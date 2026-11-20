EEUU pone bajo la lupa a México por mercancías chinas

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La posibilidad de que México sea utilizado como una vía para introducir mercancías chinas al mercado estadounidense sin pagar los aranceles correspondientes encendió las alertas en Washington, aumentando la preocupación sobre el aprovechamiento de las ventajas comerciales que ofrece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para realizar malas prácticas.

El tema tomó relevancia luego de que, el 13 de agosto, la Casa Blanca publicara el informe La gran estafa del transbordo, en el que incluyó al país entre más de 40 países y bloques comerciales expuestos a posibles prácticas de triangulación de productos.

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A pesar de esto, las cifras comerciales de 2024 y 2025 muestran que el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no estuvo acompañado por un incremento proporcional de las importaciones procedentes de China.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esta tendencia debilita la hipótesis de que exista una triangulación generalizada a través del territorio mexicano, aunque no descarta operaciones particulares que requieren una revisión más detallada.

¿Por qué Estados Unidos sospecha de una triangulación de mercancías chinas?

La preocupación del Gobierno estadounidense se relaciona con la posibilidad de que productos fabricados en China ingresen a México para recibir modificaciones mínimas o cambiar indebidamente su clasificación de origen. Posteriormente, estos artículos podrían cruzar la frontera hacia Estados Unidos con condiciones de gravámenes preferenciales contemplados en el acuerdo comercial trilateral.

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El documento publicado por la administración de Donald Trump identifica este riesgo en más de 40 mercados. México recibe especial atención debido a las ventajas que tiene para comercializar mercancías en territorio estadounidense.

Ante esto, el instituto advirtió que es necesario diferenciar el transbordo irregular de la relocalización productiva, debido a que una compañía puede adquirir insumos chinos, incorporarlos a un proceso de fabricación en México y vender legítimamente el resultado en Estados Unidos, siempre que respete las disposiciones de origen aplicables.

Una infografía expone que las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron sin un aumento proporcional de importaciones desde China de cara al T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exportaciones mexicanas crecen sin un aumento proporcional de compras a China

Las cifras comerciales permiten dimensionar las diferencias entre ambos fenómenos: entre 2024 y 2025, las importaciones estadounidenses provenientes de China disminuyeron 131 mil 700 millones de dólares, mientras que las compras a México aumentaron 31 mil 200 millones de dólares.

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En contraste, las importaciones mexicanas desde China únicamente crecieron 3 mil 800 millones de dólares durante el mismo periodo, para el IMCO, estos movimientos no respaldan la idea de que el avance de México en el mercado de EEUU dependa de un incremento equivalente en la entrada de productos chinos.

La diferencia también aparece en maquinaria y equipo de cómputo, principal capítulo exportador mexicano, ya que entre ambos años las ventas de estos artículos a Estados Unidos aumentaron 45 mil millones de dólares, mientras las adquisiciones mexicanas desde el país asiático en ese rubro avanzaron apenas mil 300 millones.

Esto significa que por cada dólar adicional importado desde China, México exportó alrededor de 35 dólares adicionales a Estados Unidos. Adicional a este dato, las ventas mexicanas de esta categoría crecieron 43%, frente al aumento de 5% en las compras provenientes de esta nación.

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México necesita identificar posibles irregularidades antes de la revisión del T-MEC

Aunque estos resultados debilitan una acusación generalizada, el IMCO reconoce que existen productos en los que coinciden mayores importaciones chinas y exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Por ello, plantea fortalecer la trazabilidad del origen, la transformación y el destino de las mercancías.

De cara a la revisión del T-MEC, el organismo considera que las autoridades mexicanas pueden impulsar mecanismos conjuntos de verificación por fracción arancelaria para detectar operaciones irregulares sin perjudicar la producción legítima ni la integración comercial regional.