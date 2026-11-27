Igualdad eleva a 50 las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026.

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado que el asesinato de una mujer de 34 años ocurrido este jueves 26 de noviembre en Bilbao (Bizkaia) es un crimen por violencia machista, un hecho que el departamento ha condenado de forma rotunda. Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España asciende a 50 en lo que va de 2026 —superando ya las 48 registradas en todo 2025— y a 1.391 desde 2003, cuando empezaron a contabilizarse estos registros.

Asimismo, el departamento que dirige Ana Redondo ha informado de que la víctima tenía una hija y un hijo menores de edad (de 4 y 6 años), lo que eleva a 42 el número de menores huérfanos por violencia machista en este año y a 552 desde 2013. Según ha confirmado Igualdad, existían denuncias previas por violencia de género y una orden de alejamiento en vigor contra el presunto agresor.

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La agresión mortal se produjo alrededor de las 20:00 horas en el domicilio de la capital vizcaína. Según informó el Departamento vasco de Seguridad, fue una vecina del inmueble quien acudió a las dependencias de la Policía Nacional para dar la voz de alarma. Agentes de este cuerpo y patrullas de la Ertzaintza se desplazaron hasta el edificio, donde hallaron a la mujer con heridas de arma blanca. Pese a recibir una primera asistencia en el lugar y ser evacuada de urgencia al Hospital Universitario de Cruces, finalmente falleció.

En el interior del piso se encontraban los dos hijos pequeños de la víctima y su expareja, un hombre de 47 años que fue detenido inicialmente por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Fuentes policiales confirmaron que tanto la fallecida como el arrestado, ambos de nacionalidad española, contaban con antecedentes previos por episodios de violencia de género y violencia doméstica.

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Tres asesinatos confirmados en una semana

Este crimen se produce apenas 24 horas después del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, jornada en la que también fue hallada muerta con heridas de arma blanca una mujer de 32 años en Murcia —cuya pareja se entregó al día siguiente en Cantabria—. A estos casos se sumó esta misma semana la confirmación del asesinato de otra mujer cuyo cuerpo fue hallado semienterrado en una playa de Chiclana de la Frontera (Cádiz) tras un crimen ocurrido el pasado 18 de octubre.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más absoluta condena y rotundo rechazo” ante este nuevo feminicidio, trasladando su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas responsables han instado a las instituciones, administraciones y al conjunto de la sociedad a realizar “todos los esfuerzos posibles para llegar a tiempo y evitar más muertes”.

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Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado a través de X todo su “cariño y solidaridad” con la familia y los seres queridos de la víctima. “Ni nos van a callar ni vamos a mirar hacia otro lado. Porque no podemos permitir que la violencia machista siga siendo una amenaza. Seguiremos combatiendo esta violencia con determinación, con todos los recursos y desde todos los ámbitos. Ni un paso atrás frente a la violencia machista”, ha escrito el jefe del Ejecutivo.

*Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

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