Un trabajador acude a su médico de cabecera para pedir la baja. (PUCP)

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El aumento de las bajas laborales preocupa a las empresas y al Estado. Desde 2017, las incapacidades por contingencias comunes se han incrementado un 60% y ya le cuestan a la Seguridad Social 16,5 millones de euros anuales, según datos de la AIReF.

Los médicos que deben tramitarlas también se sienten saturados por ello. “Nos ocupa un tiempo que no tenemos; todos los días vemos dos o tres pacientes”, asegura Paulino Cubero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). El especialista rechaza hablar de absentismo, una palabra impulsada desde la patronal que, considera, se usa con “un uso peyorativo” para hablar de faltas justificadas, pero sí cree necesario implantar reformas en el sistema que ayuden a aliviar el peso de las bajas médicas.

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La semFYC ha encuestado a 1.500 de sus miembros, que proponen siete medidas para mejorar el sistema actual de prestación de incapacidad temporal. Los esfuerzos pasan por una corresponsabilidad entre centros de salud y atención especializada, otorgar nuevas funciones a las mutuas colaboradoras y permitir a los trabajadores realizar autobajas.

Las bajas de menos de tres días suponen el 40% del total

El incremento de la incapacidad temporal viene, en gran parte, por el aumento de los procesos de 0 a 3 días, que ya suponen el 40% del total, según datos de 2024. “Antes, las bajas muy cortas muchas veces no las dábamos como baja, sino con un papel que justificaba la ausencia por enfermedad”, explica Cubero. Este sistema era más sencillo tanto para médicos como para empresas, pues reducía los trámites burocráticos.

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Desde el año 2017, la informatización de los sistemas hizo este proceso más sencillo y las compañías empezaron a exigir la emisión de la incapacidad temporal: las bajas de menos de 3 días pasaron de 1,36 millones a 3,45 millones, un incremento del 154%.

La solución para casi nueve de cada diez especialistas de la semFYC es clara: implementar un sistema de autobajas de tres días, al que han denominado Declaración Responsable de Ausencia Laboral por Enfermedad (DRALE). Esta iniciativa supondría “dos millones de consultas menos” en atención primaria, según Cubero, además de eliminar cargas burocráticas para los sanitarios.

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Los hospitales también pueden dar bajas

Los especialistas de familia reclaman que sea el médico que atiende al paciente el que le tramite la baja, también en hospitales. (M. Dylan / Europa Press)

Aunque la legislación española considera que “es el médico que valora al paciente el que tiene que emitir la baja”, esta tarea ha terminado por recaer en los centros de salud. La delegación se hizo por comodidad tanto para el sistema como para el paciente, que tenía mucho más cerca a su médico de cabecera que al hospital.

Con el tiempo se ha convertido en una barrera, que obliga a los trabajadores a presentarse dos veces ante el médico: una, para obtener el diagnóstico y otra, para pedir la baja. Desde la semFYC proponen saltarse este segundo trámite, permitiendo que la atención especializada también emita bajas en casos de urgencias, operaciones, pruebas diagnósticas o ingreso hospitalario.

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Las administraciones autonómicas se han opuesto muchas veces a esta medida, aludiendo a la saturación de las urgencias y las listas de espera de los hospitales. De hecho, los retrasos a la hora de ver al especialista son otra de las razones por las que las bajas han aumentado: “Si alguien se tuerce la rodilla, yo no puedo pedir una resonancia o un TAC”, ejemplifica Cubero. Estas mayores esperas retrasan los diagnósticos, los tratamientos y, por ende, la fecha de reincorporación al puesto de trabajo.

Es por ello que la semFYC reclama un refuerzo de los recursos humanos y organizativos para el INSS y el SNS, además de facilitar a los médicos de familia el acceso a pruebas diagnósticas.

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Un nuevo papel para las mutuas: “Tienen los recursos para ello”

Aliviar el sistema sanitario pasa también por colaborar con el sector privado, según la semFYC. La organización ha propuesto a sus socios otorgar un nuevo papel a las mutuas colaboradoras, una medida que apoyan el 91% de los encuestados.

Este nuevo rol no significa entregarles la potestad para dar la baja y el alta médica, algo a lo que se oponen frontalmente, sino delegar en ellas parte del trabajo de diagnóstico y tratamiento. “Tiene los recursos para ello”, defiende Cubero.

Cataluña destaca la importancia del convenio con Mutuas para la mejora de gestión de la incapacidad temporal.

Es una medida que ya comenzó a implementarse en 2025, con la firma de un convenio entre el Gobierno y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Sin embargo, tan solo cinco comunidades autónomas se han suscrito al mismo. Cubero reconoce que puede haber “discrepancias” respecto al diagnóstico del paciente, pero no tan relevantes como para suponer un perjuicio para el trabajador. “Se puede interpretar si [un hueso] está más o menos roto, pero lo normal es que, si el radiólogo hace su trabajo, diga si está o no está roto”, ejemplifica. “Si lo operan, lo que puede diferenciar es el momento en que el paciente se encuentra ya, eh, en condiciones de incorporarse”, dice, una potestad que todavía se reservan los médicos de familia.

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