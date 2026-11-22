En Instagram, Montserrat Cortés presumió videos y fotografías con el artista británico, además de la portada marcada por una dedicatoria que conservará como recuerdo de su visita en la Ciudad de México. (Crédito especial: Instagram/ (montserratcoortes)

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La llegada de Johnny Marr a Ciudad de México para su presentación en el Corona Capital 2026 dejó una historia lejos de las luces del festival.

Montserrat Cortés, fan de The Smiths, logró acercarse al guitarrista británico, conversar con él y obtener su firma en un vinilo de The Queen Is Dead.

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Johnny Marr, ex miembro de The Smiths, visita CDMX para presentarse en el festival Corona Capital 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (REUTERS/Simon Dawson/ Gijsbert Hanekroot)

El encuentro quedó registrado en videos, fotografías e historias de Instagram. Las postales muestran al músico con el álbum entre las manos, mientras ella celebra un momento que resumió de manera breve: “El mejor día de mi vida”.

La fan que llamó a Johnny Marr y salió con The Queen Is Dead firmado

El encuentro ocurrió antes de las presentaciones que Marr tenía previstas en el festival. Cortés llegó con el disco de The Smiths y esperó la oportunidad de verlo durante su estancia en la capital mexicana.

En el texto que acompañó el carrusel, Montserrat Cortés contó que Johnny estaba sentado en la entrada y hablaba por teléfono. Ella lo llamó: “Johnny, por favor” , y el músico se levantó para acercarse.

La publicación incluyó un video del momento en que el guitarrista firma la icónica portada de The Queen Is Dead , el tercer álbum de estudio de The Smiths , publicado en 1986 .

También difundió fotografías de ambos frente a la entrada del inmueble y una imagen del vinilo ya autografiado , con el sello de Marr sobre la portada del disco.

La fan expresó su emoción en el mensaje: “No puedo creer lo afortunada que soy”, escribió antes de asegurar que no encontraba palabras para describir lo que había vivido.

Con el vinilo ya firmado entre las manos, Montserrat Cortés dejó atrás la espera con una imagen que resumió el encuentro: el autógrafo de Johnny Marr sobre un disco que la acompañó durante años.

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Para la fan, aquella breve conversación convirtió una visita al hotel en una historia que compartir con otros seguidores de The Smiths.

El vinilo elegido guarda una parte central de la historia de The Smiths

La elección de The Queen Is Dead dio otro sentido al encuentro. El disco reúne algunas de las canciones más reconocidas del grupo que Marr fundó junto a Morrissey en Manchester en 1982.

La portada firmada corresponde a un álbum que incluye memorables temas como There Is a Light That Never Goes Out , Bigmouth Strikes Again , The Boy with the Torn in His Side y la canción que le da título al material.

En sus historias, Montserrat relacionó el episodio con varios viajes que realizó a Inglaterra por su vínculo con la música. Mencionó sitios como Salford Lads Club , Abbey Road Studios , The Cavern y tiendas de vinilos de Londres y la propia Manchester .

“La música une, crea, conmemora, comprende y te hace soñar” , escribió en una de las publicaciones que difundió después del encuentro con Marr .

La seguidora recordó que esos recorridos le permitieron conocer personas de otros países y conectar con ellas a través de la música que forma parte de su historia personal.

The Queen Is Dead es el tercer álbum de estudio de The Smiths, publicado en 1986 por Johnny Marr y Morrissey. (Foto: Amazon.com)

De esta manera, para Cortés, el autógrafo no fue sólo un recuerdo de una visita. El vinilo reunió una afición construida entre canciones, viajes y lugares ligados al rock británico.

Marr llegó al Corona Capital entre Gorillaz y su carrera solista

El encuentro ocurrió en una visita marcada por la agenda del guitarrista en el Corona Capital 2026, que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez entre el 20 y el 22 de noviembre.

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El viernes 20 de noviembre , Johnny apareció como invitado en el concierto de Gorillaz , el proyecto encabezado por Damon Albarn . Su participación formó parte del cierre de la primera jornada del festival.

El guitarrista se sumó a The Empty Dream Machine , canción que aparece en The Mountain , el material reciente de Gorillaz , en el cual colaboró.

Dos días después, tiene previsto subir al escenario Corona Cero con su proyecto solista, en una presentación vinculada con The Age Of Everything , su quinto álbum individual.

Marr ha mantenido una carrera propia después de la separación de The Smiths en 1987, con discos solistas y colaboraciones con Pet Shop Boys, Modest Mouse, The Pretenders y Gorillaz.

El guitarrista británico subió al escenario como invitado de Damon Albarn con Gorillaz durante la jornada inaugural del festival Corona Capital 2026. (Cortesía/Ocesa)

Cuando Johnny Marr deje CDMX, Montserrat Cortés conservará algo más que una simple fotografía o un video del encuentro: un recuerdo de The Queen Is Dead con la firma de uno de los músicos que definieron el sonido de una de las bandas más importantes de la historia.

El disco de The Smiths quedó como testimonio de una visita que, para ella, empezó con una llamada a la distancia y terminó como el mejor día de su vida.