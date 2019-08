No obstante, coinciden los expertos, siempre se puede "cazar" alguno de estos meteoros. De todos, el mejor momento para ello será la madrugada del día 13 de agosto justo antes del amanecer y con la Luna ya puesta, según cálculos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que, como otros años, para los que no puedan o no quieran salir de casa, retransmitirá este espectáculo astronómico.