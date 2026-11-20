Andrés Sandoval volvió a arremeter contra su expareja por el conflicto con sus hijos (Caracol Televisión/Youtube y @laredcaracol/Instagram)

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El actor colombiano Andrés Sandoval volvió a referirse al conflicto judicial con su expareja, la actriz Katty Osorio, luego de que un juzgado de Bogotá emitiera un sentido de fallo absolutorio a su favor en el proceso por presunta violencia intrafamiliar agravada.

En una entrevista con Los 40 Colombia, el intérprete aseguró que la disputa afectó su relación con sus hijos, su carrera y la imagen que parte del público tenía de él.

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Sandoval afirmó que su hija de nueve años declaró en su contra durante el proceso y cuestionó que la menor fuera involucrada en una situación judicial entre adultos. “Mi hija hasta fue testigo en mi contra. ¿Cómo una mamá permite que su hija de nueve años vaya a testificar en contra de su papá? Además, con mentiras”, manifestó el actor durante la conversación.

El artista sostuvo que su abogado logró desacreditar ese testimonio ante las autoridades. También aseguró que la Fiscalía recibió cuestionamientos por el manejo del expediente, aunque estas afirmaciones corresponden a la versión que entregó Sandoval en la entrevista y no están detalladas en el fallo judicial conocido hasta ahora.

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Andrés Sandoval afirmó que lleva cerca de dos años sin ver a sus hijos con regularidad (@lasaladelauraacuna/Instagram)

Las declaraciones ocurrieron pocos días después de que el Juzgado 112 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá concluyera que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, los hechos por los cuales el actor era investigado. La acusación incluía nueve episodios de presunta violencia física, verbal y psicológica contra Katherine Osorio Pabón, conocida como Katty Osorio, que se remontaban a 2015.

El actor dijo que el proceso afectó el vínculo con sus dos hijos

Durante la entrevista, Sandoval habló de las consecuencias que atribuye al conflicto con Osorio. Afirmó que no ve a sus hijos con regularidad desde hace cerca de dos años, pese a que, según indicó, no existe una decisión judicial que le prohíba el contacto con ellos.

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“Yo no tengo nada legal que me impida verlos, pero desde el otro lado se decidió que así tenía que ser. Yo no los he visto hace casi dos años, pero por lo menos ya puedo llamarlos”, expresó el actor.

Sandoval indicó que la justicia civil reguló un régimen de visitas para que pueda compartir con los menores cada sábado. En declaraciones previas, señaló que considera esta medida como un avance dentro de la disputa que mantiene con su expareja, pues asegura que busca recuperar su rol como padre.

Andrés Sandoval afirmó que lleva cerca de dos años sin ver a sus hijos con regularidad (@andresando/Instagram)

No obstante, Katty Osorio explicó tras conocerse el fallo penal que los encuentros entre Sandoval y sus hijos están sujetos a condiciones específicas y acompañamiento institucional. La actriz también sostuvo que su prioridad es el bienestar y la tranquilidad de los menores.

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El actor insistió en que su reclamo no busca desplazar a la madre de sus hijos, sino obtener garantías para ejercer su paternidad. “Esto no es una pelea de tú a tú con nadie. Es mi pelea para recuperar a mis hijos como un papá que tiene todo el derecho a estar al lado de sus hijos, así como la mamá también”, afirmó.

Sandoval aseguró que perdió oportunidades laborales y la confianza de personas cercanas

El protagonista de producciones como Rosario Tijeras y La reina del flow sostuvo que las acusaciones y el proceso judicial afectaron su trayectoria profesional. Según relató, varias personas dejaron de confiar en él y surgieron obstáculos para su participación en nuevos proyectos.

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“Me cansé de destruir mi carrera. Mi carrera se destruyó un montón. Mucha gente dejó de creer en mí un montón y pues aquí estoy demostrando las cosas como son”, señaló durante el diálogo con Los 40 Colombia.

Sandoval también relató un episodio que, según dijo, ocurrió durante una visita laboral a Estados Unidos. Aseguró que una persona vinculada con el entorno de su expareja contactó al lugar donde trabajaba para cuestionar su situación migratoria. El actor afirmó que presentó sus documentos y que el asunto no tuvo consecuencias.

El actor aseguró que perdió oportunidades laborales y la confianza de personas cercanas (@andresando/ Instagram)

“Ya yo trabajando allá, llamaron al lugar donde yo estaba trabajando a decir: ‘¿Cómo contratan a un tipo que no tiene permiso para estar en Estados Unidos?’. Y lo cogieron y dijeron: ‘Perdón, ¿qué te pasa? Él tiene todos los permisos’”, narró.

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El intérprete sostuvo que, durante los últimos años, evitó hablar públicamente sobre el caso para no afectar a sus hijos. Sin embargo, explicó que decidió responder tras considerar que distintas personas divulgaron versiones que perjudicaron su imagen.

El actor cuestionó el respaldo que recibió su expareja y habló del feminismo

Otro de los puntos que abordó Sandoval fue el respaldo que, según él, recibió su expareja desde sectores vinculados con el feminismo. El actor expresó que está de acuerdo con la lucha por los derechos de las mujeres, aunque cuestionó lo que describió como posturas extremas que, a su juicio, condicionaron la forma en que se percibió su caso.

“Yo estoy de acuerdo con el feminismo, pero hay feminismos de feminismos. Sé que el machismo tiene una deuda histórica, pero por unos no podemos pagar todos”, afirmó.

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Sandoval señaló que el señalamiento contra un hombre por violencia debe analizarse con pruebas y dentro de las garantías judiciales. El actor planteó que, en su opinión, el debate público suele adoptar una posición anticipada frente a acusaciones de este tipo, sin esperar el desarrollo de los procesos judiciales.

La defensa de Katty Osorio anunció que impugnará la decisión, por lo que el caso continuará en una segunda instancia. La sentencia escrita será comunicada el 22 de enero de 2027, según la información conocida sobre el proceso.

El intérprete cuestionó el respaldo que, según él, recibió Katty Osorio desde sectores feministas (@andresando/ Instagram)

Mientras espera las nuevas etapas judiciales, Sandoval afirmó que busca retomar sus proyectos profesionales y fortalecer el vínculo con sus hijos. El actor hace parte actualmente de la producción En qué lío me metí, en la que interpreta a Ernesto Pombo.

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