Con suerte, afirman los catedráticos de The New England Journal of Medicine, las medidas de control de salud pública pueden volver a poner a los demonios en el frasco. Si no lo hacen, nos enfrentamos a un desafío desalentador igual o quizás mayor que el planteado por la pandemia de gripe de hace un siglo. Como el fallecido premio Nobel Joshua Lederberg se lamentó de las enfermedades infecciosas emergentes, “es nuestro ingenio frente a sus genes”. En este momento, sus genes nos están burlando al adaptarnos a la infectividad en humanos y a veces a propagarse en silencio, sin revelar, hasta ahora, todos sus secretos. Pero nos estamos poniendo al día. A medida que avanzamos, deberíamos animarnos en la versión Hesiod del mito de Pandora, en la que Pandora logró evitar una sola fuga: “Solo quedaba la Esperanza ..., ella permaneció bajo el borde del frasco y no se fue volando"