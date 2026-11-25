Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México ocupó el segundo lugar de América Latina y el Caribe por número de feminicidios en 2025, sólo por debajo de Brasil, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al menos una de cada cinco mujeres asesinadas por razones de género en la región murió en territorio mexicano.

La CEPAL contabilizó al menos 24 víctimas diarias de violencia feminicida durante 2025, al incluir tanto los asesinatos como los casos de mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio. El registro reunió información oficial de países y territorios de América Latina y el Caribe.

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En total, se documentaron 3,386 víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razones de género en 27 países y territorios. También se identificaron 5,327 mujeres víctimas de feminicidios frustrados o tentativas de asesinato en 10 países de América Latina.

Del total de muertes violentas por razones de género, 3,346 ocurrieron en 16 países latinoamericanos y 40 en 11 países y territorios del Caribe. La CEPAL señaló que las diferencias entre naciones no modificaron la persistencia de esta violencia en toda la región.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tentativas de feminicidio superaron los asesinatos consumados

En casi todos los países con información disponible, las tasas de feminicidios frustrados o tentativas de feminicidio fueron mayores que las de asesinatos consumados. Los datos mostraron que la violencia letal estuvo precedida, en numerosos casos, por agresiones que pudieron requerir detección, valoración de riesgo y medidas de protección.

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En Chile se registraron 4.0 feminicidios frustrados por cada 100 mil mujeres, frente a una tasa de 0.4 feminicidios consumados. En Puerto Rico, las tasas fueron de 6.4 y 1.1, respectivamente, mientras que Brasil tuvo 3.5 tentativas por cada 100 mil mujeres y 1.4 feminicidios consumados.

La comisión explicó que el feminicidio, el femicidio y las muertes violentas de mujeres por razones de género constituyeron la expresión extrema de una cadena de violencia. La desigualdad, la discriminación y las agresiones contra mujeres y niñas limitaron el ejercicio de derechos, incluido el acceso a la justicia.

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los países que proporcionaron datos sobre la relación entre víctimas y agresores, los crímenes fueron cometidos principalmente por parejas o exparejas. Puerto Rico registró ese vínculo en el 100% de los casos informados; Chile, en 95.5%, y Paraguay, en 83.8%.

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La mayoría de las víctimas tenía entre 15 y 44 años

La violencia feminicida afectó a mujeres y niñas de todas las edades. En siete países con datos comparables, el 72.9% de las víctimas tenía entre 15 y 44 años.

Los registros también incluyeron 13 feminicidios de niñas menores de 15 años y 22 asesinatos de mujeres de 60 años y más. Siete países informaron además sobre 30 víctimas que estaban embarazadas al momento del crimen.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 11.9% y 33.3% de las víctimas de feminicidio había presentado una denuncia previa en los países que compartieron esa información. En seis naciones con datos disponibles, 15% de las mujeres asesinadas contaba con medidas de protección vigentes.

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La CEPAL advirtió que estos antecedentes mostraron la necesidad de fortalecer el seguimiento institucional de las denuncias y la efectividad de las medidas de protección. La información disponible permitió identificar fallas en la prevención de agresiones que escalaron hasta convertirse en asesinatos.

Hijas, hijos y personas dependientes también fueron víctimas indirectas

Durante 2025 se contabilizaron 634 víctimas indirectas de la violencia feminicida en 10 países y territorios. El registro incluyó hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres asesinadas.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reparación integral debía considerar protección social, continuidad de los cuidados, atención médica y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas. La comisión sostuvo que las consecuencias de estos crímenes alcanzaron a familias y comunidades enteras.

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La CEPAL planteó que el acceso a la justicia era una condición para alcanzar la igualdad sustantiva de género. Para ello, los Estados debían investigar y sancionar la violencia por razones de género, reparar el daño y establecer garantías de no repetición.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, afirmó que prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y discriminación contra mujeres y niñas exigía reforzar las capacidades institucionales en todos los niveles del Estado. “Esto implica actuar en todos los ámbitos en que ocurre la violencia, incluidos los entornos digitales, los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas y el espacio público, hasta su expresión más extrema, el feminicidio o femicidio”.

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Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Veinte países y territorios incorporaron el feminicidio a sus leyes

América Latina y el Caribe había incorporado la erradicación de la violencia letal contra las mujeres en distintos marcos penales. Catorce países latinoamericanos contaban con leyes integrales sobre las diversas manifestaciones de la violencia de género y 20 países y territorios habían incluido el femicidio, feminicidio o muerte violenta por razones de género en sus ordenamientos jurídicos.

Pese a esos cambios legales, la CEPAL señaló que persistieron obstáculos para que las normas se tradujeran en una respuesta efectiva de los sistemas de justicia y protección. La falta de acceso igualitario a las instituciones mantuvo condiciones de impunidad en los casos de violencia contra mujeres y niñas.

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El informe Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, elaborado por la CEPAL y ONU Mujeres en 2026, identificó barreras legales, institucionales, económicas, socioculturales, lingüísticas, territoriales y tecnológicas. Estas afectaron de manera diferenciada a mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y con discapacidad.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Compromiso de Tlatelolco, aprobado por los Estados miembros de la CEPAL en 2025 durante la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, estableció una Década de Acción para acelerar la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado. Los países se comprometieron a impulsar leyes, políticas y planes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, además de asegurar acceso a la justicia y reparación integral.

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