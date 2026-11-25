Honorio Henríquez anunció $ 1,2 billones para garantizar energía en la Costa Caribe (Colprensa - Prensa Senado)

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El Senado de Colombia aprobó una modificación al Presupuesto General de la Nación 2026 por $5,3 billones, recursos que se destinarán a la atención de las zonas afectadas por el terremoto, la continuidad energética en la Costa Caribe, el programa Colombia Mayor y obligaciones prestacionales de la fuerza pública.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó la decisión a través de su cuenta en X y señaló que la adición presupuestal busca responder a cuatro prioridades. Del total aprobado, $2,7 billones se dirigirán a la reconstrucción de las regiones afectadas por el sismo.

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La partida para el sistema eléctrico asciende a $1,2 billones, con foco en la garantía del servicio de energía en la región Caribe. El Senado también autorizó $1,18 billones para fortalecer el programa Colombia Mayor, orientado a la población adulta mayor.

El cuarto componente contempla $238.763 millones para cubrir compromisos prestacionales con la fuerza pública, según el detalle divulgado por Henríquez.

Honorio Henríquez pidió transparencia en la ejecución de la adición presupuestal de 2026 (@honohenriquez/X)

Los recursos para energía y adultos mayores concentraron parte del debate

En declaraciones a medios de comunicación, el presidente del Senado sostuvo que la aprobación representa una asignación de recursos para programas sociales y servicios públicos. “La adición presupuestal se traduce en inversión social”, afirmó.

Henríquez puso el foco en los fondos destinados a los adultos mayores y al sistema energético de la Costa Caribe. “Aprobamos recursos fundamentales: cerca de $1,18 billones para el programa de adulto mayor y casi $1,2 billones para atender las necesidades energéticas de la Costa Caribe”, señaló.

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El legislador indicó que la discusión de la iniciativa se desarrolló con participación de los distintos sectores representados en el Congreso. “Hemos dado garantías a todos los sectores y seguimos cumpliéndole a los colombianos”, expresó.

Durante su intervención, Henríquez reiteró que el monto aprobado permitirá atender programas que, según afirmó, tienen un componente social. También señaló que el Legislativo entregó al Gobierno los recursos requeridos para ejecutar esas partidas.

Henríquez pidió transparencia en la ejecución presupuestal

Tras la aprobación, el presidente del Senado sostuvo que la siguiente etapa corresponde a la ejecución de los recursos por parte del Gobierno nacional. “El compromiso ahora es garantizar que estos recursos se ejecuten con transparencia, responsabilidad fiscal y resultados concretos para los colombianos”, escribió en X.

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Honorio Henríquez resaltó los $ 2,7 billones destinados a las regiones afectadas por el terremoto (@honohenriquez/X)

La modificación presupuestal incluye recursos para la recuperación de las zonas impactadas por el terremoto, una de las partidas de mayor tamaño dentro de la adición aprobada por la corporación. El monto asignado a ese propósito equivale a más de la mitad de los $5,3 billones avalados.

La decisión deja en manos del Ejecutivo la distribución y puesta en marcha de las partidas aprobadas para 2026, bajo el seguimiento político y fiscal que corresponda a las entidades competentes.

Sara Castellanos y Christian Garcés defendieron recursos para reconstrucción y servicio eléctrico

La senadora de Salvación Nacional, Sara Castellanos, afirmó que la decisión permite responder a dos frentes. “El terremoto no se podía prever. El hueco que dejó el gobierno anterior, sí”, expresó.

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La legisladora señaló que la norma asigna $2,7 billones para la reconstrucción, $1,18 billones para Colombia Mayor y $ 1,2 billones para evitar riesgos en el servicio de energía asociados a la empresa Air-e.

Sara Castellanos destacó $2,7 billones para reconstruir las zonas afectadas por el sismo (@sarag12/X)

Garcés destacó recursos para damnificados y adultos mayores

El senador del Centro Democrático, Christian Garcés, celebró la aprobación y sostuvo que el Congreso autorizó partidas con efectos directos para la población. Según explicó, los fondos para los damnificados del terremoto serán entregados al Fondo Milagro.

“El Congreso está haciendo una adición presupuestal y unos traslados para que se lleven $2,7 billones para los damnificados del terremoto y la reconstrucción”, dijo.

Christian Garcés destacó fondos para el Fondo Milagro y veteranos de la fuerza pública (@ChriGarces/X)

Garcés también destacó los recursos para los beneficiarios de Colombia Mayor, que recibirían el subsidio previsto para diciembre. Además, mencionó partidas para las plantas térmicas, con el propósito de sostener el suministro eléctrico ante eventuales dificultades, y para cubrir las mesadas de veteranos de la fuerza pública.

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La iniciativa incluyó disposiciones orientadas a vigilar la ejecución de los recursos aprobados.