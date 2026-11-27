(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nombre de Julián Quiñones comienza a relacionarse con uno de los clubes más importantes del futbol europeo. En los últimos días surgieron reportes sobre el supuesto interés del París Saint-Germain por el delantero naturalizado mexicano y, tras el partido de Champions League ante la Roma, Luis Enrique fue cuestionado sobre la posibilidad de incorporarlo a su plantilla.

Aunque el entrenador español no confirmó que exista algún acercamiento con el atacante, tampoco descartó que pueda convertirse en una opción para el conjunto parisino. Sus declaraciones dejaron abierta la posibilidad de que el PSG contemple al futbolista entre los nombres que sigue en el mercado.

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Julián Quiñones mantiene su gran nivel en el futbol de Arabia Saudita

Desde su salida del futbol mexicano para incorporarse al Al Qadsiah, Quiñones ha mantenido un rendimiento destacado. En su etapa con el club árabe acumula 74 goles y 18 asistencias, las cifras más altas de su carrera profesional.

Durante la presente temporada, el delantero suma seis anotaciones y cinco asistencias en la liga, además de seis goles y una asistencia en la Champions League Asiática.

Estos registros lo han colocado en el radar de equipos europeos, entre ellos el PSG, de acuerdo con reportes de Telemundo.

¿Qué dijo Luis Enrique sobre la posible llegada de Julián Quiñones al PSG?

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La posibilidad de que el mexicano llegue a París tomó fuerza ante las versiones sobre el interés del club por reforzar su ataque, luego de las lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

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Después del encuentro de Champions League frente a la Roma, Luis Enrique recibió una pregunta sobre el posible fichaje de Quiñones. El técnico no aseguró negociaciones ni un contacto con el futbolista, pero respondió que el club sigue de cerca a los grandes nombres del futbol internacional.

“En la carpeta del PSG están todos los grandes jugadores del mundo”, comentó el estratega en entrevista con TUDN.

Por ahora, las palabras del entrenador no representan una confirmación del interés del PSG por el delantero mexicano, aunque tampoco descartan que su nombre pueda estar entre las opciones consideradas por el equipo.

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