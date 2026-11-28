Jorge Enrique Bedoya - SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia | crédito Luisa González/Colprensa

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El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, pidió que el aumento del salario mínimo para 2027 se mantenga lejos del doble dígito y se defina con base en la inflación y la productividad. Durante una entrevista en Meridiano Blu, el dirigente gremial sostuvo que un incremento elevado podría afectar el empleo formal y la viabilidad de los sectores productivos.

Según información publicada por Blu Radio, Bedoya intervino en el debate que comienza en la Comisión de Concertación Salarial para definir el ajuste del salario mínimo del próximo año.

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El presidente de la SAC citó cifras del Dane según las cuales la cantidad de colombianos que ganaban exactamente un salario mínimo pasó de 2,3 millones a 1,1 millones de trabajadores en el último año.

Al mismo tiempo, la población con ingresos inferiores al salario mínimo aumentó de 11,4 millones a 12,6 millones de personas.

Bedoya atribuyó ese comportamiento al incremento decretado anteriormente y cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno anterior.

“Lo que le puedo decir es que hoy el Dane entregó una cifra absolutamente preocupante. Esa decisión populista que tomó el gobierno anterior, con el 23% del salario mínimo, hizo incrementar a 12.6 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo y la población que se beneficiaba de ese salario mínimo prácticamente cayó en la mitad”, afirmó.

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Jorge Enrique Bedoya - SAC - Sociedad de Agricultores de Colombia | crédito Colprensa

SAC pide mantener el incremento ligado a inflación y productividad

Frente a la negociación actual, Bedoya sostuvo que el aumento debe considerar principalmente el comportamiento de la inflación y la productividad.

El dirigente señaló que la inflación podría cerrar el año entre 6 % y 6,1 %, mientras que la productividad reportada por el Dane se ubicó en 0,15 %.

A partir de esas cifras, descartó que el ajuste salarial deba acercarse a un incremento de dos dígitos.

“Si terminamos el año con una inflación del 6% o del 6.1%, esta cifra no puede aproximarse para nada al doble dígito si se quiere actuar de manera responsable con el mercado laboral y con el sector productivo”, aseguró.

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Bedoya planteó que un incremento demasiado alto podría afectar la capacidad de las empresas para mantener puestos de trabajo y generar nuevas oportunidades laborales.

Su posición se concentra especialmente en la situación del sector agropecuario, donde los costos laborales tienen un peso importante en la estructura productiva.

El presidente de la SAC insistió en que la discusión del salario mínimo debe considerar no solo el ingreso de quienes ya reciben esa remuneración, sino también el efecto que una decisión de esta naturaleza puede tener sobre la formalización y la contratación.

Jorge Bedoya es el presidente de la SAC - crédito Colprensa

Bedoya pide responsabilidad en la mesa de concertación

El dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno y a las centrales obreras para que la negociación se adelante con criterios de responsabilidad económica.

Según Bedoya, la situación fiscal y las condiciones del sector productivo obligan a evaluar cuidadosamente el tamaño del incremento que se acuerde.

“Aquí lo que tiene que primar es la responsabilidad en todos los integrantes de la comisión. A todos nos toca apretarnos el cinturón”, afirmó.

El presidente de la SAC sostuvo que el objetivo debe ser alcanzar un consenso que permita proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad del empleo formal.

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Las cifras citadas por Bedoya muestran una reducción significativa en el número de personas que reciben exactamente un salario mínimo y un aumento de quienes obtienen ingresos inferiores a ese nivel.

Sin embargo, la relación causal entre esas cifras y el incremento salarial corresponde a la interpretación expresada por el dirigente gremial durante la entrevista.

La discusión en la Comisión de Concertación Salarial apenas comienza y deberá incorporar las posiciones del Gobierno, los empleadores y las organizaciones de trabajadores.

Por ahora, la SAC plantea que el aumento para 2027 debe permanecer alineado con la inflación y la productividad y mantenerse claramente por debajo de un incremento de dos dígitos.

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