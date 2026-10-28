Precios disparatados en Uruguay para alojarse el fin de semana de la final de la Libertadores

“¿Confirman que así estamos todos buscando alojamiento en Montevideo?”, posteó en la red social X Estudiantes de la Plata

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“¿Confirman que así estamos todos buscando alojamiento en Montevideo?”, posteó en la red social X Estudiantes de la Plata, después de eliminar a Flamengo por la Copa Libertadores y clasificarse a la final del 28 de noviembre contra Palmeiras en Montevideo. En la imagen aparece el futbolista Tomás Palacio, sentado en el suelo, con el celular en la mano.

Esa tarea, la de buscar alojamiento en Montevideo, se ha vuelto complicada en las últimas semanas. Es que, conseguir un lugar en un hotel o un departamento es una tarea difícil, al menos para aquellos que no estén dispuestos a pagar un precio desorbitante.

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Todos los relevamientos muestran una disponibilidad muy limitada en las distintas plataformas para las zonas próximas al estadio. “Estamos frente a un acontecimiento que está generando una presión muy importante sobre el mercado de alojamiento temporal en Montevideo”, reconoció, en diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Matías Medina.

Fotografía de Santiago Carbone, en la que puede verse en una imagen del 13 de septiembre de 2022 una vista aérea del Estadio Centenario, en Montevideo. EFE

Los alojamientos muestran valores extraordinariamente elevados.

Los precios para dos personas oscilan entre los USD 1.200 y los USD 2.700, al tiempo que para cuatro personas pueden valer más de USD 5.000, según el relevamiento de este medio.

El interés está centrado en apartamentos particulares para dos, cuatro y seis personas, así como en hoteles y otros establecimientos turísticos. Las zonas más demandadas son los barrios cercanos al Estadio Centenario, donde se jugará la final: Parque Batlle, La Blanqueada, Tres Cruces y Cordón.

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Esta gremial empresarial aconseja formalizar las condiciones de alquiler por escrito, establecer claramente el precio total, las fechas de ingreso y salida, la cantidad de ocupantes y las condiciones de cancelación. También sugieren documentar el estado del inmueble, comprobar que las instalaciones estén en condiciones adecuadas y verificar que la cobertura del seguro contemple este uso.

Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira

El sector hotelero de Piriápolis, Maldonado y Canelones también da cuenta de reservas vinculadas a la final y de consultas de visitantes que buscan alternativas por fuera de Montevideo.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Uruguay, Francisco Rodríguez, declaró al diario deportivo Ovación que en junio ya se registraba una alta ocupación para estas fechas. “A nivel de los organizadores de estos eventos, ya tienen hoteles prácticamente todos ocupados y bloqueados desde entonces”, declaró.

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Las reservas generales en la zona metropolitana y el este de Montevideo llegan al 90% y alcanzan niveles casi totales en todos los establecimientos de mayor categoría. “En estos momentos las reservas superan el 90% en Montevideo y en el este. Los hoteles más importantes están prácticamente arriba del 95% y el 100%”, destacó.

Muslera ataja un penal contra Flamengo (REUTERS/Ricardo Moraes)

Las tarifas de los hoteles también se han incrementado por la alta demanda.

“En la oferta formal hay propuestas que pueden llegar a ser 10 veces más caras respecto a lo normal. Y en los alojamientos por fuera del sistema, que no están regularizados, seguramente estén 40 o 50 veces más”, declaró este empresario.

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Luego, el representante de los hoteles también pasó un aviso a quienes viajen: “Lo que pedimos es que hagan contrataciones en lugares seguros, ojalá a través de agencias o confirmando directo con el lugar para no llevarse una ingrata sorpresa. Pensamos que vamos a tener 70.000 personas adentro del estadio y no menos de 20.000 dando vueltas, entre los que no consiguen entrada, los que vienen a acompañar, a festejar o a estar en el fan fest”.

En Punta del Este, en tanto, se registró una baja en las reservas tras la eliminación de Flamengo, pero el sector hotelero mantiene un nivel alto de ocupación por varios eventos internacionales que están previstos por esas fechas, consignó Ovación.

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Los jugadores de Estudiantes la Plata celebran después de ganar el tiroteo de penales su clasificación para la final de la Copa Libertadores (REUTERS/Ricardo Moraes)

La final de la edición 2026 se disputará a partido único en el Estadio Centenario, escenario emblema del fútbol sudamericano con capacidad para más de 60.000 espectadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la sede meses atrás, en el marco de la organización de un evento que reunirá a las hinchadas de ambos finalistas en la capital uruguaya.