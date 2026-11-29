La connacional víctima de trata de personas recibió asistencia de las autoridades colombianas para regresar al país. (Cancillería)

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Una colombiana víctima de trata de personas en Surinam regresó al país el viernes 27 de noviembre de 2026, gracias a las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la organización Valientes, el Ministerio del Interior y otras entidades que integran el Centro Operativo Anti Trata (COAT).

El procedimiento fue liderado por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, a través del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales en el Exterior de la Dirección de Servicios Consulares. La mujer recibirá acompañamiento de las autoridades territoriales ubicadas en su lugar de origen.

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El caso fue informado por la Cancillería hoy 28 de noviembre, en un reporte sobre las acciones de asistencia a colombianos que enfrentan situaciones relacionadas con la trata de personas fuera del territorio nacional.

Así se gestionó el retorno de la colombiana desde Surinam

La dependencia encargada de liderar el procedimiento coordinó las actuaciones con las instituciones nacionales y las autoridades de Surinam para facilitar el regreso seguro de la ciudadana.

En esta gestión participaron el Ministerio del Interior, la organización Valientes y otras entidades vinculadas al Centro Operativo Anti Trata (COAT), que hicieron parte de la articulación institucional para atender el caso.

Sobre las acciones de protección a los colombianos afectados por estas redes, el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, señaló que el Gobierno busca brindar asistencia a quienes se convierten en víctimas de organizaciones criminales que operan en distintos países.

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“En la lucha contra las redes de delincuencia organizada trasnacional, que se extienden cada vez más, desde el gobierno nacional nos aseguramos de brindar apoyo y asistencia a quienes caen victimas de estas redes, y a crear conciencia sobre sus alcances y peligros”, indicó el funcionario.

La mujer llegó a Colombia el 27 de noviembre de 2026 tras la gestión de la Cancillería. (Cancillería)

El Fondo Especial para las Migraciones financió el traslado

Los gastos del retorno de la ciudadana fueron cubiertos con recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), un mecanismo excepcional y de última instancia destinado a brindar asistencia a colombianos en el exterior que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

Para hacer efectivo este apoyo, la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores adelantó los trámites administrativos necesarios.

Este mecanismo fue utilizado para financiar el traslado de la mujer desde Surinam hasta Colombia, como parte de las medidas de asistencia contempladas por la Cancillería para los connacionales que requieren apoyo mientras se encuentran fuera del país.

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El Fondo Especial para las Migraciones cubrió los gastos del regreso de la colombiana. (Cancillería)

Cancillería gestionó 216 casos relacionados con trata de personas en 2026

El retorno de la colombiana se suma a las actuaciones de la red consular durante este año. Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, con corte a octubre de 2026 se habían gestionado 216 casos relacionados con la trata de personas.

El balance contempla alertas sobre posibles situaciones de este delito y solicitudes de asistencia consular de colombianos que se encuentran en el exterior y han sido víctimas.

Por tanto, la cifra no corresponde exclusivamente a víctimas confirmadas, sino al conjunto de casos que han requerido gestión de la red consular en relación con este delito.

La información entregada por la Cancillería permite identificar el volumen de solicitudes y alertas atendidas durante los primeros diez meses de 2026, aunque no discrimina cuántos de esos registros corresponden a cada tipo de atención ni cuántos terminaron en retornos al territorio nacional.

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La Cancillería informó sobre el retorno y reportó 216 casos relacionados con trata de personas gestionados hasta octubre de 2026. (Cancillería)

Las recomendaciones para evitar la trata de personas en el exterior

La Cancillería también reiteró las medidas de prevención dirigidas a los colombianos que reciben ofertas laborales en otros países. Entre sus principales recomendaciones está verificar que las propuestas de trabajo sean legítimas antes de aceptarlas y desconfiar de las promesas de ingresos desproporcionados.

El Ministerio advirtió sobre la importancia de no entregar documentos personales a terceros, así como de mantener informados a familiares o personas de confianza sobre cualquier desplazamiento internacional.

Estas indicaciones hacen parte de las orientaciones divulgadas por la entidad para prevenir situaciones de riesgo durante los viajes al exterior, especialmente cuando están relacionados con oportunidades de empleo.

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Además, la Cancillería recordó que las personas que conozcan a un colombiano que podría estar en riesgo fuera del territorio nacional pueden solicitar asistencia mediante sus canales institucionales.

Para ello, está disponible el servicio de atención a connacionales en el exterior, al que se puede acceder a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores: https://www.cancilleria.gov.co/atencion-y-servicio-al-ciudadano/asistencia-connacionales

La entidad también señaló que la prevención, la denuncia oportuna y la articulación institucional son fundamentales para combatir la trata de personas, un delito que vulnera la libertad, la dignidad y los derechos humanos.