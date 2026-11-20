Usuarios de la App Mi Bancolombia reportan fallas al ingresar a la aplicación. (Mi Bancolombia)

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Miles de usuarios de Bancolombia reportaron en redes sociales inconvenientes para ingresar a la aplicación Mi Bancolombia.

El banco se pronunció a través de sus redes sociales informando que aquellos clientes que deban realizar algún tipo de transacción pueden hacerlo por medio de su oficina virtual o en las diferentes sucursales en el país.

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“Nos disculpamos por las molestias ocasionadas, en este momento no puedes ingresar a la app Mi Bancolombia. Mientras lo resolvemos, usa la Sucursal Virtual Personas o nuestros canales físicos. Gracias por tu comprensión”, se observa en la información publicada por la entidad bancaria en su cuenta de X.

Bancolombia emitió un mensaje en X en el invita a los usuarios a usar su sucursal virtual. (@Bancolombia/X)

Cientos de usuarios de Bancolombia reportaron la falla en la aplicación con diversos mensajes en las redes sociales.

“Se cayeron de nuevo?. @Bancolombia?”, expresó una usuaria en X.

Otros comentarios publicados fueron: “Al parecer, el servicio bancario de Bancolombia no está funcionando para algunos usuarios en este momento. ¿Eres uno de ellos?“, ”Alguna problema con acceso por la app? No permite ingresa a la cuenta @Bancolombia", “Enserio @Bancolombia? Y un viernes!”.

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Así mismo, otros usuarios también manifestaron su malestar con los inconvenientes para ingresar a la app ya que no pueden hacer ningún tipo de transacción bancaria.

“@Bancolombia necesito MI plata y si asquerosa app no abre”, “@Bancolombia cuando podemos utilizar la app, no deja ingresar”, “@Bancolombia cuánto tardan en solucionar el problema de acceso a la app?”, dicen los usuarios.

La entidad de confirmó a Infobae Colombia que sobre las 10:20 a.m. se superó el inconveniente.

“Efectivamente tuvimos una intermitencia hace un rato, pero ya estamos sin falla. Fue un par de minutos y puntualmente en la autenticación de la app. Desde las 10:20 a. m. está 100% recuperado el servicio”, le confirmó a Infobae Colombia el equipo de prensa de la entidad.

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Bancolombia recomienda evaluar el costo total y las cuotas antes de comprar durante el Black Friday

Bancolombia recomendó evaluar el costo total de los descuentos y el impacto financiero de las compras con tarjeta durante Black Friday. (Imagen Ilustrativo Infobae)

Bancolombia recomendó usar las tarjetas con atención al presupuesto y la seguridad durante Black Friday, una de las temporadas de compras más intensas del año. La entidad advirtió que cada descuento debe evaluarse por su costo total, el plazo de pago y el impacto que tendrá sobre las obligaciones financieras de los próximos meses.

La tarjeta de crédito funciona como una herramienta de financiación, no como una extensión de los ingresos. Cada compra consume parte del cupo aprobado y se transforma en una deuda que deberá pagarse bajo las condiciones del producto y el número de cuotas elegido.

Antes de pagar, conviene calcular no solo el precio del producto sino el monto que se terminará abonando y durante cuánto tiempo formará parte del presupuesto. La fecha de corte determina qué consumos aparecerán en el extracto, mientras que la fecha límite de pago indica hasta cuándo puede cumplirse con esa obligación.

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El número de cuotas también modifica el valor final de la compra. En la mayoría de las tarjetas de crédito, los consumos diferidos a una cuota no generan intereses, aunque algunos productos tienen condiciones distintas.

Los gastos recurrentes o de corta duración, como mercado, gasolina y servicios públicos, deberían evitar plazos superiores a un mes. Los abonos adicionales pueden reducir tanto el tiempo de la deuda como los intereses previstos para el período inicialmente seleccionado.

Las compras internacionales requieren una revisión adicional porque el modo en que los consumos en dólares aparecen en el extracto depende de la franquicia de cada tarjeta. Antes de realizar una operación de ese tipo, es necesario conocer las condiciones particulares del producto y cómo será facturada la transacción.

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La entidad dispone además de la opción Día a Día dentro de su aplicación, orientada a organizar el dinero, planificar pagos, definir metas y conocer o mejorar el perfil crediticio.

Descuentos y señales de fraude en comercios electrónicos

La tarjeta de crédito funciona como un instrumento de financiación que compromete el cupo disponible con cada transacción. (Ministerio TIC)

Los días de promociones de fin de año también son aprovechados por delincuentes que buscan obtener información financiera o quedarse con el dinero de los compradores. El primer resguardo consiste en ingresar de forma directa al sitio web o a la aplicación oficial del comercio, sin abrir enlaces enviados por mensajes de texto, correos electrónicos, chats o redes sociales.

La dirección electrónica debe coincidir exactamente con la del comercio, sin letras modificadas, errores ortográficos ni dominios desconocidos. Un descuento muy inferior al precio habitual, acompañado por presión para pagar de inmediato, puede ser una señal de fraude.

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Antes de concretar una compra, es aconsejable comparar precios en otros comercios reconocidos e investigar la trayectoria de la tienda. Los comentarios de otros usuarios, la antigüedad de las publicaciones en redes sociales y las experiencias vinculadas con entregas y devoluciones pueden aportar información sobre el vendedor.

Ningún banco, franquicia o comercio legítimo debería solicitar por llamadas, correos, mensajes o redes sociales el usuario, la clave bancaria, el número de tarjeta, el código de seguridad o la fecha de vencimiento. Tampoco deben compartirse códigos recibidos por SMS ni confirmarse transferencias por instrucciones de un supuesto asesor.

Durante esta temporada, los delincuentes pueden llamar en nombre de un banco y ofrecer la exoneración de cuotas de manejo u otros beneficios a cambio de reemplazar una tarjeta. Bancolombia indicó que las tarjetas no deben entregarse bajo ninguna circunstancia y que cualquier comunicación debe confirmarse directamente con la entidad financiera.

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Las operaciones deben hacerse desde un celular o computador propio, con el sistema operativo actualizado y un antivirus licenciado. Las redes públicas de wifi pueden permitir que terceros intercepten la información transmitida o instalen programas maliciosos.

Tampoco se recomienda descargar archivos o aplicaciones promocionados mediante ofertas. Las aplicaciones deben obtenerse únicamente de tiendas oficiales, como Play Store o App Store.

Las alertas y notificaciones de los productos financieros, la clave dinámica y los topes de transacciones permiten detectar movimientos sospechosos y limitar posibles pérdidas. Desde el botón Seguridad de la aplicación, los clientes de Bancolombia pueden apagar o bloquear una tarjeta en segundos si creen que sus datos fueron comprometidos.

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Ante un mensaje que genere miedo, curiosidad o urgencia, la recomendación es detener la compra y verificar la situación mediante los canales oficiales. Los mensajes sospechosos que mencionen a Bancolombia pueden enviarse a correosospechoso@bancolombia.com.co o al WhatsApp +57 300 887 6817 para su revisión.

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