El actor es acusado por una modelo estadounidense de 19 años. (Vadhir Derbez: Instagram)

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Vadhir Derbez tendría una denuncia ante la FGR por una presunta violación contra una menor de edad, de acuerdo con información publicada por El Universal y confirmada de forma limitada por fuentes federales consultadas por Infobae México.

La publicación de dicho medio sostiene que el asunto habría sido enviado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) para su análisis e integración.

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Fuentes federales consultadas por Infobae México señalaron que sí existe información sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Las fuentes no aportaron detalles sobre el número de carpeta, la fecha de presentación, la identidad de la persona denunciante ni el estado procesal del expediente.

La denuncia ante la FGR estaría bajo análisis de Fevimtra

Según lo reportado por El Universal, la acusación habría sido turnada a la Fevimtra, área de la FGR que atiende delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.

El actor Vadhir Derbez habla frente a la cámara tras obtener un amparo judicial en el proceso legal que enfrenta. (Instagram: Vadhir Derbez)

El diario precisa que no se conocía si esa instancia ya inició una carpeta de investigación con el objetivo de judicializar el caso. Tampoco se ha difundido una determinación ministerial o judicial que establezca responsabilidades contra Vadhir Derbez por esta denuncia.

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La información disponible se limita a la existencia de una denuncia y a su presunto turno para revisión federal. Cualquier avance posterior dependería de las diligencias que, en su caso, realice el Ministerio Público.

Las denuncias penales activan procedimientos de investigación. No constituyen una sentencia ni acreditan por sí mismas la comisión de un delito. La presunción de inocencia debe prevalecer mientras no exista una resolución firme de una autoridad judicial.

La Fiscalía CDMX señala que su investigación es distinta de la denuncia ante la FGR

La Fiscalía CDMX informó este 6 de noviembre que la investigación que mantiene abierta contra Vadhir Derbez por una denuncia de violación es distinta de la carpeta por la que representantes de una denunciante solicitaron seguimiento ante la FGR. La precisión obliga a separar ambos expedientes y sus respectivas actuaciones.

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Vadhir Derbez poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill

Un juicio de amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión que la Fiscalía capitalina había obtenido contra el actor. La resolución evita, por ahora, una detención para llevarlo a audiencia inicial, pero no cierra la carpeta ni suspende las diligencias ministeriales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el expediente bajo su responsabilidad permanece abierto por hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán. La dependencia puede buscar que el actor comparezca ante la autoridad y, si reúne los elementos necesarios, presentar el caso ante un juez para solicitar su judicialización.

La autoridad capitalina también señaló que Vadhir Derbez no ha comparecido ante la Fiscalía, pese a que el actor y su defensa expresaron públicamente su disposición a colaborar

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La propia aclaración de la Fiscalía CDMX establece que el expediente local y la denuncia ante la FGR deben tratarse como procedimientos separados.