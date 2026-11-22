Según Felipe Zuleta, Juliana Guerrero y su hermana llegaron a Bogotá desde el Cesar y comenzaron a relacionarse con personas cercanas a Petro. - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

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Felipe Zuleta habló sobre la llegada de Juliana Guerrero al entorno de Gustavo Petro durante una entrevista con Semana, en la que se refirió a los primeros acercamientos de la joven al entonces presidente y a la influencia que, según sus fuentes, llegó a tener en la Casa de Nariño.

Al hablar de los orígenes de esa relación, Zuleta aseguró que Guerrero y su hermana eran originarias del Cesar y provenían de una familia humilde. Según explicó, ambas eran simpatizantes del petrismo, activistas y líderes barriales antes de trasladarse a Bogotá.

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“Juliana y su hermana, como lo relato yo y como todo esto, eran muy humildes, del Cesar. Cuando yo digo humildes era que se transportaban en mototaxi”, afirmó el periodista.

Zuleta afirmó que Petro fue dándole cada vez más influencia a Guerrero dentro de la Casa de Nariño. - crédito Presidencia.

¿Cómo llegó Juliana Guerrero al círculo de Gustavo Petro?

De acuerdo con el relato de Zuleta, las dos mujeres llegaron a vivir al barrio Santa Fe, en Bogotá. Allí, según contó, una persona cercana a Petro las conoció y posteriormente se produjo el acercamiento con el entonces mandatario.

“Ellas vinieron a vivir aquí al barrio Santafé de Bogotá. (...) Allí las conoció una de las personas cercanas a Petro y ahí fue que ellas entraron realmente a conocer bien al presidente Petro”, relató.

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El periodista sostuvo que, después de ese acercamiento, Guerrero comenzó a ganar influencia en la Casa de Nariño. Al describir su comportamiento en la sede presidencial, aseguró que llegaba a dar instrucciones y a gritarle a otras personas.

“Juliana se empoderó, pero se empoderó es: llegaba a la Casa de Nariño a dar órdenes y a gritar. Empoderada, maltrataba a todo el mundo empoderada”, manifestó.

El periodista relató que la entonces primera dama, Verónica Alcocer habría protagonizado un enfrentamiento con Guerrero y le habría prohibido ingresar a la Casa de Nariño. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El supuesto enfrentamiento entre Juliana Guerrero y Verónica Alcocer

Durante la entrevista, Zuleta también se refirió a un supuesto episodio de tensión entre Guerrero y Verónica Alcocer, entonces primera dama. Según su versión, Alcocer fue quien le puso límites a la joven y le prohibió volver a ingresar a la Casa de Nariño.

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“La única que le paró el macho, como se dice, fue Verónica Alcocer, que un día se la encontró y la zarandeó, le dijo hasta que se iba a morir y prohibió que no volviera a entrar a la Casa de Nariño”, afirmó.

Zuleta señaló que el episodio habría generado un problema para Petro. En su relato, relacionó lo ocurrido con el traslado de Armando Benedetti al Ministerio del Interior y la salida de Guerrero de la sede presidencial. La explicación surgió durante el diálogo con los periodistas de la revista, quienes le preguntaron si la decisión buscaba sacar ese conflicto de la Casa de Nariño.

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El periodista agregó que Petro le pedía paciencia a Guerrero cuando surgían diferencias con Alcocer. Para ilustrar esa situación, reprodujo lo que, según dijo, el entonces presidente le expresaba: “Tienes que tener paciencia, Juliana, esto no sé qué, es que Verónica...”.

Asimismo, aseguró que la influencia de Guerrero habría aumentado progresivamente y mencionó como ejemplo una ocasión en la que, según su versión, ella no permitió que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ingresara a su oficina.

“Petro la fue empoderando, empoderando, empoderando. A tal punto que, por ejemplo, un día Juliana no dejó entrar a la directora del DAPRE a su oficina”, sostuvo.

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Guerrero llegó a dar órdenes y a gritar a funcionarios en la Casa de Nariño, según los testimonios que recopiló el periodista. - crédito @soy_juliana_g/Instagram

¿Qué cuenta Felipe Zuleta sobre Juliana Guerrero en su libro?

Las declaraciones se dieron durante la conversación sobre Las mujeres de Petro, libro en el que Zuleta aborda las historias de once mujeres relacionadas de distintas maneras con el entorno del mandatario. El capítulo dedicado a Guerrero lleva por título Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana.

En la entrevista, el periodista explicó que trabajó en la publicación durante varios meses y que algunas personas cercanas al Gobierno lo buscaron para compartir información. Según contó, varias de ellas le manifestaron que confiaban en él y que querían que sus testimonios quedaran registrados.

Zuleta también habló de las medidas que tomó para proteger el material recopilado. Aseguró que las grabaciones y los documentos no estaban almacenados en su teléfono celular, sino en una nube privada en Estados Unidos y bajo el resguardo de dos abogados de confianza.

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Sobre el contenido de la publicación, afirmó que fue revisado por dos penalistas y que las declaraciones incluidas estaban documentadas y grabadas.

Las afirmaciones sobre Guerrero se conocen en medio de los cuestionamientos relacionados con su trayectoria. Entre los antecedentes mencionados en la información suministrada están la condena de un juez por falsificar un título profesional y una investigación periodística sobre una presunta red para obtener contratos estatales.