CArlos Caicedo excandidato presidencial y exgobernador del magadalen, y el abogado Julián Quintana, que lleva proceso en contra de Caicedo por abuso sexual a menores de edad (@ABDELAESPRIELLA/X)

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La Guardia Civil Española retuvo al exgobernador de Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, en España, para hacer efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, según la información confirmada por el ente investigativo.

La actuación respondió a una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y a una orden expedida el 9 de septiembre de 2026. La Fiscalía investiga al exmandatario por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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La denuncia contra Caicedo fue presentada el 2 de julio ante la Fiscalía, cuando el exgobernador ya había salido de Colombia, de acuerdo con la información suministrada.

La defensa de la familia sostiene que el expediente contiene dictámenes y testimonios

Julián Quintana, abogado de la familia de la presunta víctima, afirmó en Blu Radio que la decisión judicial se apoyó en elementos que, según su valoración, comprometen al exgobernador.

“Ya tenemos una orden de captura y la orden de captura se basa precisamente cuando hay una inferencia de autoría y participación”, señaló Quintana. “Es decir, que sí hay elementos que acreditan esa responsabilidad”.

La Guardia Civil Española retuvo al exgobernador de Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar en un puesto de policía de la isla de Lanzarote, en España, para hacer efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación de Colombia (Fiscalía)

El abogado aseguró que entre el material que estaría en poder de las autoridades hay dictámenes de medicina legal, declaraciones, grabaciones y mensajes de texto. No obstante, evitó entregar detalles sobre esas pruebas por la reserva del proceso.

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“Las pruebas son contundentes. Desde los dictámenes de medicina legal hasta los testigos, grabaciones, mensajes de texto, absolutamente todo”, sostuvo el representante de la familia durante la entrevista.

La denunciante y su hija habrían salido de Santa Marta por amenazas

Quintana indicó que la madre de la menor y su hija salieron de Santa Marta después de denunciar los hechos. Según su versión, ambas habrían recibido intimidaciones y cuentan con protección en otra zona del país. Agregó que la familia habría recibido mensajes en los que les exigían retractarse y desistir de acudir ante la justicia.

El abogado señaló que la niña tenía ocho años en 2023, cuando habrían ocurrido los hechos investigados, y que hoy tiene 11 años. También afirmó que los relatos recogidos durante las valoraciones forenses indicarían que los sucesos denunciados no habrían ocurrido una sola vez.

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“Nos enteramos gracias a las sesiones con medicina legal que no había sido la primera vez”, expresó Quintana, que aclaró que será la Fiscalía la que presente los detalles de esa información en las actuaciones judiciales.

Quintana pidió que otras posibles víctimas presenten denuncias

La Fiscalía investiga al exmandatario por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento (Carlos Ortega/EFE)

Durante la entrevista, el abogado afirmó que ha tenido contacto con otras personas que, según dijo, temen denunciar. “No es la única víctima”, aseguró, aunque no precisó cuántos posibles casos adicionales habrían sido puestos en conocimiento de las autoridades.

Quintana señaló que esas personas podrían aportar información a la investigación si deciden acudir a la Fiscalía. “Creo que este precedente de la justicia marca un antes y un después”, afirmó.

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Hasta el momento, la información disponible no incluye una declaración de Carlos Caicedo Omar, de su defensa ni de las autoridades españolas sobre su situación jurídica, el trámite de entrega a Colombia o una eventual audiencia de imputación. La orden de captura y la retención no constituyen una condena, y la responsabilidad penal deberá ser definida por los jueces competentes.

Más detalles de caso

El caso, que habría ocurrido el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta, fue trasladado a Bogotá y quedó en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la denuncia presentada por la madre, Caicedo le exigía que la menor asistiera a reuniones con él y le enviaba dinero en varias ocasiones. La mujer afirmó que encontró al político a solas con su hija y relató que la niña tenía el pijama desordenado, mientras él “presentaba una erección visible”. También aseguró que fue amenazada con ser arrojada desde un edificio y que, durante el enfrentamiento, Caicedo intentó agredirla sexualmente.

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Carlos Caicedo renunció a la Gobernación del Magdalena el 12 de octubre - crédito Colprensa

La denunciante sostuvo que, después del episodio, recibió nuevas intimidaciones y presiones para permitir que Caicedo hablara por teléfono con la menor. El expediente incluía mensajes, audios, transferencias de dinero, testimonios y exámenes forenses. Entre los mensajes atribuidos al exgobernador figuraba la frase: “Tú y yo, sexo con penetración y con ella juegos sexuales o lo que quiera”.

La madre relató además que su hija le contó posteriormente que Caicedo la habría manipulado, bañado y sometido a conductas similares. También mencionó posibles hechos contra otras niñas. El abogado Julián Quintana afirmó que nuevas presuntas víctimas se habían acercado a su representación para entregar información a la Fiscalía.

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La denuncia mencionaba a la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson como intermediaria en una conversación con la familia. La mujer declaró que Johnson le había recomendado “aferrarse a Dios” y evitar acciones legales. Johnson rechazó las acusaciones, denunció una supuesta “campaña de linchamiento” y anunció acciones por calumnia. Hasta el cierre de los informes, Caicedo no había respondido a los intentos de contacto.