en los Estados Unidos ha demostrado que la efectividad de la vacuna contra la internación en adultos de 65 años o más puede haber disminuido, pero solo ligeramente, con el tiempo. Los datos no publicados de los CDC muestran que la efectividad de la vacuna sigue siendo muy alta, del 94% o más en adultos de 18 a 74 años. “La eficacia preliminar de la vacuna contra la hospitalización en adultos de 75 años o más disminuyó en julio, pero aún se mantuvo por encima del 80%”, dijo Oliver.

Las personas vacunadas igual podrían contagiarse el coronavirus aunque en menor proporción que los no vacunados hoy. Deben seguir usando el barbijo y usar la ventilación permanente en espacios cerrados con no convivientes/REUTERS/Yuki Iwamura/Archivo

5- Las personas vacunadas deben seguir los cuidados de prevención porque igual pueden contagiar

Las personas totalmente vacunadas que se infectan por la variante Delta pueden propagar el virus a otras personas. Sin embargo, según los CDC las personas vacunadas parecen propagar el virus por un periodo más corto. En el caso de las variantes anteriores, se encontró una menor cantidad de material genético viral en las muestras tomadas a personas totalmente vacunadas e infectadas que en las muestras de personas no vacunadas con COVID-19. “En el caso de las personas con la variante Delta, se detectaron cantidades similares de material genético viral entre las personas no vacunadas y las personas totalmente vacunadas. Sin embargo, al igual que las variantes anteriores, la cantidad de material genético viral puede disminuir más rápidamente en las personas totalmente vacunadas que en las no vacunadas. Es decir que las personas totalmente vacunadas probablemente propagarán el virus por menos tiempo que las personas no vacunadas”, afirmaron.

En el país del Norte, está en debate el tema de dar dosis de refuerzo a toda la población. Las tres compañías que fabrican las vacunas autorizadas en los Estados Unidos (Pfizer / BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson) están evaluando los efectos de las dosis de refuerzo. Según los CDC, las preguntas principales son si las dosis de refuerzo son seguras y funcionan para mejorar la protección. La ACIP se reunirá en las próximas semanas para discutir los datos sobre la eficacia de la vacuna en agosto, dijo Oliver. “Anunciaremos reuniones tan pronto como tengamos fechas”, contó la doctora Amanda Cohn de los CDC.

Hasta ahora los CDC y la agencia regulatoria de medicamentos, la FDA, aprobaron el uso de refuerzos en ciertas personas inmunodeprimidas a principios de este mes. Si bien la Casa Blanca ha presionado para que las dosis de refuerzo se ofrezcan más ampliamente, los CDC y la FDA están esperando más información de las compañías. Pero los funcionarios de la Casa Blanca dicen que están analizando datos tanto de Israel como de Estados Unidos, y quieren estar seguros de estar por delante de cualquier cambio en la pandemia. El lunes pasado, en Israel se empezó a dar una dosis de refuerzo a todos los mayores de 12 años que habían sido vacunados hace al menos cinco meses.

