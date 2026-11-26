Un montaje gráfico combina escenas de obras teatrales y conciertos en torno al emblema del festival de música urbana Coca-Cola Flow Fest. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Flow Fest 2026 publica los horarios oficiales de artistas y escenarios para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre. El cartel divide sus presentaciones entre los escenarios Coca-Cola, Coca-Cola Sessions, Sprite, Dembow Tichys y Little Caesars, con cierres encabezados por Anuel AA y Ozuna.

La programación difundida para el festival permite revisar los empalmes entre actos y organizar los recorridos por escenario. El sábado, Anuel AA termina actividades en el escenario Coca-Cola a las 02:00 horas. El domingo, Ozuna ocupa ese mismo horario de cierre.

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El material compartido por Flow Fest 2026 contempla actos desde las 14:45 horas del domingo y desde las 15:00 horas del sábado. En ambos días hay actuaciones que coinciden en horarios, sobre todo durante la noche.

Sábado 28 de noviembre: Anuel AA, Grupo Frontera y Manuel Turizo encabezan el Coca-Cola Stage

En el escenario Coca-Cola se presenta Cael Rolán de 15:00 a 15:30 horas, Flvckka de 15:50 a 16:25, Uzielito Mix de 16:40 a 17:20 y Kevin Roldán de 17:45 a 18:25. Zion sube de 18:50 a 19:35, El Bogueto de 20:05 a 20:55 y Manuel Turizo de 21:25 a 22:20.

Objetos prohibidos. (Instagram)

Grupo Frontera tiene programado un show de 22:50 a 00:05 horas. Anuel AA cierra el escenario Coca-Cola de 00:45 a 02:00 horas.

El escenario Coca-Cola Sessions incluye a Gabito Ballesteros de 20:55 a 21:25 horas, Tainy de 22:20 a 22:50 y otros espacios sin artista identificado en el gráfico difundido.

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En el escenario Sprite aparecen Alanis Yuki de 15:25 a 16:05 horas, Loyalty de 16:20 a 17:00, Ken-Y de 17:20 a 18:00 y Clarent de 18:20 a 19:05. Tokischa se presenta de 19:30 a 20:20, Ñengo Flow de 20:45 a 21:35, Chencho Corleone de 22:25 a 23:25 y Tito Double P de 23:55 a 01:10.

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reunirá a la música urbana el 28 y 29 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. (RS)

El escenario Dembow Tichys comienza con Lucas Gael de 15:00 a 15:30 horas. Le siguen Tobal MJ, de 15:45 a 16:15; Lauty Gram, de 16:35 a 17:05; Seven Kayne, de 17:20 a 18:00; Eme Malafe, de 18:20 a 19:05, y Legallyrxx, de 19:25 a 20:05.

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Six Sex tiene horario de 20:25 a 21:00 horas. C.R.O. se presenta de 21:20 a 22:05, Sinaka de 22:25 a 23:05, Denna La Porri de 23:25 a 00:05 y MC Davo de 00:35 a 01:35 horas.

El escenario Little Caesars abre con Pepo Mix, de 15:10 a 15:50 horas, seguido de Ivy Wavy, de 16:05 a 16:45, y Daizak, de 17:00 a 17:50. Yurgens se presenta de 18:05 a 18:45, Maracayá de 19:00 a 19:50 y DJ Blass & DJ Aza El Sandunguero de 19:50 a 20:40.

Chzter tiene horario de 20:55 a 21:40 horas. Ikoniko se presenta de 21:55 a 22:45, DJ Ishi de 23:00 a 23:50 y Mami Pistola de 23:50 a 00:50.

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Domingo 29 de noviembre: Ozuna y Kali Uchis cierran la segunda jornada

El escenario Coca-Cola recibe a Plastikboy de 14:55 a 15:30 horas, Jezzy de 15:45 a 16:20, FloyyMenor de 16:40 a 17:15 y J Álvarez de 17:40 a 18:25. Alleh se presenta de 18:45 a 19:30, Tito El Bambino de 19:50 a 20:35 y Justin Quiles junto a Lenny Tavárez y Superarete de 21:10 a 22:05.

Fanáticos se toman una selfie durante el festival de música Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México, el 23 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez)

Yandel Sinfónico tiene horario de 22:50 a 23:50 horas. Ozuna sube al escenario de 00:30 a 02:00 horas.

En Coca-Cola Sessions, el cartel muestra a Matisse de 19:30 a 19:50 horas, además de Eladio Carrión en la franja nocturna posterior a las 22:00 horas. El gráfico también marca un bloque de 20:35 a 21:00 horas sin un nombre legible.

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El escenario Sprite abre con Grtsch de 14:45 a 15:10 horas, Natt Calma de 15:30 a 16:05, Lencho de 16:20 a 17:00 y YSY A de 17:20 a 18:00. Noriel se presenta de 18:20 a 19:05, Dei V de 19:30 a 20:20, Farruko de 20:45 a 21:35 y Trueno de 22:20 a 23:20.

Kali Uchis cierra el Sprite Stage de 00:15 a 01:45 horas.

En Dembow Tichys se presentan Tuli de 15:00 a 15:30 horas, Low Clika de 15:45 a 16:15, Riva de 16:25 a 16:55, Robot95 de 17:10 a 17:50 y A.Chal de 18:10 a 18:55. Mike Bahía tiene horario de 19:15 a 19:55, Martinwhite de 20:20 a 20:55, Kid Voodoo de 21:15 a 21:55, Kybba de 22:15 a 22:55 y Omar Camacho de 23:15 a 23:55.

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Novato El Flow se presenta de 00:20 a 01:00 horas. Doony Graff cierra este escenario de 01:20 a 02:00.

En Little Caesars se presentan Bvbba Dvbs de 15:10 a 15:50 horas, Mikeanyway + Tzunami presentan El Room de 16:05 a 16:50, José Alatorre de 17:05 a 17:45 y Dam Dam de 18:00 a 18:50. Jozzee tiene horario de 19:05 a 19:50, Mila de 20:10 a 20:50 y Emi Blue de 21:10 a 21:45.

Jey F, El Gudi y Oviña se presentan de 22:05 a 22:50 horas. DJ Freshly tiene horario de 23:05 a 00:00 y Pablito Mix cierra el escenario de 00:00 a 01:00 horas.

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