Un hombre fue detenido por el asesinato en pandilla cometido el 23 de diciembre de 2024 Foto: Fiscalía Oaxaca

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió a alias “Mayito” por probable homicidio calificado con ventaja en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca de Juárez en 2024.

Las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra un hombre identificado como MLHP, alias “Mayito”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de un hombre en la región de Valles Centrales.

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De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2024, cuando la víctima, identificada como CICV, fue agredida por varias personas con un objeto corto-contundente, en la calle Tizoc, ubicada en la colonia Tenochtitlán, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, cuyos trabajos ministeriales permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener de la autoridad judicial una orden de aprehensión contra MLHP.

El ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, quien fungió en el cargo durante la década de los 90

El mandato judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), por lo que el detenido quedó a disposición de la autoridad ministerial que determinará su situación jurídica.

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La Fiscalía de Oaxaca señaló que mantiene su compromiso de fortalecer las investigaciones de los delitos de alto impacto, mediante acciones ministeriales que permitan esclarecer los hechos, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, siempre con apego al debido proceso y respeto a la presunción de inocencia.

Quién era el ex edil priista Erasmo Rodolfo Medina

La mañana del 23 de diembre fue asesinado el ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, quien fungió en el cargo durante la década de los 90 arropado por el ex gobernador priista, Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998).

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el ataque ocurrió en una vivienda localizada en Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca; fuentes de seguridad confirmaron que el ex político recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo quedó tendido en el portón del domicilio ubicado en la calle Moctezuma, en el centro de esta localidad que preside la morenista, Nancy Benítez.

La fiscalía informó que el caso fue turnado a la vicefiscalía en Delitos de Alto Impacto, misma que dio inicio con las investigaciones y desplegó en la zona un equipo en el lugar de los hechos para determinar lo ocurrido.

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Durante su conferencia el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz lamentó los hechos.